Влада Хорватії відмовила Москві в організації гуманітарного рейсу для евакуації сімей співробітників російського посольства в Загребі, оголошених персонами нон грата.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"У своїй войовничій русофобії офіційний Загреб дійшов до того, що в недипломатичній формі, порушуючи пристойність та стандарти міжнародного спілкування, відмовив нам у здійсненні гуманітарного авіарейсу з метою евакуації великої групи співробітників посольства Росії в Хорватії з сім'ями, включаючи малолітніх дітей", - заявила Захарова.

Вона уточнила, що йдеться про людей, яких хорватська влада оголосила персонами нон грата нібито без жодних причин. За її словами, у Москві вважають таке ставлення до росіян "негуманним та знущальним".

Захарова вдає, ніби не розуміє, чим викликана така поведінка по відношенню до РФ у всьому цивілізованому світі.

Спікерка МЗС РФ наголосила, що цей недружній крок Загреба "не залишиться без відповіді".

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