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Хорватія відмовилась організувати вивізний рейс для співробітників посольства РФ, - Захарова

захарова

Влада Хорватії відмовила Москві в організації гуманітарного рейсу для евакуації сімей співробітників російського посольства в Загребі, оголошених персонами нон грата.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"У своїй войовничій русофобії офіційний Загреб дійшов до того, що в недипломатичній формі, порушуючи пристойність та стандарти міжнародного спілкування, відмовив нам у здійсненні гуманітарного авіарейсу з метою евакуації великої групи співробітників посольства Росії в Хорватії з сім'ями, включаючи малолітніх дітей", - заявила Захарова.

Вона уточнила, що йдеться про людей, яких хорватська влада оголосила персонами нон грата нібито без жодних причин. За її словами, у Москві вважають таке ставлення до росіян "негуманним та знущальним".

Захарова вдає, ніби не розуміє, чим викликана така поведінка по відношенню до РФ у всьому цивілізованому світі.

Спікерка МЗС РФ наголосила, що цей недружній крок Загреба "не залишиться без відповіді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватія висилає 24 співробітники посольства РФ

Автор: 

дипломатія (711) МЗС рф (962) нон грата (141) Хорватія (299) дипломати (567) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+46
Чмо алкашное, просто заткни свой вонючий рот твои бредни давно уже никого не тревожат. Априори все что вылетает из этой помойки это бессвязный алкогольный бред
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26.04.2022 09:31
+46
"дипломатам придется совершить на расию марш-бросок пешком. С унитазом на плечах. Это тяжело, но без унитаза дома не примут.
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26.04.2022 09:31
+38
Вдівайте лапті та ******** пішкодралом. Об вас суки тепер весь світ ноги буде витирати. Всі вже зрозуміли, які кацапи кончені тварюки.
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26.04.2022 09:31
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Чмо алкашное, просто заткни свой вонючий рот твои бредни давно уже никого не тревожат. Априори все что вылетает из этой помойки это бессвязный алкогольный бред
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26.04.2022 09:31 Відповісти
А вбивати дітей в Україні це для Захарової нормально?
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26.04.2022 09:40 Відповісти
поездом чего неее гордые сейчас поезда 120-250 км час едут быстрее самолета серьезно если делать поправку на аэропорт процедуры оформления и так далее.. к нам в Киев Борис Джонс приехал и ничего так как и многие иные политики приезжают в Украину в том числе и Одессу конгрессмены политики депутаты послы выдающиеся личности чиновники олигархи бизнесмены.. и ни у кого нет замашек ..а тут гордые какие...и сразу антироссийские вбросы Загреб такой Загреб сякой ага Сербия просто душечка сама та самая...
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26.04.2022 10:01 Відповісти
"дипломатам придется совершить на расию марш-бросок пешком. С унитазом на плечах. Это тяжело, но без унитаза дома не примут.
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26.04.2022 09:31 Відповісти
Вдівайте лапті та ******** пішкодралом. Об вас суки тепер весь світ ноги буде витирати. Всі вже зрозуміли, які кацапи кончені тварюки.
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26.04.2022 09:31 Відповісти
Посох в руки, котомку за плечи и - вперед! По дороге могут концерты давать, петь, плясать. Так, глядишь, к зиме и дома окажутся. Зачем кацапам самолет? Это нескрепно и богомерзко! Пешком, как михайла ломоносов из астрахани песдовал
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26.04.2022 09:31 Відповісти
Він прийшов з архангельська.
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26.04.2022 09:44 Відповісти
т.е. из Зажопинска
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26.04.2022 10:53 Відповісти
з Ашхабада
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26.04.2022 12:29 Відповісти
А нехай через донбас їх провезуть...
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26.04.2022 09:31 Відповісти
Типове ***** кацапської алкоголічки 🤣
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26.04.2022 09:32 Відповісти
А нехай на перекладних через Україну добираються, може зрозуміють чого їх всі сраною мітлою женуть.
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26.04.2022 09:32 Відповісти
Перевод с дипломатического: кацапских дипломатов послали на х@й пешком на Россию.
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26.04.2022 09:32 Відповісти
Хай идут пешком и каждая страна им вслед плюет ‼️‼️‼️

когда раша воевала на стороне сербов и устраивала геноцид и насилие , на балканских малолетних детей раше было начхать
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26.04.2022 09:33 Відповісти
Хорвати красіво. Криворотій сучкі гарно задвинули. Головне - не бійтеся. У них глиняні ноги і руки і мозги.
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26.04.2022 09:33 Відповісти
і як би душі теж немає.
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26.04.2022 11:01 Відповісти
Ти б помилась нарешті, Захарова...
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26.04.2022 09:33 Відповісти
Хорватам-респект. Русофобія має тривати...
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26.04.2022 09:33 Відповісти
То скоріше московоогидія - хто в
їх андрофагів московітських брехливих боіться (брати хорвати розуміють українців), усі вже гидують як прокаженими.
Як казав великий Воїн Ічкерії Джохар Дудаєв: - "к русским у меня нет ненависти, а есть презрение как к дохлому скоту."
Ой правий був великий Воїн Світла!
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26.04.2022 09:50 Відповісти
Як радив один грузин з відомого кліпа "веслами гребіть"!
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26.04.2022 10:02 Відповісти
А де погрози знищення Хорватії, женьщіна прес-алкаше?
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26.04.2022 09:33 Відповісти
Махни стакан,манька. Иначе горю не поможешь.)
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26.04.2022 09:34 Відповісти
Фотка улётная

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26.04.2022 09:34 Відповісти
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26.04.2022 10:25 Відповісти
Невже таку хтось ї..е?
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26.04.2022 10:54 Відповісти
У машки ******** перекосило. Надеюсь это начало инсульта.
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26.04.2022 10:33 Відповісти
Это она еще молодая... красивая...
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26.04.2022 11:26 Відповісти
На дрезине с ветерком.
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26.04.2022 09:36 Відповісти
Не баре, на дрезине доедут
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26.04.2022 09:36 Відповісти
"Гуманітарний рейс з метою вивезення співробітників посольства" ? Це щось нове.

У Машкі сказ матки!
Усі ознаки!
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26.04.2022 09:37 Відповісти
А вона в неї є?
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26.04.2022 09:47 Відповісти
Хто ще їм співчуває?
До речі, Хорватія та Угорщина карта мають спільний кордон, нехай їдуть в Буду перекладними
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26.04.2022 09:37 Відповісти
Таки так. ****** Орбана і Сціяйро організують їм гуманітарку
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26.04.2022 11:34 Відповісти
О каких "гуманитарных рейсах" может идти речь (хотят вывезти шпионскую документацию и оборудование) когда не менее, чем у четырех авиакомпаний есть регулярные рейсы до Стамбула (можно и морем доплыть)!?
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26.04.2022 09:37 Відповісти
Хорваты красавчики...пусть по морям русские гребут веслами, а по суше- ходят ножками))
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26.04.2022 09:40 Відповісти
"у вас есть весла!" (тм)
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26.04.2022 09:40 Відповісти
Москаль не людина..а скотина

В вагонах сук....в вагонах

І з гратами, щоб по дорозі не повтікали
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26.04.2022 09:41 Відповісти
на оленях добирайтеся....***** ганебні
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26.04.2022 09:42 Відповісти
на човні, весла до рук та пензлюйте!
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26.04.2022 09:43 Відповісти
Ха ха ха
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26.04.2022 09:44 Відповісти
А що це в Машки з мордою? Від злості перекосило, чи то воно таке й було? Русофобія якась.
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26.04.2022 09:45 Відповісти
ну і рожа писок
не даром їх козломорді називають
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26.04.2022 09:45 Відповісти
І правильно зробили. "Ну, если у вас топливо заканчивается, то можете использовать весла! (с )
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26.04.2022 09:46 Відповісти
захаротова)))))
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26.04.2022 09:48 Відповісти
Вспомника машка коняхеровашлюха про малолітніх дітей. А хто вбиває дітей крилатими ракетами в Києві, Одесі, Миколаїві, Запоріжжі, Маріуполі, Харкові? Гвалтьівники і терористи заговорили про пристойність? Та скоро вас, потвори, по всьому світу будуть ганяти і перевозити ьільки в клітках з двома слоями решіток.
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26.04.2022 09:48 Відповісти
Молодці хорвати. Хай кацапи драпають за свій кошт, а краще б в потязі для біженців по 12 душ в купе.
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26.04.2022 09:49 Відповісти
Як же уе так сталося що кацапське бидло у всьому світі женуть як скотину
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26.04.2022 09:51 Відповісти
Мабуть тому, що дуже добрі, але ніхто цього не розуміє )))
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26.04.2022 10:01 Відповісти
...ставлення до росіян "негуманним та знущальним", - а розбомбити міста України, 10 млн біженців, десятки тисяч вбитого мирного населення, це нормально для кацапів. Вже весь світ побачив та зробив висновки, тепер кацапам одна дорога, - мошкандія на болотах.
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26.04.2022 09:51 Відповісти
***** про свинорылых деточек вспомнила !!! А детей Мариуполя эта тварь не вспомнила?
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26.04.2022 09:52 Відповісти
********* може попросити турецької дружньої допомоги.
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26.04.2022 09:57 Відповісти
Манька фєдєрація ф шокє!
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26.04.2022 09:57 Відповісти
у вас же есть северокорейская дрезина, клоуны
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26.04.2022 09:58 Відповісти
Своїм ходом, лайно собаче!!! Добре, що ще підсрачників мразоті не надавали для прискорення! Хорвати добре пам'ятають, як Кацаплянд підтримував сербів у війні проти них, молодці!
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26.04.2022 09:59 Відповісти
Интересно, наших детей рашисты вывозят на сахалин и в сибирь, а своих в Хорватию. При этом много детей у нас в изгнании, часть хоругвеносные убивают умышленно.
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26.04.2022 10:01 Відповісти
Манька, танцюй калінку-малінку!
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26.04.2022 10:01 Відповісти
У Маньки-облігації така перекошена морда літца тому, що на днях у Естонії перехопили величезну партію дипломатичної аргентінської муки! А тут ще й Хорватія проблеми створює!
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26.04.2022 10:08 Відповісти
Пішки гнати кацапських покидьків, не дозволяючи брати більше одної торби на рило
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26.04.2022 10:17 Відповісти
коняка що ро3мовляе
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26.04.2022 10:21 Відповісти
Уууу,какая гуманистка! Прям лютая гуманистка ,скажу я вам!
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26.04.2022 10:26 Відповісти
пані Захарова - а Ви не хочете забезпечити за свій кошт цей "гуманітарний рейс" для рускіх?
Якщо так, то одразу після нього вам прийдеться за "рускім караблєм"

Якщо Ви вже такі гуманітарні - організуйте тисячам насильно вивезених українців авіа рейси з сахаліна, сибіру і хто-зна ще з яких кутків оркостану.
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26.04.2022 10:49 Відповісти
Гребите веслами. (С)
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26.04.2022 10:49 Відповісти
Хорвати молодці! Так і треба з орками спілкуватись, вони іншої мови не розуміють!
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26.04.2022 10:50 Відповісти
Дійсно, русофобія якась😸🫠
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26.04.2022 10:52 Відповісти
чого скиглити дурно? їх же не обстрілюють, як наших людей в "зелених коридорах від рф".
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26.04.2022 11:03 Відповісти
Под зад русским свинособакам! К родным берёзкам!
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26.04.2022 11:05 Відповісти
В Хорватии есть море. Отправьте за ними русский военный корабль….
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26.04.2022 11:06 Відповісти
набутилочні! Пляшка - ваш сакральний транспорт.
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26.04.2022 11:06 Відповісти
В Хорватии есть море. Отправьте за ними русский военный корабль..
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26.04.2022 11:07 Відповісти
Який в біса "гуманітарний рейс"?! Хорватія - цивілізована країна, тисячи дорослих і дітей щодня мандрують звичайними шляхами. А кацапам це "негуманно"? Покидьки намарадьорене, нашпиговане не можуть звичайним рейсом вивезти, рук не вистачає
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26.04.2022 11:17 Відповісти
Автостопом через Абхазию пусть добираются.
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26.04.2022 11:30 Відповісти
"Рускій ваенний шпійон іді нах@й пішком!"...
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26.04.2022 11:56 Відповісти
молодцы Хорваты!респект!
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26.04.2022 17:50 Відповісти
Хорватам респект !
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27.04.2022 10:10 Відповісти
Які проблеми? Байрактар їм підігнати. Пущай полетают😂😂
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27.04.2022 14:49 Відповісти
 
 