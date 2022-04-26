Хорватія відмовилась організувати вивізний рейс для співробітників посольства РФ, - Захарова
Влада Хорватії відмовила Москві в організації гуманітарного рейсу для евакуації сімей співробітників російського посольства в Загребі, оголошених персонами нон грата.
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.
"У своїй войовничій русофобії офіційний Загреб дійшов до того, що в недипломатичній формі, порушуючи пристойність та стандарти міжнародного спілкування, відмовив нам у здійсненні гуманітарного авіарейсу з метою евакуації великої групи співробітників посольства Росії в Хорватії з сім'ями, включаючи малолітніх дітей", - заявила Захарова.
Вона уточнила, що йдеться про людей, яких хорватська влада оголосила персонами нон грата нібито без жодних причин. За її словами, у Москві вважають таке ставлення до росіян "негуманним та знущальним".
Захарова вдає, ніби не розуміє, чим викликана така поведінка по відношенню до РФ у всьому цивілізованому світі.
Спікерка МЗС РФ наголосила, що цей недружній крок Загреба "не залишиться без відповіді".
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когда раша воевала на стороне сербов и устраивала геноцид и насилие , на балканских малолетних детей раше было начхать
їх андрофагів московітських брехливих боіться (брати хорвати розуміють українців), усі вже гидують як прокаженими.
Як казав великий Воїн Ічкерії Джохар Дудаєв: - "к русским у меня нет ненависти, а есть презрение как к дохлому скоту."
Ой правий був великий Воїн Світла!
У Машкі сказ матки!
Усі ознаки!
До речі, Хорватія та Угорщина карта мають спільний кордон, нехай їдуть в Буду перекладними
В вагонах сук....в вагонах
І з гратами, щоб по дорозі не повтікали
рожаписок
не даром їх козломорді називають
Якщо так, то одразу після нього вам прийдеться за "рускім караблєм"
Якщо Ви вже такі гуманітарні - організуйте тисячам насильно вивезених українців авіа рейси з сахаліна, сибіру і хто-зна ще з яких кутків оркостану.