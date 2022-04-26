Дві ракети ворога пролетіли на низькій висоті над Запорізькою АЕС. Ядерний тероризм РФ посилюється, - Енергоатом

Сьогодні, о 6:41 та 6:46 над майданчиком ЗАЕС пролетіли 2 крилаті ракети російських окупаційних сил. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від попадання російських ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у офіційному каналі НАЕК "Енергоатом".

"Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількостю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові", — наголосив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Ядерний тероризм з боку РФ посилюється, загроза стає дедалі гіршою. За 36 років після Чорнобильської трагедії такі дії РФ наражають весь світ на небезпеку повторення ядерної катастрофи.

"Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі – була захоплена російськими військовими після танкового обстрілу в ніч на 4 березня 2022 року і досі перебуває під контролем загарбників. Безпосередньо на майданчику ЗАЕС окупанти також тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу та тероризуючи персонал станції й населення міста-супутника", - йдеться у повідомленні.

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