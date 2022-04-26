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Дві ракети ворога пролетіли на низькій висоті над Запорізькою АЕС. Ядерний тероризм РФ посилюється, - Енергоатом

заес

Сьогодні, о 6:41 та 6:46 над майданчиком ЗАЕС пролетіли 2 крилаті ракети російських окупаційних сил. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від попадання російських ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у офіційному каналі НАЕК "Енергоатом".

"Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількостю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові", — наголосив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Ядерний тероризм з боку РФ посилюється, загроза стає дедалі гіршою. За 36 років після Чорнобильської трагедії такі дії РФ наражають весь світ на небезпеку повторення ядерної катастрофи.

"Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі – була захоплена російськими військовими після танкового обстрілу в ніч на 4 березня 2022 року і досі перебуває під контролем загарбників. Безпосередньо на майданчику ЗАЕС окупанти також тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу та тероризуючи персонал станції й населення міста-супутника", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії": Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС. ВIДЕО

ракети (4031) тероризм (2867) Енергоатом (1637) Запорізька АЕС (1412)


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Сдали Запорожскую АЕС практически без боя росийским и чеченским террористам а теперь боитесь пролета каких то ракет.
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26.04.2022 09:40 Відповісти
Инженерам нам было стрелять из авторучек? А те в ответ артиллерией. Думай, что пишешь.
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26.04.2022 12:10 Відповісти
Чего не сбиваете?
Над стратегическими объектами как минимум по три круглосуточных наряда с ПЗРК должно дежурить на отдалении 2-3 км в углах равностороненего треугольника с центром над охраняемым объектом!
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26.04.2022 09:41 Відповісти
Готуємо шампури для шашликів.
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26.04.2022 09:55 Відповісти
Такое ощущение , что специально этого не делают , ракеты летят по одним и тем же маршрутам ( сами не один раз писали) организовать дежурство с ПЗРК не сложно. смотрю как около Бердянска самолёты несколько дней подряд сбрасывают ракеты в сторону Запорожья и обратно на Крым
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26.04.2022 10:09 Відповісти
Не хочемо.
А шо в Гамериці всі ракети збивають?
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26.04.2022 10:22 Відповісти
Кто в этом шапито отвечает за ПВО? Ракеты летят минут 15 от границы, нейжели некому передать координаты и некому заранее навестись???
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26.04.2022 10:09 Відповісти
ВСУ имеют полное право бить по целям в РФ, в том числе оружием Запада - британский министр 26.04.2022

Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.

iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr
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26.04.2022 12:12 Відповісти
 
 