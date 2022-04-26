Дві ракети ворога пролетіли на низькій висоті над Запорізькою АЕС. Ядерний тероризм РФ посилюється, - Енергоатом
Сьогодні, о 6:41 та 6:46 над майданчиком ЗАЕС пролетіли 2 крилаті ракети російських окупаційних сил. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від попадання російських ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у офіційному каналі НАЕК "Енергоатом".
"Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількостю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові", — наголосив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Ядерний тероризм з боку РФ посилюється, загроза стає дедалі гіршою. За 36 років після Чорнобильської трагедії такі дії РФ наражають весь світ на небезпеку повторення ядерної катастрофи.
"Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі – була захоплена російськими військовими після танкового обстрілу в ніч на 4 березня 2022 року і досі перебуває під контролем загарбників. Безпосередньо на майданчику ЗАЕС окупанти також тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу та тероризуючи персонал станції й населення міста-супутника", - йдеться у повідомленні.
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Над стратегическими объектами как минимум по три круглосуточных наряда с ПЗРК должно дежурить на отдалении 2-3 км в углах равностороненего треугольника с центром над охраняемым объектом!
А шо в Гамериці всі ракети збивають?
Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.
"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.
iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr