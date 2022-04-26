Через обстріли військ РФ на Сумщині запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, - Держприкордонслужба
Через обстріли військ РФ на Сумщині запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, до закінчення воєнного стану, в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського контрольованих прикордонних районів Сумської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.
Зокрема, ЗАБОРОНЕНО будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.
Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) ЗАБОРОНЕНО:
• пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги);
• проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;
• здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;
• рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;
• пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше ніж за 2 год до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).
Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання; носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням.
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Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.
"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.
iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr