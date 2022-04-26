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Новини Війна
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Через обстріли військ РФ на Сумщині запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, - Держприкордонслужба

прикордонники

Через обстріли військ РФ на Сумщині запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, до закінчення воєнного стану, в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського контрольованих прикордонних районів Сумської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Зокрема, ЗАБОРОНЕНО будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) ЗАБОРОНЕНО:

• пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги);

• проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;

• здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

• рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;

• пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше ніж за 2 год до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ здійснили провокаційний обстріл Сумщини, постраждалих немає, - Живицький

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання; носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням.

Автор: 

армія рф (17538) обстріл (28700) Сумська область (3725)


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ВСУ имеют полное право бить по целям в РФ, в том числе оружием Запада - британский министр 26.04.2022

Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.

iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr
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26.04.2022 12:09 Відповісти
 
 