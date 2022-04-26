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Новини Війна
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Через 36 років після катастрофи на ЧАЕС російські окупанти знову шантажують світ ядерною загрозою, - Порошенко

чаес

Чорнобильська катастрофа, створена брехнею і безвідповідальністю, 36 років тому назавжди змінила мільйони людських життів, викрила злочинність усієї системи влади Радянського Союзу.

Про це пише у Facebook у роковини трагедії Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні російські окупанти погрожують світові, захоплюючи атомні електростанції та обстрілюючи реактори – зазначає Порошенко.

"Трагедія Чорнобиля показала людству, що жертвами недбалості, показухи і нехтуванням безпекою можуть стати не лише сучасники, а й наші діти і наступні покоління. Під загрозою може опинитися майбутнє людства", – застерігає Порошенко.

"36 років минуло, і з Москви знову прийшла загроза повторення катастрофи. Її принесли російські окупанти. 36 днів вони тримали в заручниках працівників ЧАЕС, намагаючись забрати в них контроль над станцією. Варвари знищили системи моніторингу, спричинили поширення радіації з навколишніх лісів. І знову працівники станції проявили неабияку мужність та професійність. Забезпечили роботу всіх систем Укриття, вберегли Україну та світ від ядерного лиха", – пише п’ятий він.

Порошенко наголошує – загроза не минула: "щодня над ядерними реакторами пролітають російські ракети, якими прагнуть спричинити якнайбільше жертв серед мирного населення. Хто знає, які людиноненависницькі плани виношуються в Кремлі? Рашистська стратегія залякування загрожує новими ядерними катастрофами. Ми знову і знову закликаємо світ діяти, щоб зупинити агресора".

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"Вічна пам’ять усім, кого нема з нами, бо заплатили найдорожчу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи. Усім, мужнім людям, які відводили і тепер відводять від світу біду – міцного здоров’я і благополуччя. А нам усім і нашій Україні – якнайшвидшої перемоги!", – пише Порошенко.

Автор: 

аварія (561) катастрофа (77) Порошенко Петро (15181) ЧАЕС (540)


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Топ коментарі
+10
https://glavcom.ua/columns/fedorov/yakiy-bude-svit-bez-rosiji-840738.html Кремль угрожает применением ядерного оружия. В Вашингтоне (Нуланд) и Лондоне (Джонсон) сказали, что ядерный удар по Украине приведет для России к «астрономическим потерям», причем ответ будет дан без согласования с НАТО (то есть без одобрения Германией и др). Но, сам тот факт, что благодаря России угроза ядерной войны в Европе стала реальной, делает устранение этой угрозы жизненной необходимостью .
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26.04.2022 10:51
+9
Енергодар, хто відповість за окупацію там. Немає у війни завтра,є сьогодні, нагальне і відповідальне. Чонгар,Мелітополь, Маріуполь Бердянськ. Бережіть себе і Україну
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26.04.2022 10:32
+2
Інтуїція мені підказує, що світ вже приречений.
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26.04.2022 10:34
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Енергодар, хто відповість за окупацію там. Немає у війни завтра,є сьогодні, нагальне і відповідальне. Чонгар,Мелітополь, Маріуполь Бердянськ. Бережіть себе і Україну
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26.04.2022 10:32 Відповісти
Енергодар потрібний кацапам для електрики в Крим. Гадаєш, просто так за тиждень до війни звідти високовольтку до Каховки кинули?
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26.04.2022 11:13 Відповісти
36 лет - это три 12-ти летнего цикла, возможно мир ждет новая ядерная катастрофа (применение ЯО)!
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26.04.2022 10:34 Відповісти
https://glavcom.ua/columns/fedorov/yakiy-bude-svit-bez-rosiji-840738.html Кремль угрожает применением ядерного оружия. В Вашингтоне (Нуланд) и Лондоне (Джонсон) сказали, что ядерный удар по Украине приведет для России к «астрономическим потерям», причем ответ будет дан без согласования с НАТО (то есть без одобрения Германией и др). Но, сам тот факт, что благодаря России угроза ядерной войны в Европе стала реальной, делает устранение этой угрозы жизненной необходимостью .
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26.04.2022 10:51 Відповісти
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26.04.2022 11:04 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що світ вже приречений.
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26.04.2022 10:34 Відповісти
А что же там реально произошло???
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26.04.2022 10:47 Відповісти
Экспериментировали как еще дешевле сделать вырабатываемую электроэнергию. Поэтому чуть не заглушили реактор, введя графитовые стержни на критическую глубину. А когда поняли это, то полностью аварийно вывели стержни и цепная реакция стала неконтролируемой.
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26.04.2022 11:04 Відповісти
Мама! Это лесные эльфы? Нет доченька, это дикие орки на Московию из Чернобыля возвращаются
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26.04.2022 11:09 Відповісти
 
 