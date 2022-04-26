Через 36 років після катастрофи на ЧАЕС російські окупанти знову шантажують світ ядерною загрозою, - Порошенко

Чорнобильська катастрофа, створена брехнею і безвідповідальністю, 36 років тому назавжди змінила мільйони людських життів, викрила злочинність усієї системи влади Радянського Союзу.

Про це пише у Facebook у роковини трагедії Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні російські окупанти погрожують світові, захоплюючи атомні електростанції та обстрілюючи реактори – зазначає Порошенко.

"Трагедія Чорнобиля показала людству, що жертвами недбалості, показухи і нехтуванням безпекою можуть стати не лише сучасники, а й наші діти і наступні покоління. Під загрозою може опинитися майбутнє людства", – застерігає Порошенко.

"36 років минуло, і з Москви знову прийшла загроза повторення катастрофи. Її принесли російські окупанти. 36 днів вони тримали в заручниках працівників ЧАЕС, намагаючись забрати в них контроль над станцією. Варвари знищили системи моніторингу, спричинили поширення радіації з навколишніх лісів. І знову працівники станції проявили неабияку мужність та професійність. Забезпечили роботу всіх систем Укриття, вберегли Україну та світ від ядерного лиха", – пише п’ятий він.

Порошенко наголошує – загроза не минула: "щодня над ядерними реакторами пролітають російські ракети, якими прагнуть спричинити якнайбільше жертв серед мирного населення. Хто знає, які людиноненависницькі плани виношуються в Кремлі? Рашистська стратегія залякування загрожує новими ядерними катастрофами. Ми знову і знову закликаємо світ діяти, щоб зупинити агресора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено зв’язок МАГАТЕ із Чорнобильською АЕС

"Вічна пам’ять усім, кого нема з нами, бо заплатили найдорожчу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи. Усім, мужнім людям, які відводили і тепер відводять від світу біду – міцного здоров’я і благополуччя. А нам усім і нашій Україні – якнайшвидшої перемоги!", – пише Порошенко.