За минулу добу рятувальники виявили і вилучили 337 вибухонебезпечних предметів на Чернігівщині, - ОВА
За минулу добу рятувальники Чернігівщини знайшли і вилучили 337 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"За добу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС 26 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 337 таких предметів. Загалом від початку воєнних дій вилучено 17 072 вибухонебезпечні предмети", - зазначили в адміністрації.
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Чайка Київ
показати весь коментар26.04.2022 10:26 Відповісти Мені подобається 1
Oresta Bartka
показати весь коментар26.04.2022 10:26 Відповісти Мені подобається 1
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