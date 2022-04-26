За минулу добу рятувальники виявили і вилучили 337 вибухонебезпечних предметів на Чернігівщині, - ОВА

За минулу добу рятувальники Чернігівщини знайшли і вилучили 337 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"За добу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС 26 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 337 таких предметів. Загалом від початку воєнних дій вилучено 17 072 вибухонебезпечні предмети", - зазначили в адміністрації.

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