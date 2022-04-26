Загальні втрати РФ від початку війни - близько 22,1 тис. осіб, 184 літаки, 154 гелікоптери, 918 танків і 2 308 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 квітня втрати особового складу противника становлять близько 22,1 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 22100 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 918 (+34) од,
бойових броньованих машин - 2308 (+50) од,
артилерійських систем - 416 (+5) од,
РСЗВ - 149 (+0) од,
засоби ППО - 69 (+0) од,
літаків - 184 (+3) од,
гелікоптерів - 154 (+0) од,
автомобільної техніки - 1643 (+77) од,
кораблі /катери - 8 (+0) од,
цистерн з ПММ - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4).
Спеціальна техніка - 31 (+3).
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
"Дані уточнюються",- зазначають у Генштабі ЗСУ.
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Шутка. Иди на *** рашистский свинопёс за Москвой. Вот про тебя стишок даже есть.
«СВИНЯ І СОБАКА»
Колись в Росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою «Радянський»
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака
Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг
В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес с**яв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це
На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів
Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук
Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя
Такий гібрид на божу злість
В гі**ні і спить, в гі**ні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.
.Мораль: коли свиню їб**а собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.
А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди
В надводном положении для поражения ПЛ достаточно одной маломощной ПКР.
Сисадміни ?
34 танка,
50 БПМ,
5 артиллерий,
3 самолета,
4 БПЛА
77 военной техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Слава богу США, Великобритания и много других стран повторяют, что бы выжечь нацизм в самой матке - маацве!
Чеченцы утверждали, что в двух чеченских войнах положили 80.000 русских, а Москва признала 5 тысяч в первой войне и 6 - во второй. Так и тут будет - сколько их по полям лежит, никто точно никогда не скажет.
Непонятно, то ли бесстрашные экипажи на ротацию из кацапских глубеней прибыли, то ли наши начали свичблейды тестировать на всех направлениях.
Мокша їх сама **********, але ж втрати!
Це як у футболі автогол. Він зараховується...