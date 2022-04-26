РФ намагається поповнити військо після втрат, обіцяючи контрактникам захмарні зарплати та можливість мародерства. Список тих, хто погодився, - розвідка
Після катастрофічних втрат в Україні для відновлення боєздатності військових частин російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО України.
"Якщо в тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків та відправка їх на неминучу смерть, то в центральних регіонах країни-окупанта до служби за контрактом запрошують обіцянками високої зарплатні, соціальних пільг та можливості безкарного грабунку та мародерства", - йдеться у повідомленні українських розвідників.
За даними воєнної розвідки України, лише в Центральному військовому окрузі росії за період січень – квітень 2022 року укладено 2861 контракт на проходження військової служби. Варто зазначити, що більшість росіян, попри величезну вірогідність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі. Ось така загадковість російської душі… та можливість заробити на смерті рідних.
Воєнна розвідка України оприлюднює відомості щодо військовослужбовців Центрального військового округу РФ, які протягом січня – квітня 2022 року уклали контракт про військову службу та нагадує що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
Зі списком майже 3000 мобілізованих ви можете ознайомитись тут.
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Єто пока контрактники...
Есть еще сомневающиеся и єтот % большой..
Когда уровень жизни на россии упадет то пойдут уже на контракт и те кто сомневался или те кто хочет заработать...
Если обьявят мобилизацию то пойдут алкаши и тд (но єто так)
На відміну від наших та кацапських гаубиць Д-30 або МСТА, які кладуть снаряд в круг радіусом 25м на максимальній відстані для ********** (24-30 км), натівські гаубиці кладуть снаряд в круг радіусом 5 метрів на відстані 40 км. Це і є легендарні "стандарти НАТО".
Тож всієї різниці для України та світу буде - в статистиці будуть не 100-1000 дохлих кацапів в день, а 1000-10000 в день.
а слабоумие+отвага - закончилось, это уже сложный характер, редкость...
Та замість мародерити - отримали 3,14-зди.
Такими темпами очень сложно создать ударные группировки прорыва, которые кардинально изменят ход войны в пользу Мордора. Но вполне позволят оказывать постоянное огневое давление и тактическое продавливание нашей обороны. Таким образом противник переводит войну в долгосрочную или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. По очевидным причинам, это крайне невыгодно и опасно для Украины. Противостоять этому можно. Но это отдельная и очень неприятная тема разговора.
2. Для війни на виснаження потрібно, аби обидві сторони воювали приблизно однаковою зброєю. Як Німеччина та Антанта під час 1 світової війни - піхота з гвинтівками та артилерія якась. А чим через місяць будуть воювати "сторони" в Україні? Кацапам світять немодернізовані танки Т-72 та зняті зі зберігання Т-55 + БМП-1, іржаві та без оптики з електронікою. А Україна отримує модернізовані та нові танки з країн Східної Європи, вже є заявки на нові танки Леопард, ідуть сотнями гаубиці, які кладуть снаряд в круг 5 метрів на відстань 24-40 км (стандарт НАТО, до речі! - рашці до такої точності ніколи вже не дістатись).
Zомбі лізуть в Україну.
Їде "защіщіть рускоязичних"
и от дегенерата избавятся, и шанс на мешок лука есть