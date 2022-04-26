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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ намагається поповнити військо після втрат, обіцяючи контрактникам захмарні зарплати та можливість мародерства. Список тих, хто погодився, - розвідка

мобілізація,примусова

Після катастрофічних втрат в Україні для відновлення боєздатності військових частин російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО України.

"Якщо в тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків та відправка їх на неминучу смерть, то в центральних регіонах країни-окупанта до служби за контрактом запрошують обіцянками високої зарплатні, соціальних пільг та можливості безкарного грабунку та мародерства", - йдеться у повідомленні українських розвідників.

За даними воєнної розвідки України, лише в Центральному військовому окрузі росії за період січень – квітень 2022 року укладено 2861 контракт на проходження військової служби. Варто зазначити, що більшість росіян, попри величезну вірогідність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі. Ось така загадковість російської душі… та можливість заробити на смерті рідних.

Воєнна розвідка України оприлюднює відомості щодо військовослужбовців Центрального військового округу РФ, які протягом січня – квітня 2022 року уклали контракт про військову службу та нагадує що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Зі списком майже 3000 мобілізованих ви можете  ознайомитись тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи в Придністров'ї - спланована провокація ФСБ, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ

армія рф (17538) розвідка (3867) мобілізація (3079)


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Топ коментарі
+29
Платить будут много, но не долго. И не всем. И не факт, что будут. Так что вперед, в пакеты.
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26.04.2022 11:10
+15
Душа рашиста = душа фашиста
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26.04.2022 11:13
+12
З мацкви і санкт-ленінграда - жодного.
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26.04.2022 11:11
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Висока зарплата це що чорний мішок чи може червоний особливим приготують.
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26.04.2022 11:09 Відповісти
Багато вже зрозуміли, що іншим способом з раші нікуди не втекти. Хочуть здатися і жити, може ще й на шару кормитимуть, як рабів. Та їм не звикати
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26.04.2022 11:33 Відповісти
Платить будут много, но не долго. И не всем. И не факт, что будут. Так что вперед, в пакеты.
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26.04.2022 11:10 Відповісти
прикопають як скажених псів у вирвах від снарядів-це в кращому випадку, а ви пакет, пакет.
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26.04.2022 20:56 Відповісти
З мацкви і санкт-ленінграда - жодного.
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26.04.2022 11:11 Відповісти
Душа рашиста = душа фашиста
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26.04.2022 11:13 Відповісти
Ось вам і санкції в дії, де ж шаленна інфляція, щоб ці бумажки рублі нічого не коштували, і зарплати в тому числі.!???
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26.04.2022 11:13 Відповісти
Инерция в экономике большая. Нужны месяцы. Да и для глубинных кацапов, вливающих поллитра к полудню разница еще долго не будет критичной.
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26.04.2022 11:35 Відповісти
Единственное что огорчает,что мяса будет больше..

Єто пока контрактники...
Есть еще сомневающиеся и єтот % большой..

Когда уровень жизни на россии упадет то пойдут уже на контракт и те кто сомневался или те кто хочет заработать...

Если обьявят мобилизацию то пойдут алкаши и тд (но єто так)
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26.04.2022 11:13 Відповісти
В ближайшее время это не будет для ВСУ проблемой❗Сколько дикарей едут на дедовском железе❓Да пох сколько, нажал кнопку пуск и высокоточная ракета 💥❗👍
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26.04.2022 11:25 Відповісти
Коли в тебе є MLRS M144 або MLRS M270 та гаубиці Дана, Сузанна та Цезар (або німецькі) - кількість кацапів в піхоті, на іржавих бмп-1 та танках Т-55 (а саджати на щось новіше вже не можуть - вже ідуть фотки битих кацапських танків Т-72 без динамічного захисту) - просто неважлива.

На відміну від наших та кацапських гаубиць Д-30 або МСТА, які кладуть снаряд в круг радіусом 25м на максимальній відстані для ********** (24-30 км), натівські гаубиці кладуть снаряд в круг радіусом 5 метрів на відстані 40 км. Це і є легендарні "стандарти НАТО".

Тож всієї різниці для України та світу буде - в статистиці будуть не 100-1000 дохлих кацапів в день, а 1000-10000 в день.
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26.04.2022 14:20 Відповісти
А ми їм у відповідь: "Здавайтесь, ви оточені! Вас чекає сухий одяг, гарячий чай і наше "радушиє" !
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26.04.2022 11:17 Відповісти
Хм 2868 не так много. Дураки начали заканчиваться ?
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26.04.2022 11:17 Відповісти
Это только один Центральный округ
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26.04.2022 11:20 Відповісти
дураков дохера, но осталось только слабоумие

а слабоумие+отвага - закончилось, это уже сложный характер, редкость...
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26.04.2022 11:21 Відповісти
не багато, але і не мало
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26.04.2022 12:04 Відповісти
То пишут, что ни кто не хочет и набрали всего 20 кацапов со всей центральной кацапии ,теперь уже другое . У нас так и продолжают сводки выдавать все кто хочет
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26.04.2022 11:22 Відповісти
Це за січень-квітень, тобто статистика і за довоєнний період.
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26.04.2022 11:40 Відповісти
Ну що тут говорити. Українська розвідка вона і є РОЗВІДКА. Так само як і Українська АРМІЯ.
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26.04.2022 11:24 Відповісти
У стилі так - моргольської орди.
Та замість мародерити - отримали 3,14-зди.
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26.04.2022 11:24 Відповісти
Ну так кацаподебилы видят по телевизору про "взятие Киева к 9 мая" и спешат к празднику. А получится на тот свет.
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26.04.2022 11:26 Відповісти
200 000 руб/мес. - для РФ космическая зарплата. У них идет очень активная запись "на контракт" в армию Мордора. По оценкам оппозиционых блогеров-россиян, речь идет о 15 000-20 000 новых контрактников ежемесячно. Через месяц-два учебки, они пополняют ряды орков, воюющих в Украине.
Такими темпами очень сложно создать ударные группировки прорыва, которые кардинально изменят ход войны в пользу Мордора. Но вполне позволят оказывать постоянное огневое давление и тактическое продавливание нашей обороны. Таким образом противник переводит войну в долгосрочную или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. По очевидным причинам, это крайне невыгодно и опасно для Украины. Противостоять этому можно. Но это отдельная и очень неприятная тема разговора.
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26.04.2022 11:31 Відповісти
Через пару месяцев 200 000 ржубелей,превратятся в туалетные бумажки,печатать которые конечно можно,но стоить они будут не больше самого рулона этих изделий.
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26.04.2022 11:45 Відповісти
Это слишком сложная мысль Там так сложно не думают.
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26.04.2022 12:51 Відповісти
можно плотить мылом..макаронами в чемодане или венками)
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26.04.2022 14:17 Відповісти
1. Ваші дані щодо темпів мобілізації "контрактників" - брехня. ЦВО за 3 місяці набрав 2800 осіб. А в ЦВО живе значна частина населення рашки. Ніяких 20к "контрактників" щомісячно вони не могли набрати навіть торік, коли війни ще не було, а зарплати вже обіцяли по 150'000. Дурню за кацапами повторюєте.
2. Для війни на виснаження потрібно, аби обидві сторони воювали приблизно однаковою зброєю. Як Німеччина та Антанта під час 1 світової війни - піхота з гвинтівками та артилерія якась. А чим через місяць будуть воювати "сторони" в Україні? Кацапам світять немодернізовані танки Т-72 та зняті зі зберігання Т-55 + БМП-1, іржаві та без оптики з електронікою. А Україна отримує модернізовані та нові танки з країн Східної Європи, вже є заявки на нові танки Леопард, ідуть сотнями гаубиці, які кладуть снаряд в круг 5 метрів на відстань 24-40 км (стандарт НАТО, до речі! - рашці до такої точності ніколи вже не дістатись).
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26.04.2022 14:29 Відповісти
Контрактників у полон не варто брати.
Zомбі лізуть в Україну.
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26.04.2022 11:46 Відповісти
Да то, что им обещают платить, всё досраки, их, тупо, *********. Знают, что скоро их всех или почти всех утилизируют в Украине.
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26.04.2022 11:49 Відповісти
их возможности безбрежны целое море орков - на каждый квадратный метр по одному орку. лавина дойдет даже до ламанша. по моему.рузге всегда старается приукрасить обыденность. нету там никого, это приписка.
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26.04.2022 11:50 Відповісти
ласкаво просимо до пекла шакали
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26.04.2022 11:50 Відповісти
У списку - такий собі Батый Биче-Оолович.
Їде "защіщіть рускоязичних"
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26.04.2022 11:51 Відповісти
А если " пропал без вести" , то похоронные не платят?
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26.04.2022 11:58 Відповісти
треба завчасно порадувати рідних цих мародерів виславши їм похоронки
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26.04.2022 12:09 Відповісти
быдла в мордоре много поэтому надо уничтожать технику без нее они мясо
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26.04.2022 12:15 Відповісти
родственники длббв и алкашей играют в беспроигрышную лотерею.
и от дегенерата избавятся, и шанс на мешок лука есть
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26.04.2022 12:19 Відповісти
і що характерно, всі орки з мухосранських зажопинських місцин, жодного з їхніх мААцкви чи підера...
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26.04.2022 12:21 Відповісти
бо мацква та підер - це окрема країна всередині рашки. З мацкви та підера дохнути за контракт - ніхто не захоче. Навіть бомжі. Туди з всієї країни "за красивим життям" чи "заробити" їдуть за будь-якої можливості. І що, іти дохнути, коли важкою працею хоч якось "влаштувався в мацкві"?!? Нє, в масовку на ТВ, плескати сімонянчисі чи соловйову - без проблем, піде. А в армію?!? ха!
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26.04.2022 14:35 Відповісти
Чурка на чурке сидит и бурятом погоняет.
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26.04.2022 12:30 Відповісти
А якось той список можна засвітити на рашці? З попередженням-а ми то прийдемо до вас і ваших сімей...думаю ажіотаж як не впаде, то зменшиться ...
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26.04.2022 12:49 Відповісти
Немає дурнів з центральних областей і північних,більшість поволжжя,урал,сибір. Ну що ж «ласкаво просимо» дурнів до чорного мішечка!!!
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26.04.2022 12:53 Відповісти
трусы нюхать и ворованое сало с черещня мелитопольская для пиzzдоглаzzой твари с юрты завезенной в обмен на депортированных по классике украинцев на тарелках с голубой коемкой
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26.04.2022 14:16 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 14:49 Відповісти
Судя по фамилиям - самая настоящая ОРДА , идут грабить и убивать , а чмо кремлевское уверяет "мы один народ" . Будь ты проклят, кремлевский карлик !
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26.04.2022 15:27 Відповісти
 
 