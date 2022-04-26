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Дві російські керовані ракети влучили в підприємство у Запоріжжі, є жертви, - ОВА
По інфраструктурі Запоріжжя вдарили три російські ракети, дві влучили в підприємство, наразі відомо про одного загиблого і ще одного пораненого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй фейсбук-сторінці Запорізька обласна військова адміністрація
"Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.
Топ коментарі
+28 Sharikoff
показати весь коментар26.04.2022 11:32
+24 Остап Покотило
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+19 chishichka kivi
показати весь коментар26.04.2022 11:16
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До речі чи не Зе влада пустила кацапів на Південь України знявши всі мінні загородження на кримськомв ппрешейку ?
Кто дав команду за кілька днів до початку війни розмінувати Перекопський перешийок, греблі та всі мости, що ведуть до Херсона? Танкові колони фашистів безперешкодно захопили «без жодного пострілу», як вони ******* казати журналістам, місто Херсон та Херсонську область. Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор і пустили безкоштовно з водосховища воду у Північно-Кримський канал. Зараз окупанти вивозять залізничними ешелонами зерно з місцевих елеваторів до московії, (географічна назва «Росія» перекладається з китайської мови як «голодна земля»). Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та місцевих активістів. Окупанти утримують викрадених людей у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян невідома вже багато днів.
Орки готують «Референдум», щоб оголосити «ХНР», роздають місцевим жителям паспорти із двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною.
Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.
"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.
iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr
Какая-то странная односторонняя война. Они из своей территории лупят куда хотят, а мы только отбиваемся.
Это ненормально.
Не надо ничьих разрешений, чтобы влупить в то место, откуда эти ублюдки рушат наши дома и коммуникации, убивают людей!!!
Як потім Коломойша домовиться про гешефт з Кремлем як що не стримав свого підопічного ?
Московити/росіянє це нащадки андрофагів людожерів (самоєдскіх народов) тому московиту Вані все одно звідкіля взяти мясо - є тушенка, візьме с тушенки, немає тушенки вбє і зїсть собаку або іншу істоту.
У кацапів це не дивина, а норма, відношення у них до всього живого від їх предків, тільки як до ресурса для виживання, а не як до живої істоти яка має права на життя.
Тому тут краще за все побажати Кацапії як державі імперії здохнути НАЗАВЖДИ.