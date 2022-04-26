Дві російські керовані ракети влучили в підприємство у Запоріжжі, є жертви, - ОВА

По інфраструктурі Запоріжжя вдарили три російські ракети, дві влучили в підприємство, наразі відомо про одного загиблого і ще одного пораненого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй фейсбук-сторінці Запорізька обласна військова адміністрація

"Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі пролунали вибухи, - ОВА