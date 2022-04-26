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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Дві російські керовані ракети влучили в підприємство у Запоріжжі, є жертви, - ОВА

ракета

По інфраструктурі Запоріжжя вдарили три російські ракети, дві влучили в підприємство, наразі відомо про одного загиблого і ще одного пораненого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй фейсбук-сторінці Запорізька обласна військова адміністрація

"Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі пролунали вибухи, - ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2283) обстріл (28700) ракети (4031)


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Топ коментарі
+28
Цих тварин ще до початку війни кацапи завербували дуже багато, а є ще падли, що і без вербовки тільки й ждуть ***** та його орків. А скільки відставних ще совєтськокацапсячих оХВицерів залишилось жити в Україні? Не захотіли вони після служби та виходу на пенсію їхати в свої мухосранськи, за осіли тут. Отримували квартири та пенсії які їм Україна справно платить до сих пір.
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26.04.2022 11:32
+24
ВСУ имеют полное право бить по целям в РФ, в том числе оружием Запада - британский министр 26.04.2022

Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.

iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr
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26.04.2022 12:01
+19
Б@ля де ж засів коректіровщик, якась же **** своя.!?? Вважаю що таких потрібно розстрілювати на місці і показово,! Отого падла щоздає Азовсталь взагалі знищити!!
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26.04.2022 11:16
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Б@ля де ж засів коректіровщик, якась же **** своя.!?? Вважаю що таких потрібно розстрілювати на місці і показово,! Отого падла щоздає Азовсталь взагалі знищити!!
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26.04.2022 11:16 Відповісти
Цих тварин ще до початку війни кацапи завербували дуже багато, а є ще падли, що і без вербовки тільки й ждуть ***** та його орків. А скільки відставних ще совєтськокацапсячих оХВицерів залишилось жити в Україні? Не захотіли вони після служби та виходу на пенсію їхати в свої мухосранськи, за осіли тут. Отримували квартири та пенсії які їм Україна справно платить до сих пір.
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26.04.2022 11:32 Відповісти
Не обовязково , можно вдарити просто по карті по GPS координатам
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26.04.2022 14:52 Відповісти
Я навіть знаю в яке підприємство.
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26.04.2022 11:25 Відповісти
Нікому не кажіть!
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26.04.2022 11:37 Відповісти
Що тут казати - на с начинається, на у закінчується і всього три букви.
До речі чи не Зе влада пустила кацапів на Південь України знявши всі мінні загородження на кримськомв ппрешейку ?
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26.04.2022 12:35 Відповісти
Це катастрофа…

Кто дав команду за кілька днів до початку війни розмінувати Перекопський перешийок, греблі та всі мости, що ведуть до Херсона? Танкові колони фашистів безперешкодно захопили «без жодного пострілу», як вони ******* казати журналістам, місто Херсон та Херсонську область. Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор і пустили безкоштовно з водосховища воду у Північно-Кримський канал. Зараз окупанти вивозять залізничними ешелонами зерно з місцевих елеваторів до московії, (географічна назва «Росія» перекладається з китайської мови як «голодна земля»). Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та місцевих активістів. Окупанти утримують викрадених людей у ​​тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян невідома вже багато днів.

Орки готують «Референдум», щоб оголосити «ХНР», роздають місцевим жителям паспорти із двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною.
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26.04.2022 14:06 Відповісти
А який сенс? Ви це краще працівникам того заводу скажіть, бо у рашафорумах вже детальні відосікі звідти повикладали...
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26.04.2022 15:14 Відповісти
Сутра над головой ракета пролетела как раз гулял с собакой ну или так показалось что над головой. И че они ********* до нашего города?
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26.04.2022 11:34 Відповісти
Роману. Скорее всего наступление на город будет с правого берега Днепра. Сейчас орки прорываются через Трудолюбовку Херсонской области.
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26.04.2022 11:48 Відповісти
ну и получат звезды, на Харьков два месяца наступали, получили
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26.04.2022 11:56 Відповісти
Може з лівого берега Дніпра?
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26.04.2022 12:26 Відповісти
Именно с правого
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26.04.2022 18:23 Відповісти
Йоу.... Та вони вже в Новоовронцовці були, та їм там такої пести вломили.... яке там Запоріжжя...
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26.04.2022 13:21 Відповісти
гамнюк кацапцкий
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26.04.2022 17:41 Відповісти
а ти хотів відсидітись ,гуляя з собакою
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26.04.2022 17:36 Відповісти
Заметьте, ракетные удары все восточнее и восточнее. Если раньше приоритет был запад, то теперь больше центр и удары постепенно сползают на восток. Создается впечатление. что теперь хрюсия больше в обороне, хоть на отдельных направлениях и пытается ползти вперед.
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26.04.2022 11:55 Відповісти
розкажіть... вчора на Вінничині 2 удара по залізниці, на Хмельніччині.... Є загиблі. кошмарить, падло, всю країну...
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26.04.2022 12:45 Відповісти
На заході України тривоги справді порідшали, але нікуди не зникли. Вчорашній день тому доказ.
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26.04.2022 13:10 Відповісти
ВСУ имеют полное право бить по целям в РФ, в том числе оружием Запада - британский министр 26.04.2022

Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.

iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr
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26.04.2022 12:01 Відповісти
таке право має надати весь кабмін UK. Не один міністр. Або він мав би підкреслити, що це він транслює рішення кабміну - це була би інша справа.
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26.04.2022 12:20 Відповісти
Ну ждите, когда рашисты разобьют наши города в хлам.

Какая-то странная односторонняя война. Они из своей территории лупят куда хотят, а мы только отбиваемся.
Это ненормально.

Не надо ничьих разрешений, чтобы влупить в то место, откуда эти ублюдки рушат наши дома и коммуникации, убивают людей!!!
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26.04.2022 17:21 Відповісти
Тільки Зе влада проти.
Як потім Коломойша домовиться про гешефт з Кремлем як що не стримав свого підопічного ?
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26.04.2022 12:38 Відповісти
Давайте розпочинати у відповідь по їхнім заводам,перенаправляти їхні ракети.
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26.04.2022 12:22 Відповісти
Ця стаття повинна висіти у Зе клоунів у рамочці над письмовим столом.
Московити/росіянє це нащадки андрофагів людожерів (самоєдскіх народов) тому московиту Вані все одно звідкіля взяти мясо - є тушенка, візьме с тушенки, немає тушенки вбє і зїсть собаку або іншу істоту.
У кацапів це не дивина, а норма, відношення у них до всього живого від їх предків, тільки як до ресурса для виживання, а не як до живої істоти яка має права на життя.
Тому тут краще за все побажати Кацапії як державі імперії здохнути НАЗАВЖДИ.
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26.04.2022 12:32 Відповісти
еще больше сепарни завести нужно, корректировщиков
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26.04.2022 12:36 Відповісти
что это за "управляемые ракеты"???
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26.04.2022 12:46 Відповісти
советские крылатые и еще бастиона вчера два просрало..
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26.04.2022 14:08 Відповісти
бльо не дай бог искра или миг ремонт они еще там набирают электрика видел вакансию.((
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26.04.2022 14:06 Відповісти
Пора вже iпашить кримський мiст та бухту Севастополя.
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26.04.2022 14:08 Відповісти
Таки пора!
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26.04.2022 17:42 Відповісти
Ну? Має слідувати повідомлення про величезні руйнування і неможливість швидкого відновлення. Скільки ще вчити.?
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26.04.2022 16:20 Відповісти
Русские с удовольствием своих убивают целыми городами начиная с Ивана Грозного а мы удивляемся до сих пор что они уничтожают Украинские города? А что там с украинской ракетной програмой?-мы выбрали шашлыки? Тогда ни ракет ни шашлыков не будет
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26.04.2022 17:58 Відповісти
 
 