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Новини Війна
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На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розглядають оборонні потреби України. Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн

остін,ллойд

Сьогодні, 26 квітня, на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розпочалася зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав, присвячена військовій допомозі Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, війна вступає у нову фазу, тож партнери мають допомогти Україні захиститися від російської агресії.

"Це історична зустріч. Ми, представники понад 40 країн, тут, щоб допомогти Україні побороти несправедливу російську агресію", - сказав Остін.

"Україна щиро вірить, що може перемогти, і в це віримо всі ми", - підкреслив голова Пентагону.

У засіданні Консультативної групи з питань безпеки в Україні бере участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерала Марка Міллі, головне завдання переговорів – синхронізація та координація військової допомоги Києву.

Раніше повідомлялося, що свою участь у цій зустрічі підтвердили понад два десятки країн, як членів НАТО, так і інших держав.  Це буде зустріч країн, готових забезпечувати оборонну допомогу Україні як на нинішньому етапі, так і в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, на авіабазі планують обговорити 3 теми:

• нинішню ситуацію на фронті в Україні;
• необхідні постачання зброї Україні для відбиття російського нападу;
• післявоєнне відновлення України.

Міністр оборони США Ллойд Остін також запрошений на конференцію, де йтиметься про оборонні потреби України не тільки для боротьби проти РФ, а й на перспективу для зміцнення української армії.

Речник Пентагону Джон Кірбі зазначав, що Сполучені Штати роблять усе можливе для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням і озброєнням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже понад 20 країн погодилися взяти участь в обговоренні оборонних потреб України, - Пентагон

"Ми продовжуємо надавати Україні все, що можемо зараз у плані допомоги, забезпечення та зброї. Це відбувається навіть у цей момент, коли ми спілкуємося тут",- заявляв раніше офіційний представник оборонного відомства США.

Автор: 

Німеччина (7390) зброя (7477) Пентагон (1432) допомога (8375) США (23065) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+22
Скоординируют и оптимизируют помощь по всем направлениям❗👍 Высокоточные снаряды, дроны дальнобойные, ракеты способные взрывать склады в тылу кацапов. Ну и само собой брони и пушек по максимуму💥👍
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26.04.2022 11:20
+21
Только что❗❗❗👍Власти Великобритании поддержали право Украины на удары по территории России из-за продолжающейся уже 62 день войны Кремля. Причем для этого Украина может использовать вооружение, предоставленное странами Запада.👊
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26.04.2022 11:49
+16
Гарна новина, чекаємо РСЗО HIMARS та ППО, хоча як пише один руснявий гімнюк тут у коментарях з німецьким айпі, то у русні су34 самі падають із-за "тєхнічєскіх праблєм"
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26.04.2022 11:28
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26.04.2022 11:19 Відповісти
С байрактара в голосину)))
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26.04.2022 11:49 Відповісти
зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав, присвячена військовій допомозі Україні.

ПОТУЖНО !

антипутлеровская каоліція країн демократії
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26.04.2022 12:22 Відповісти
Скоординируют и оптимизируют помощь по всем направлениям❗👍 Высокоточные снаряды, дроны дальнобойные, ракеты способные взрывать склады в тылу кацапов. Ну и само собой брони и пушек по максимуму💥👍
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26.04.2022 11:20 Відповісти
Сама велика пропозиція постачань зброї після 2 Світової. Короче капітуляція параші безповоротня.
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26.04.2022 11:25 Відповісти
Хорошее дело постепенно переводить на их территорию разрушение военной инфраструктуры + разрушения нефте и газо инфраструктуры❗👍
Тогда кацапы завоют💥
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26.04.2022 11:39 Відповісти
Только что❗❗❗👍Власти Великобритании поддержали право Украины на удары по территории России из-за продолжающейся уже 62 день войны Кремля. Причем для этого Украина может использовать вооружение, предоставленное странами Запада.👊
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26.04.2022 11:49 Відповісти
Сегодня, сейчас в эти часы, на американской военной базе в Рамштейне проводится беспрецедентная по масштабу конференция министров обороны 40 стран мира о предоставление массированной, неограниченной военно-технической помощи Украине .

Сегодняшний день 26 апреля - это геополитический Чернобыль для путинской недоимперии.

Эту дату можно считать началом необратимого конца уродской азиатско-фашистской Орды.
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26.04.2022 13:56 Відповісти
Рассіянт не безнадійні! Все більше і більше хорошими. Вже біля 22000 хороших. Далі буде.
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26.04.2022 11:27 Відповісти
Гарна новина, чекаємо РСЗО HIMARS та ППО, хоча як пише один руснявий гімнюк тут у коментарях з німецьким айпі, то у русні су34 самі падають із-за "тєхнічєскіх праблєм"
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26.04.2022 11:28 Відповісти
так крейсери тонуть і літаки падають через несправності, а сараї на брянщині курщині і всілякі сміттєві баки у Воронєжу - ЕТО ХАХЛИ разбамбілі! памагітє
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26.04.2022 11:37 Відповісти
таке обертання при падінні це штопор...припускаю русняві летуни обісралися і загнали кацальот в некерований отріцатєльний набор висоти
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26.04.2022 11:40 Відповісти
Не компроментуйте слово Русь. Не русняві, а росняві. А то ще краще "москальські" і т.п. А Русь це Україна.
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26.04.2022 13:21 Відповісти
PVO nado NASAMS Ukraine polucit,ona mozet i netu dalnego deistvija, no mozet sbyvat manervrirucyje balisticeskije raketi .Bylo ot Iskander raket cem obranitsia.Himars eto da ili staro variant podosiol takze gde do 300 kilometrov bi strelial
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26.04.2022 11:44 Відповісти
Не компроментуйте слово Русь. Не русняві, а росняві. А то ще краще "москальські" і т.п. Є багато варіантів. А Русь це Україна.
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26.04.2022 13:26 Відповісти
РСЗО HIMARS уже в Украине!
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26.04.2022 11:41 Відповісти
Дальность 300 км. Карл👍❗
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26.04.2022 11:55 Відповісти
Так це і по Севаспополю можна без проблем, щоб ті срані корита навіть з бухти не вийшли.
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26.04.2022 13:52 Відповісти
это уже что-то...
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26.04.2022 11:41 Відповісти
немцы собираются передать Украине ПВО Gepard! они шо, *****, издеваются???
вчера какие-то Леопарды времен верхнего палеолита, сегодня этот хлам..... слов нет.....
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26.04.2022 11:48 Відповісти
ага, Зу-23 в кузове КРАЗА это топ-девайс (которая сейчас в армии), а это немецкий хлам ))
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26.04.2022 11:58 Відповісти
нужно брать всё,что может убивать кацапов..
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26.04.2022 12:10 Відповісти
Кацапські гвинтокрили збивати саме те.
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26.04.2022 12:41 Відповісти
Страрі "Леопарди" і справді не потрібні - надто багато з ними возні за майже нульової "переваги".

А оця штука якра придалася б. Воно ж не лише по повітряних цілях фігачить, та й по них краще за 23-мм "шилку" буде...
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26.04.2022 12:43 Відповісти
+ Крилаті ракети буде збивати. Там стоїть комп'ютер автоматичного ведення вогню. В порівнянні з Шилкою небо і земля.
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26.04.2022 13:32 Відповісти
А ти не подумав, що наші військові саме Гепарди і запросили?
То їм напевно краще знати чи не так? Для прикриття наступу піхоти може знадобитися.
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26.04.2022 14:22 Відповісти
Танк СРАМата привезут крысы мавзолейные и блок НАТО расрадецца
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26.04.2022 11:50 Відповісти
Не забывать дальние земля-воздухи и земля-земля ракетные вооружения и все, что может крушить тылы, базы и коммуникации русозверей. Поставки довести до уровня. когда в любой рашистский грузовик будет со всех сторон идти по 3-4 заряда одновременно.
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26.04.2022 11:52 Відповісти
Одного высокоточного хватит👍. Экономить надо❗
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26.04.2022 11:59 Відповісти
Сейчас там немцам мозги прочистят "трошки".
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26.04.2022 11:53 Відповісти
Гадаю, вони і без мене знають, що починати треба з масажу простати Шольца.
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26.04.2022 11:56 Відповісти
Мегамаркет воєнторгу відкрився. А вони хочуть вже з Придністров'я щось там пробувати повоювати. Головне старим радянським хламом. А для нас починає поступати західна зброя яка по якості набагато краща ніж аналоговнєтна
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26.04.2022 11:57 Відповісти
На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розглядають оборонні потреби України.

Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн.

Понад 40 країн, сер! В такій великій компанії обов'язково мають бути боягузи, корумповані - жертви експорту корупції віж "щедрого" Кремля, агенти, полєзниє ідіоти, "миротворці" як самий Ватікан з ООН-ой... Невже переможе боягуство корумпованих і фарисейство Деявола...?

Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html?fbclid=IwAR0JE1YCF2iQiuTrYnqWooOY0j1iz-XMuida8wWsxyC9Za5UUQfxZdPzpE4 https://zn.ua/.../wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv...
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26.04.2022 12:02 Відповісти
Начинается. Что даст введение санкций против Кабаивой? Где вас идиотов пладят? Новая методичка после зрады Швеца?
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26.04.2022 12:42 Відповісти
Чим вам Швець не догодив?
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26.04.2022 12:53 Відповісти
Сарказм?
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26.04.2022 13:55 Відповісти
кегебістов бывших не бывает
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26.04.2022 15:24 Відповісти
Бо головний ворог Америки міфічна АльКаїда і Ісламська держава, а не паРаша, розуміти треба.
До речі у Мальтійському ордені Ватикана состоять як кацапські керівники розвідок, так і американські з західними, рука руку миє на вищому рівні.
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26.04.2022 12:49 Відповісти
Як що Ватикан обєднує верхівку військових як Заходу так і паРаши, то все стає на свої місця чому у паРащі досі не дефолт і міліарди за газ йдуть на ії рахунки.
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26.04.2022 12:54 Відповісти
А не можна поміж "обороних потреб" якось втиснути і для "наступальних.." Не думаю, що хлопці не освоять і не зможуть примінити.
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26.04.2022 12:05 Відповісти
АК 74 це яка зброя ?
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26.04.2022 12:57 Відповісти
На тій базі вже місяць перебувають нерозглянутими 28 наших нагальних потреб, переданих Польщею...
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26.04.2022 12:34 Відповісти
Дякуємо, друзі, за допомогу!
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26.04.2022 12:38 Відповісти
Побільше ракет для України різних і гарних, Земля - Повітря, Земля - Земля, Земля - кацапський Корабель, Повітря - Земля , Земля - Кремль ,
Земля паРаша, Повітря - паРаша.
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26.04.2022 12:45 Відповісти
Оборонительным оружием кацапляндию не победить. Нужны крылатые ракеты.
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26.04.2022 13:12 Відповісти
Баран зовсім? А нічого, що ми готові все купити. Тільки не продають, бо згоди не дають.
А тепер пішов нахрін, тупень
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26.04.2022 14:25 Відповісти
Лапоть ликовий! Ти звідки вилізло, падло?
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26.04.2022 14:50 Відповісти
Я таке тільки ОДОБРЯМС,я думаю всі громадяни які переживають за Україні раді цьому,бо дійсно питання стоїть або виживе Україна,або орда рашистів з їх кремлівським упирем!Аба зараз,або ніколи!
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26.04.2022 13:43 Відповісти
Астрологи объявили месяц топовых военных доставок в Украину. Количество хрустящих бурятов увеличено вдвое.
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26.04.2022 20:18 Відповісти
Люди добрі: гум допомогу розкрадають! Зарплатню військовим по 2-3місяці не платять!!! скоро ці 40 країн відмовляться від нас якщо таке буде продовжуватись..куди дивиться наш головнокомандувач і мініст при оборони?чи вони будуть казати що вони не знали!
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21.05.2022 10:38 Відповісти
Что делает Германия и как она делает-большой позор вроде сильной стране! Все черепашьим шагом....лишь бы тянуть резинку...
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12.06.2022 15:10 Відповісти
 
 