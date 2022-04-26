На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розглядають оборонні потреби України. Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн
Сьогодні, 26 квітня, на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розпочалася зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав, присвячена військовій допомозі Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, війна вступає у нову фазу, тож партнери мають допомогти Україні захиститися від російської агресії.
"Це історична зустріч. Ми, представники понад 40 країн, тут, щоб допомогти Україні побороти несправедливу російську агресію", - сказав Остін.
"Україна щиро вірить, що може перемогти, і в це віримо всі ми", - підкреслив голова Пентагону.
У засіданні Консультативної групи з питань безпеки в Україні бере участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерала Марка Міллі, головне завдання переговорів – синхронізація та координація військової допомоги Києву.
Раніше повідомлялося, що свою участь у цій зустрічі підтвердили понад два десятки країн, як членів НАТО, так і інших держав. Це буде зустріч країн, готових забезпечувати оборонну допомогу Україні як на нинішньому етапі, так і в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, на авіабазі планують обговорити 3 теми:
• нинішню ситуацію на фронті в Україні;
• необхідні постачання зброї Україні для відбиття російського нападу;
• післявоєнне відновлення України.
Міністр оборони США Ллойд Остін також запрошений на конференцію, де йтиметься про оборонні потреби України не тільки для боротьби проти РФ, а й на перспективу для зміцнення української армії.
Речник Пентагону Джон Кірбі зазначав, що Сполучені Штати роблять усе можливе для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням і озброєнням.
"Ми продовжуємо надавати Україні все, що можемо зараз у плані допомоги, забезпечення та зброї. Це відбувається навіть у цей момент, коли ми спілкуємося тут",- заявляв раніше офіційний представник оборонного відомства США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПОТУЖНО !
антипутлеровская каоліція країн демократії
Тогда кацапы завоют💥
Сегодняшний день 26 апреля - это геополитический Чернобыль для путинской недоимперии.
Эту дату можно считать началом необратимого конца уродской азиатско-фашистской Орды.
вчера какие-то Леопарды времен верхнего палеолита, сегодня этот хлам..... слов нет.....
А оця штука якра придалася б. Воно ж не лише по повітряних цілях фігачить, та й по них краще за 23-мм "шилку" буде...
То їм напевно краще знати чи не так? Для прикриття наступу піхоти може знадобитися.
Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн.
Понад 40 країн, сер! В такій великій компанії обов'язково мають бути боягузи, корумповані - жертви експорту корупції віж "щедрого" Кремля, агенти, полєзниє ідіоти, "миротворці" як самий Ватікан з ООН-ой... Невже переможе боягуство корумпованих і фарисейство Деявола...?
Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html?fbclid=IwAR0JE1YCF2iQiuTrYnqWooOY0j1iz-XMuida8wWsxyC9Za5UUQfxZdPzpE4 https://zn.ua/.../wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv...
До речі у Мальтійському ордені Ватикана состоять як кацапські керівники розвідок, так і американські з західними, рука руку миє на вищому рівні.
Земля паРаша, Повітря - паРаша.
А тепер пішов нахрін, тупень