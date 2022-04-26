На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розглядають оборонні потреби України. Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн

Сьогодні, 26 квітня, на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розпочалася зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав, присвячена військовій допомозі Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, війна вступає у нову фазу, тож партнери мають допомогти Україні захиститися від російської агресії.

"Це історична зустріч. Ми, представники понад 40 країн, тут, щоб допомогти Україні побороти несправедливу російську агресію", - сказав Остін.

"Україна щиро вірить, що може перемогти, і в це віримо всі ми", - підкреслив голова Пентагону.

У засіданні Консультативної групи з питань безпеки в Україні бере участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерала Марка Міллі, головне завдання переговорів – синхронізація та координація військової допомоги Києву.

Раніше повідомлялося, що свою участь у цій зустрічі підтвердили понад два десятки країн, як членів НАТО, так і інших держав. Це буде зустріч країн, готових забезпечувати оборонну допомогу Україні як на нинішньому етапі, так і в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, на авіабазі планують обговорити 3 теми:



• нинішню ситуацію на фронті в Україні;

• необхідні постачання зброї Україні для відбиття російського нападу;

• післявоєнне відновлення України.

Міністр оборони США Ллойд Остін також запрошений на конференцію, де йтиметься про оборонні потреби України не тільки для боротьби проти РФ, а й на перспективу для зміцнення української армії.

Речник Пентагону Джон Кірбі зазначав, що Сполучені Штати роблять усе можливе для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням і озброєнням.

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"Ми продовжуємо надавати Україні все, що можемо зараз у плані допомоги, забезпечення та зброї. Це відбувається навіть у цей момент, коли ми спілкуємося тут",- заявляв раніше офіційний представник оборонного відомства США.