Гутерріш та Ердоган закликали забезпечити роботу гуманітарних коридорів в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в Анкарі наголосили на нагальній необхідності ефективного доступу через гуманітарні коридори для евакуації цивільних осіб в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це ідеться у повідомленні на сайті представництва ООН у Туреччині у понеділок.

"Генеральний секретар Гутерреш і президент Ердоган підтвердили, що їхня спільна мета - якнайшвидше покласти край війні та створити умови для припинення страждань цивільного населення. Вони наголосили на нагальній необхідності ефективного доступу через гуманітарні коридори для евакуації цивільних осіб та надання такої необхідної допомоги постраждалим громадам", - йдеться в повідомленні.

Гутерріш висловив підтримку дипломатичним зусиллям Туреччини щодо війни в Україні.

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