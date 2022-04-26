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Туроператор TUI просить готелі Туреччини скасувати броню турфірм із російськими власниками

турция

Великий туроператор TUI попросив готелі у Туреччині скасувати бронювання низки туристичних фірм, серед власників яких є росіяни.

Про це пише видання Turizm Gazetesi, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Як пише видання, відповідний лист розповсюдила компанія Tantur - партнер TUI. Лист стосується співпраці з туроператорами з країн Балтії – TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita.

"Мета цього листа, повідомити вам, що всі операції компанії Tantur в Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita Holdings Limited припинені. Повідомляємо про припинення нових запитів на бронювання за будь-якою операцією, пов'язаною з TI Travel LLC, дія контракту, підписаного між вашим готелем та компанією Tantur щодо TI Baltics SIA та Borublita, була припинена згідно з 9-ою статтею контракту", — йдеться у листі, копію якого наводить Turizm Gazetesi.

Незважаючи на те, що вони працюють на європейському ринку, серед власників цих компаній є росіяни і співпраця з ними пов'язана з ризиками санкцій.

Тому Tantur просить готелі не приймати клієнтів цих компаній і скасувати зроблені ними бронювання.

Також читайте: Туреччина планує створити авіакомпанію для перевезення російських туристів на турецькі курорти

Положення діятиме до 31 травня, після чого 20-го числа кожного місяця з'являтиметься інформація щодо ануляцій на наступний місяць.

Автор: 

готелі (144) туризм (1563) Туреччина (3502) бронювання (339)


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Топ коментарі
+12
Ссыкотно в крым❗Там скоро бандеровцы будут, можно не успеть через мост свалить
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26.04.2022 12:51
+7
куда же им теперича податься? снова в Крым ваш?
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26.04.2022 12:35
+6
если я всё праивльно поняла в мире началась игра - кто смачно не харкнет в рыло козлорылой мрази - тот лох
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26.04.2022 13:20
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куда же им теперича податься? снова в Крым ваш?
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26.04.2022 12:35 Відповісти
Ссыкотно в крым❗Там скоро бандеровцы будут, можно не успеть через мост свалить
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26.04.2022 12:51 Відповісти
Це якщо він стояти ще буде. А так, маска - ласти.
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26.04.2022 13:10 Відповісти
Порядні туроператори країн Балтії не розуміють, що на жаль наразі турки не проти співпрацювати з кацапами
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26.04.2022 12:45 Відповісти
Пусть сотрудничают, просто в отели для людей орков пускать не будут.
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26.04.2022 12:55 Відповісти
русо турісто-обліко морале ********* мордате
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26.04.2022 13:05 Відповісти
Что-ли отели отдельные придётся строить туркам, для руских...
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26.04.2022 13:13 Відповісти
И не гидотно туркам приглашать к себе росеян(
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26.04.2022 13:16 Відповісти
Росіян в Турції здається навіть більше ніж самих турок. Скрізь чутно російську мову, дуже галасливі.
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26.04.2022 15:22 Відповісти
аууу Египт, не спите
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26.04.2022 13:19 Відповісти
если я всё праивльно поняла в мире началась игра - кто смачно не харкнет в рыло козлорылой мрази - тот лох
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26.04.2022 13:20 Відповісти
Хай козломорді на морі Лаптєвих відпочивають, а ще краще - під шаром землі!
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26.04.2022 13:43 Відповісти
Российская фирма TUI, которая принадлежит санкционному российскому алигарху Мордашову просит отменить броню фирм с российскими собственниками. Это вообще как? Пчелы против меда?
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26.04.2022 13:48 Відповісти
ТУР - это немецкая и английская стороны. Штаб-квартира в Германии. Россией и не пахнет. Ну разве что как партнеры-агенты
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26.04.2022 17:37 Відповісти
***** шастать
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26.04.2022 14:00 Відповісти
 
 