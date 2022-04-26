Туроператор TUI просить готелі Туреччини скасувати броню турфірм із російськими власниками

Великий туроператор TUI попросив готелі у Туреччині скасувати бронювання низки туристичних фірм, серед власників яких є росіяни.

Про це пише видання Turizm Gazetesi, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Як пише видання, відповідний лист розповсюдила компанія Tantur - партнер TUI. Лист стосується співпраці з туроператорами з країн Балтії – TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita.

"Мета цього листа, повідомити вам, що всі операції компанії Tantur в Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita Holdings Limited припинені. Повідомляємо про припинення нових запитів на бронювання за будь-якою операцією, пов'язаною з TI Travel LLC, дія контракту, підписаного між вашим готелем та компанією Tantur щодо TI Baltics SIA та Borublita, була припинена згідно з 9-ою статтею контракту", — йдеться у листі, копію якого наводить Turizm Gazetesi.

Незважаючи на те, що вони працюють на європейському ринку, серед власників цих компаній є росіяни і співпраця з ними пов'язана з ризиками санкцій.

Тому Tantur просить готелі не приймати клієнтів цих компаній і скасувати зроблені ними бронювання.

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Положення діятиме до 31 травня, після чого 20-го числа кожного місяця з'являтиметься інформація щодо ануляцій на наступний місяць.