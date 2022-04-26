Росія створює приводи для вторгнення з боку Придністров'я за планом захоплення українського узбережжя Чорного моря, - Бутусов

Російські провокації в Придністров'ї - пряма загроза Україні. Молдова та демократичні країни Європи мають вирішувати цю проблему негайно.

На цьому наголошує у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Росія влаштувала серію вибухів в окупованому Придністров'ї. Очевидно, Росія створює приводи для вторгнення з боку Придністров'я, згідно з планом захоплення українського узбережжя Чорного моря, про який 22 квітня заявив заступник начальника Центрального військового округу ЗС РФ Рустам Міннекаєв.

На жаль, Придністров'я стало осередком міжнародного тероризму. Влада Молдови зобов'язана відреагувати на російські провокації та російські арсенали в Придністров'ї, це пряма загроза Україні та допомога агресору під час війни. Молдова зобов'язана визначитися зі своєю позицією в ході нападу РФ на Україну і заявити, як саме вона збирається роззброїти ці банди. Можливо, слід звернутися за військовою допомогою до світової спільноти.

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Придністров'я - плацдарм для наступу російських військ та основа міжнародного тероризму. Цю проблему демократичним країнам Європи треба вирішувати негайно", - підкреслив він.

Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи.

"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".

Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає термінове засідання Вищої ради безпеки.

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

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