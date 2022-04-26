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Росія створює приводи для вторгнення з боку Придністров'я за планом захоплення українського узбережжя Чорного моря, - Бутусов

придністров'я

Російські провокації в Придністров'ї - пряма загроза Україні. Молдова та демократичні країни Європи мають вирішувати цю проблему негайно.

На цьому наголошує у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Росія влаштувала серію вибухів в окупованому Придністров'ї. Очевидно, Росія створює приводи для вторгнення з боку Придністров'я, згідно з планом захоплення українського узбережжя Чорного моря, про який 22 квітня заявив заступник начальника Центрального військового округу ЗС РФ Рустам Міннекаєв.

На жаль, Придністров'я стало осередком міжнародного тероризму. Влада Молдови зобов'язана відреагувати на російські провокації та російські арсенали в Придністров'ї, це пряма загроза Україні та допомога агресору під час війни. Молдова зобов'язана визначитися зі своєю позицією в ході нападу РФ на Україну і заявити, як саме вона збирається роззброїти ці банди. Можливо, слід звернутися за військовою допомогою до світової спільноти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зранку у Придністров'ї прогриміло два вибухи. Підірвані вежі зв'язку, які ретранслювали радіо РФ, - місцеві ЗМІ. ФОТО

Придністров'я - плацдарм для наступу російських військ та основа міжнародного тероризму. Цю проблему демократичним країнам Європи треба вирішувати негайно", - підкреслив він.

Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи.

"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".

Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає термінове засідання Вищої ради безпеки.

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Керівництво" невизнаного Придністров'я найближчим часом "прийме рішення на захист інтересів республіки" (оновлено)

Автор: 

Молдова (2075) Придністров’я (474) росія (65394) Бутусов Юрій (3600)


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Топ коментарі
+47
Молдові пощастило - Україна звільнить Придністров'я від орків. Доведеться проставляти.
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26.04.2022 12:38
+32
А хіба росії потрібні якісь приводи?
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26.04.2022 12:40
+30
Может им повезет и этот гнойник будет зачищен, но не нужно забывать как те орки там оказались и роль Украины в этом
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26.04.2022 12:43
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кацапские военные самолеты - легитимная цель. причем - приоритетная. гражданские - разве не запретили?
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26.04.2022 14:34 Відповісти
А як російські літаки можуть сісти в Молдові?
Европа свій повітряний простір для мордора закрила, через Україну - хай спробують долетіти.
Як, взагалі, це бандформування орків там живє другий місяць і чому воно досі не подохло?!
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26.04.2022 14:45 Відповісти
Пане Бутусов, а воювати ПМР чим буде? Двома десятками танків?
Це ж навіть не смішно, щоб писати таку панічну статтю.
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26.04.2022 14:12 Відповісти
А навіщо їм перти на Одесу? і взагалі туди де їх чекають?!
Он, лінія "Балта--Криве Озеро-Первомайськ" і спускайся до Южноукраїнська... все це укріплене як "неприступна фортеця"?!
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26.04.2022 14:40 Відповісти
Кстати да.. если основной удар будет не по Кривому Рогу или Николаеву, а между, в сторону Южноукраинска.. и одновременно в этом направлении с Приднестровья.. тогда смысл есть.. отрезать ЮГ
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26.04.2022 16:50 Відповісти
На мой непрофессиональный взгляд-Украине второй фрон сейчас НЕ НУЖЕН! Что бы и кто бы не писал статьи про "ликвидацию Приднестровья". На востоке тяжелейшие бои( если кто думает, шо уже там победили). Несмотря на бравурные речи Арестовича войска рф хоть по несколькоку км продвигаются для охвата зоны ООС. Не до второго фронта, что бы не пришлось снимать войска с Изюма и перебрасывать на Одессу.
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26.04.2022 14:34 Відповісти
На мій теж не професійний погляд у нас є ризик отримати удар з Придністров'я, хоча кацапи дають нам можливість нанести превентивний удар і реально ослабити їх. Очікування відкриття ще одного фронту - це поганий сценарій для України. Мені здається, що якщо рашисти почнуть атакувати Одесу, то придністровціі теж атакують.
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26.04.2022 15:09 Відповісти
Говорят возле Одессы стоит 2 наши бригады, они сами смогут задушить этой гнойник
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26.04.2022 15:11 Відповісти
Все можна спростити! Дати три доби "мирним" на покинути район "зачистки від русні" зважаючи на ризик підриву складів. А далі ті що там залишаться мають капітулювати або підлягають знищенню а виживші примусовій депортації. Проблема буде вирішена раз і назавжди. Можна ще простіше - блокада і спільна вимога капітуляції декількох країн-сусідів. Небо там вже закрите. Так що жодних шансів прокацапський анклав не має. На складах знаходиться військове лайно 40-50 річної давності, застосовувати яке дуже небезпечно. Ніякої воєнної цінності ця величезна кількість брухту не має. Його потрібно негайно утилізовувати щоб уникнути екологічної катастрофи яка може статися в будь який момент з будь якої причини...
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26.04.2022 15:30 Відповісти
Тільки так. І не треба довго відкладати рішення цього питання. Крім того, Верещучка щось там казала, що кацапи не випускають наших цивільних - от і буде можливість нарешті домогтися порятунку наших. Ну і 1-2 тисячі полонених кацаповояків для обміну на наших теж нам будуть потрібні.
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26.04.2022 16:40 Відповісти
каких ***** трое суток-3 часа
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26.04.2022 16:55 Відповісти
Або прийняти їх на службу в "Український охоронний легіон" з зарплатою більшою ніж отримують Навіщо воювати якщо можна купити 1700 поців
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26.04.2022 22:28 Відповісти
Она создает поводы для вторжения в Приднестровье.
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26.04.2022 15:30 Відповісти
Міст через Дністровський лиман кажуть бомбанули кацли ракетами. Там й без того десь дорога на територію Молдови десь заходить. Типу шоб швидко не могли перекинуть війська.
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26.04.2022 16:51 Відповісти
В ЖОПУ РОССИЮ !!!
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26.04.2022 17:45 Відповісти
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