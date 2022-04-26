У Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої "республіки"
У пресслужбі самопроголошеного "президента" невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського заявили про вибухи у військовій частині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "Європейська правда".
У повідомленні сказано, що Красносельський провів засідання так званої "Ради безпеки", на якому обговорювалися "терористичні атаки на об'єкти інфраструктури та держустанови "республіки".
Серед перелічених "атак" були названі вже відомі: напад на будівлю "міністерства держбезпеки" у Тирасполі та підрив вежі радіотелецентру поблизу селища Маяк. Крім того, повідомлялося про атаку на військову частину в районі села Паркани.
"Рівень небезпеки визнаний членами Ради безпеки критичним. Ухвалено рішення про запровадження в країні "червоного" рівня терористичної небезпеки, що передбачає вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави", - заявила пресслужба Красносельского.
Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.
Служба інформації і безпеки Молдови після серії вибухів у Придністров’ї заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні і закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел.
Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.
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Ну и фсьо... Дерашизация Приднестровья успешно завершится!
Войска нет та і вазможнастей проєхать нет😂😂😂
А население (всё) за это время бодро тикают в сторону Молдовы. Действительно интересно, там завтра ещё останется кто нибудь кого освободить? Прям бесхозная территория на выдачу. Тот срусский контингент, кто там остались, если не совсем дебилы, может сразу нахренизировать своих ястребов и идти в плен в Украину.
В якій країні?! В цьому гниднику створеному Рашею?
Ну шо ти зробиш з ними. знову палять в недозволеному місті. І плювати хотіли на мінздрав.
То яким чином тоді вони щось зможуть організувати? В них ніби ж ні особового складу ні броньованої техніки небагато