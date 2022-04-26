УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4902 відвідувача онлайн
Новини
25 898 46

У Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої "республіки"

приднестровье

У пресслужбі самопроголошеного "президента" невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського заявили про вибухи у військовій частині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "Європейська правда".

У повідомленні сказано, що Красносельський провів засідання так званої "Ради безпеки", на якому обговорювалися "терористичні атаки на об'єкти інфраструктури та держустанови "республіки".

Серед перелічених "атак" були названі вже відомі: напад на будівлю "міністерства держбезпеки" у Тирасполі та підрив вежі радіотелецентру поблизу селища Маяк. Крім того, повідомлялося про атаку на військову частину в районі села Паркани.

Читайте також: Президентка Молдови Санду екстрено скликає Радбез через провокації в Придністров'ї

"Рівень небезпеки визнаний членами Ради безпеки критичним. Ухвалено рішення про запровадження в країні "червоного" рівня терористичної небезпеки, що передбачає вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави", - заявила пресслужба Красносельского.

Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Служба інформації і безпеки Молдови після серії вибухів у Придністров’ї заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні і закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел.

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія створює приводи для вторгнення з боку Придністров'я за планом захоплення українського узбережжя Чорного моря, - Бутусов

Автор: 

вибух (4487) Молдова (2075) Придністров’я (474)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Час ліквідувати це непорозуміння і відновити цілісність Молдови
показати весь коментар
26.04.2022 13:02
+25
Ватниє пріднєстровци радуйтєсь-тєпєрь станєтє пушечним мясам для расєі,за всьо надо платіть...
показати весь коментар
26.04.2022 13:03
+18
чую, что эта недо-говно-республика заканчивает своё существование
показати весь коментар
26.04.2022 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Час ліквідувати це непорозуміння і відновити цілісність Молдови
показати весь коментар
26.04.2022 13:02 Відповісти
Так... Алє ж хай і молдовани хочь якесь бажання до цього додадуть, хоч вили в руки візьмуть та скажуть покидькам "геть з Молдови", а не тупо сидять і ждуть коли ЗСУ їм придністровя подаруюють...
показати весь коментар
26.04.2022 13:33 Відповісти
Додайте ще до цього, що сьогодні там ще в білгород-дністровському районі вони наче по мосту стріляли... Можливо щось там і готують, а можливо і ні...
показати весь коментар
26.04.2022 15:04 Відповісти
Молдаване из себе Европу изображают и НАТО - 2 в одном😀
показати весь коментар
26.04.2022 15:25 Відповісти
Санду ще на початку вторгнення Росії зробила заяву з вимогою до РФ-їі вивести своїх посіпак з Приднестров`я.
показати весь коментар
26.04.2022 15:43 Відповісти
...молдаванам
показати весь коментар
26.04.2022 13:35 Відповісти
Молдова его не возьмет даже если мы там все зачистим и на блюдечке им принесем. Ну для приличия мы спросим будете брать или нет. А если нет то себе оставим.
показати весь коментар
26.04.2022 13:46 Відповісти
Прямо з язика зняв
показати весь коментар
26.04.2022 14:31 Відповісти
Україна не може анексувати Придністров'я, бо це одразу поставить нас в один ряд з кацапами. Таке рішення було б нашою стратегічною помилкою. Тільки якщо Молдова нас про це дуже попросить. А з якого переляку вони так робитимуть?
показати весь коментар
26.04.2022 14:50 Відповісти
Отож бо... з якого переляку.Вони просто тихо сидять і виглядають пуйла з дешевим газом
показати весь коментар
26.04.2022 15:02 Відповісти
референдум проведемо)
показати весь коментар
26.04.2022 16:31 Відповісти
не, никто не будет никого аннексировать. Тут чистая демилитаризация. Артудар по складам 14-й кацапской армии. Имеем полное право, они представляют для нас угрозу, и местной властью не контролируются. Гореть и взрываться будет очень долго и красиво. А потом румыны с молдаванами делайте, что хотите
показати весь коментар
26.04.2022 19:08 Відповісти
"закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел" - майские, шашлыки и вся *****....
показати весь коментар
26.04.2022 13:02 Відповісти
тепер всяким притулам має стати зрозуміло для чого в дунаївцях блокпости
показати весь коментар
26.04.2022 14:42 Відповісти
Ватниє пріднєстровци радуйтєсь-тєпєрь станєтє пушечним мясам для расєі,за всьо надо платіть...
показати весь коментар
26.04.2022 13:03 Відповісти
Воссоєдінятса с Расіюшкою - будуть дохнути як рашисти на сході України.
показати весь коментар
26.04.2022 13:18 Відповісти
Фсбшные шалунишки. Но ведь это ничего не даст кроме ещё одной горы трупов "ванек". Хотя, им же пох.
показати весь коментар
26.04.2022 13:03 Відповісти
Свиноматки кацапські єшо наражають...
показати весь коментар
26.04.2022 13:28 Відповісти
От ахмедов и джамшутов
показати весь коментар
26.04.2022 14:24 Відповісти
Хтось дуже хоче отгребти.
показати весь коментар
26.04.2022 13:04 Відповісти
чую, что эта недо-говно-республика заканчивает своё существование
показати весь коментар
26.04.2022 13:04 Відповісти
треба накривати російських окупантів у Молдові українською артилерією…. Поки вони з відти не повзуть в Україну
показати весь коментар
26.04.2022 13:05 Відповісти
Так сказати, унєчтожіть в логовє
показати весь коментар
26.04.2022 13:27 Відповісти
там молдавские бендеры претисняли сало вот и бахнул ватный рязанский сахар три раза...молдаванам треба оружие и пво следущие они..шоб взять в клещи террористов вместе снами и выбить а так они боятся бомбежки понятно.....
показати весь коментар
26.04.2022 13:06 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2022 13:11 Відповісти
К вечеру почти всё население "республики" ******...ся в Молдову. Некоторые - в Украину.
Ну и фсьо... Дерашизация Приднестровья успешно завершится!
показати весь коментар
26.04.2022 13:11 Відповісти
Для дерашизации надо взять в плен всех кацапов.
показати весь коментар
26.04.2022 14:01 Відповісти
Сценарий гнилой и мерзкий: взрывы, диверсии, другие подлые дела ФСБ, потом «путенввидивайска», оккупация РФ… Но других сценариев у РФ НЕТ.
показати весь коментар
26.04.2022 13:12 Відповісти
Апутенг введівойска січас ніпраходіт!
Войска нет та і вазможнастей проєхать нет😂😂😂
показати весь коментар
26.04.2022 13:35 Відповісти
"8 лет бамбили бамбас", "нужна памочь бамбасу".
показати весь коментар
26.04.2022 13:12 Відповісти
Бункерний у відчаї йде ва-банк?
показати весь коментар
26.04.2022 13:18 Відповісти
Треба в лапки брати слово "країні", а не червоний
показати весь коментар
26.04.2022 13:26 Відповісти
будут мясо на войну набирать
показати весь коментар
26.04.2022 13:28 Відповісти
Дрібничка, а приємно ))) А приємно тому, що ракові пухлини Лугандон та ПМР - "блізнєци-братья" ) Вже давно час їх просто видалити раз і назавжди!
показати весь коментар
26.04.2022 13:29 Відповісти
- Путинввиди! Нам жить надоело!

А население (всё) за это время бодро тикают в сторону Молдовы. Действительно интересно, там завтра ещё останется кто нибудь кого освободить? Прям бесхозная территория на выдачу. Тот срусский контингент, кто там остались, если не совсем дебилы, может сразу нахренизировать своих ястребов и идти в плен в Украину.
показати весь коментар
26.04.2022 13:30 Відповісти
"...запровадження в КРАЇНІ червоного рівня"??!!
В якій країні?! В цьому гниднику створеному Рашею?
показати весь коментар
26.04.2022 13:36 Відповісти
ПМР волатиме "путін ввіді!", а путін тільки безпорадно соватиме ніжками під довгим столом і пукатиме від напруги.
показати весь коментар
26.04.2022 13:55 Відповісти
У пресслужбі самопроголошеного "президента" невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського заявили про вибухи у військовій частині. Джерело:
Ну шо ти зробиш з ними. знову палять в недозволеному місті. І плювати хотіли на мінздрав.
показати весь коментар
26.04.2022 14:00 Відповісти
Україна ще пару тижнів тому попередила, що буде збивати і бойові і військово-транспортні російські літаки, які будуть летіти в бік Придністров'я.
То яким чином тоді вони щось зможуть організувати? В них ніби ж ні особового складу ні броньованої техніки небагато
показати весь коментар
26.04.2022 14:08 Відповісти
Вы ж рассуждаете как здравый человек что нельзя посылать транспортные самолеты на аеродромы в зоне досягаимости ствольной артилерии а они дыбилы и могутповторить гостомельский десант)
показати весь коментар
26.04.2022 14:21 Відповісти
Ну если Молдове не нужно Приднестровье, ЗСУ его зачистят за 2-3 дня и в состав Украины.
показати весь коментар
26.04.2022 14:26 Відповісти
Все просто... БУМЕРАНГ еще никто не отменял
показати весь коментар
26.04.2022 15:09 Відповісти
Молдова визволяє свої території,браво.
показати весь коментар
26.04.2022 15:12 Відповісти
Это все - провокации для появления "просьбы Приднестровья войти в состав Рашистской империи" - все свалят на Украину.Надо, по крайней мере, забрать у врага Украины - путинской Раши - оружие и боеприпасы с их складов бывшей 14-й армии в качестве трофеев - это допускает любая война, и нейтрализовать вражеские войска, чтобы нельзя было их использовать. Что делать с Приднестровьем - как всегда - просьба законодательного органа по воссоединению с Молдовой и решение о добровольной ликвидации ПМР, которая может тут же подать заявку в НАТО:проблем с территориями у Молдовы не будет.
показати весь коментар
26.04.2022 15:48 Відповісти
Ще може так статись, що молдова надасть свої аеродроми для кацапських літаків, які будуть летіти на помащь рускаязичним..Так що, будьмо пильними.
показати весь коментар
26.04.2022 16:37 Відповісти
интересно, сколько раз в день теперь этот лаптеногий вадик будет себя за жопу кусать?
показати весь коментар
26.04.2022 17:39 Відповісти
 
 