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На Сумщині 29-річний працівник "Укрзалізниці" підірвався на протипіхотній міні. Розпочато розслідування, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни в місцях загального користування с. Нижня Сироватка Сумського району. 23 квітня 2022 року близько 7:00 29-річний працівник АТ "Укрзалізниця", повертаючись на мотоблоці зі станції до місця проживання, підірвався на протипіхотній міні.

На Сумщині 29-річний працівник Укрзалізниці підірвався на протипіхотній міні. Розпочато розслідування, - прокуратура 01
На Сумщині 29-річний працівник Укрзалізниці підірвався на протипіхотній міні. Розпочато розслідування, - прокуратура 02
На Сумщині 29-річний працівник Укрзалізниці підірвався на протипіхотній міні. Розпочато розслідування, - прокуратура 03

Відомо, що потерпілий отримав тілесні ушкодження та контузію важкого ступеня. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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Сумська область (3725) Укрзалізниця (6865) воєнні злочини (1865) Офіс Генпрокурора (3261)


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повезло,що на мотоблоці,який прийняв основну силу вибуху на себе.Інакше все було б набагато сумніше.Тримайся,друже,одужуй.
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26.04.2022 13:19 Відповісти
 
 