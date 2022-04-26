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За минулу ніч "Азовсталь" зазнав 35 ударів. Під завалами страждають цивільні, - полк "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завод "Азовсталь", в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у полку "Азов".

"Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку "Азов" надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів", - йдеться у повідомленні захисників Маріуполя.

За минулу ніч Азовсталь зазнав 35 ударів. Під завалами страждають цивільні, - полк Азов 01
За минулу ніч Азовсталь зазнав 35 ударів. Під завалами страждають цивільні, - полк Азов 02
За минулу ніч Азовсталь зазнав 35 ударів. Під завалами страждають цивільні, - полк Азов 03

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Маріуполь (3236) Азов (779) Азовсталь (443)


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Господи-дякую що ти збережешь всіх цих людей...
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26.04.2022 13:20 Відповісти
Боже, Матінко Божа, поможіть
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26.04.2022 13:23 Відповісти
Шкода, що ми не дізнаємось, хто прийняв рішення здати кацапам Маріуполь на повне знищення головне за скільки або за що.
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26.04.2022 13:35 Відповісти
Що там дізнаватися? Такі рішення приймаються на найвищому рівні. Для їх забезпечення та виконання, було задіяно величезну кількість людей. Ще більша кількість людей це бачила. Коло осіб, які могли дати команду цілком очевидне. Там навіть не треба особливо нікого визначати. Всі все бачать. Для всіх вже все очевидно.
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26.04.2022 14:04 Відповісти
Так шо пуцин не нападав? Одна зрада кругом а ***** не причем?
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26.04.2022 14:17 Відповісти
Боже, поверни все ворогу сторицею.
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26.04.2022 13:39 Відповісти
 
 