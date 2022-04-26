За минулу ніч "Азовсталь" зазнав 35 ударів. Під завалами страждають цивільні, - полк "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Завод "Азовсталь", в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у полку "Азов".
"Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку "Азов" надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів", - йдеться у повідомленні захисників Маріуполя.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.04.2022 13:20 Відповісти Мені подобається 14
Чайка Київ
показати весь коментар26.04.2022 13:23 Відповісти Мені подобається 15
afuster25
показати весь коментар26.04.2022 13:35 Відповісти Мені подобається 1
Bat’kowic Pablo
показати весь коментар26.04.2022 14:04 Відповісти Мені подобається 1
ан пав
показати весь коментар26.04.2022 14:17 Відповісти Мені подобається 1
Oleh Bondarenko
показати весь коментар26.04.2022 13:39 Відповісти Мені подобається 10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль