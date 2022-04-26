За минулу ніч "Азовсталь" зазнав 35 ударів. Під завалами страждають цивільні, - полк "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завод "Азовсталь", в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у полку "Азов".

"Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше - від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами. Військовослужбовці полку "Азов" надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів", - йдеться у повідомленні захисників Маріуполя.







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