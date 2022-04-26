Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова, троє осіб загинули, 7 - поранені, - Синєгубов
Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, унаслідок останнього обстрілу 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані.
"Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів!", - зауважив Синєгубов.
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stels400
показати весь коментар26.04.2022 13:46 Відповісти Мені подобається 0
Олег Жуковский #466747
показати весь коментар26.04.2022 14:48 Відповісти Мені подобається 0
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