Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова, троє осіб загинули, 7 - поранені, - Синєгубов

Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок останнього обстрілу 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані.

"Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів!", - зауважив Синєгубов.

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