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Новини Війна
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Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова, троє осіб загинули, 7 - поранені, - Синєгубов

Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок останнього обстрілу 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані.

"Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів!", - зауважив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Харків, поранені два мирні жителі, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

армія рф (17538) обстріл (28700) Харків (5635) Синєгубов Олег (859)


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Вони і будуть стріляти бо не відігнали від міста теж саме і під Херсоном стоїми без руху. Тому вони і рівняють міста і села обстрілами.Головне не танки які і так горять головне ракетна зброя.Ось за чим полювання,це наносить в більшості руйнування.ЗСУ робє все можливо.Час на жаль в цьому випадку не на нашу користь.
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26.04.2022 13:46 Відповісти
Пока российские города не получат в ответ ракетно-бомбовые удары от ЗСУ, ничего не изменится...!! У них железа много, могут годами обстреливать Украину. Только ответные удары ! Кровь за кровь !!!
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26.04.2022 14:48 Відповісти
 
 