США продовжать перевертати небо і землю, щоб допомогти Україні перемогти, - глава Пентагону Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін висловив упевненість у тому, що Україна може перемогти у війні з Росією.
Про це він сказав, відкриваючи "історичну" зустріч на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dw.
"Україна, безперечно, вірить, що може перемогти, і це роблять усі присутні", - заявив він у німецькому Рамштайні на зустрічі з представниками більш ніж 40 країн.
Глава Пентагону рішуче засудив вторгнення Росії до України.
"Ваш опір надихнув вільний світ", - зазначив він.
Як пише France24 з посиланням на AFP, США пообіцяли "перевернути небо і землю", щобдопомогти Україні перемогти в обороні проти неспровокованого вторгнення Росії. Ця обіцянка прозвучала під час зустрічі 40 країн-союзниць на німецькій військово-повітряній базі Рамштайн, де обговорювалося питання посилення оборонних можливостей Києва проти Москви.
За його словами, США вже є найбільшим постачальником міжнародної військової допомоги Україні, і Остін заявив, що Вашингтон "буде продовжувати перевертати небо і землю, щоб ми могли задовольнити" потреби Києва.
міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що метою зустрічі союзників було "допомогти Україні перемогти у битві" проти Росії, а також "наростити українську оборону для протистояння майбутнім викликам".
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Розбудили кацапи на свою голову.
Великобритания упразднила все пошлины и квоты на украинские товары. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. После такого решения Великобритании все пошлины на импортируемые из Украины товары будут равны нулю, а все квоты будут отменены, согласно соглашению о свободной торговле.
«Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются», - говорится в сообщении. Также Великобритания запретила экспорт товаров и технологий, которые россия могла бы использовать
Подробнее: https://novy.tv/ru/news/2022/04/26/brytanyya-otmenyla-poshlyn%d1%8b-y-kvot%d1%8b-dlya-ukrayn%d1%8b/
Кажуть, вже! І десь на Харківщині хочуть побажати гарного ранку північним сусідам та їх не денацифікованим містам ...
ракетная система М142 HIMARS с ракетой ATACMS. Ее дальность стрельбы составляет 300 км.
Именно Украина вдохнула веру цивилизованного мира в демократию. Это не преувеличение. Если бы украинцы вместо праведной люти сидели бы и ныли, как некоторые, то уже давно пришел вонючий хрюский мир. Побеждает тот, кто борется, а не ползает на коленях перед оккупантами и полицаями.
А насчет недоверия - так это с 19-го года. Только слепой не видел.