США продовжать перевертати небо і землю, щоб допомогти Україні перемогти, - глава Пентагону Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив упевненість у тому, що Україна може перемогти у війні з Росією.

Про це він сказав, відкриваючи "історичну" зустріч на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dw.

"Україна, безперечно, вірить, що може перемогти, і це роблять усі присутні", - заявив він у німецькому Рамштайні на зустрічі з представниками більш ніж 40 країн.

Глава Пентагону рішуче засудив вторгнення Росії до України.

"Ваш опір надихнув вільний світ", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розглядають оборонні потреби України. Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн

Як пише France24 з посиланням на AFP, США пообіцяли "перевернути небо і землю", щобдопомогти Україні перемогти в обороні проти неспровокованого вторгнення Росії. Ця обіцянка прозвучала під час зустрічі 40 країн-союзниць на німецькій військово-повітряній базі Рамштайн, де обговорювалося питання посилення оборонних можливостей Києва проти Москви.

За його словами, США вже є найбільшим постачальником міжнародної військової допомоги Україні, і Остін заявив, що Вашингтон "буде продовжувати перевертати небо і землю, щоб ми могли задовольнити" потреби Києва.

міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що метою зустрічі союзників було "допомогти Україні перемогти у битві" проти Росії, а також "наростити українську оборону для протистояння майбутнім викликам".