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Новини Війна
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США продовжать перевертати небо і землю, щоб допомогти Україні перемогти, - глава Пентагону Остін

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив упевненість у тому, що Україна може перемогти у війні з Росією.

Про це він сказав, відкриваючи "історичну" зустріч на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dw.

"Україна, безперечно, вірить, що може перемогти, і це роблять усі присутні", - заявив він у німецькому Рамштайні на зустрічі з представниками більш ніж 40 країн.

Глава Пентагону рішуче засудив вторгнення Росії до України.

"Ваш опір надихнув вільний світ", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розглядають оборонні потреби України. Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн

Як пише France24 з посиланням на AFP, США пообіцяли "перевернути небо і землю", щобдопомогти Україні перемогти в обороні проти неспровокованого вторгнення Росії. Ця обіцянка прозвучала під час зустрічі 40 країн-союзниць на німецькій військово-повітряній базі Рамштайн, де обговорювалося питання посилення оборонних можливостей Києва проти Москви.

За його словами, США вже є найбільшим постачальником міжнародної військової допомоги Україні, і Остін заявив, що Вашингтон "буде продовжувати перевертати небо і землю, щоб ми могли задовольнити" потреби Києва.

міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що метою зустрічі союзників було "допомогти Україні перемогти у битві" проти Росії, а також "наростити українську оборону для протистояння майбутнім викликам".

Автор: 

Німеччина (7390) Пентагон (1432) росія (65394) США (23065) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+30
Украинцы это уникальная нация - Только в Украине такое возможно чтобы на каждого погибшего бойца, украинцы проводят Флеш-Моб 1000 новых бойцов в военкомате. Вот где воинственная нация - самая лучшая в Мире
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26.04.2022 13:44
+29
***
Кажуть, вже! І десь на Харківщині хочуть побажати гарного ранку північним сусідам та їх не денацифікованим містам ...


ракетная система М142 HIMARS с ракетой ATACMS. Ее дальность стрельбы составляет 300 км.
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26.04.2022 13:52
+27
Та не может а ПОБЕДИТ ,Украина не может не победить ! Слава Украине !
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26.04.2022 13:46
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26.04.2022 13:37 Відповісти
Украинцы это уникальная нация - Только в Украине такое возможно чтобы на каждого погибшего бойца, украинцы проводят Флеш-Моб 1000 новых бойцов в военкомате. Вот где воинственная нация - самая лучшая в Мире
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26.04.2022 13:44 Відповісти
Саме так )))

Розбудили кацапи на свою голову.
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26.04.2022 13:52 Відповісти
они пока еще нихера не поняли,что это на века..
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26.04.2022 19:29 Відповісти
українці розмовляють українською
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26.04.2022 20:59 Відповісти
Та не может а ПОБЕДИТ ,Украина не может не победить ! Слава Украине !
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26.04.2022 13:46 Відповісти
Московія часто каже, що це вони воюють в Україні проти США. Якщо так, то чому б США не включити своїх вояк у війну проти себе на нашій території.
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26.04.2022 13:48 Відповісти
‼️‼️‼️интересная новость

Великобритания упразднила все пошлины и квоты на украинские товары. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. После такого решения Великобритании все пошлины на импортируемые из Украины товары будут равны нулю, а все квоты будут отменены, согласно соглашению о свободной торговле.

«Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются», - говорится в сообщении. Также Великобритания запретила экспорт товаров и технологий, которые россия могла бы использовать

Подробнее: https://novy.tv/ru/news/2022/04/26/brytanyya-otmenyla-poshlyn%d1%8b-y-kvot%d1%8b-dlya-ukrayn%d1%8b/
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26.04.2022 13:51 Відповісти
***
Кажуть, вже! І десь на Харківщині хочуть побажати гарного ранку північним сусідам та їх не денацифікованим містам ...


ракетная система М142 HIMARS с ракетой ATACMS. Ее дальность стрельбы составляет 300 км.
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26.04.2022 13:52 Відповісти
Здоровенькі були, шматки московітів !
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26.04.2022 20:31 Відповісти
Так и есть. Украинцы показали, что можно и нужно сражаться. Что никакими мирными способами нельзя защитить себя, своих близких от лжи, несправедливости, насилия, смерти.
Именно Украина вдохнула веру цивилизованного мира в демократию. Это не преувеличение. Если бы украинцы вместо праведной люти сидели бы и ныли, как некоторые, то уже давно пришел вонючий хрюский мир. Побеждает тот, кто борется, а не ползает на коленях перед оккупантами и полицаями.
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26.04.2022 13:52 Відповісти
Перемагаємо дякуючи Богу, Сполученим Штатам Америки, всьому НАТО і цивілізованому світу за допомогу.
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26.04.2022 14:18 Відповісти
Побеждаете благодаря Богу и своей решительности, готовности убивать врагов. Остальная помощь это лишь следствие. Вот взять белорусскую область. Появись у нас в руках оружие в 2020 и тем более сейчас, был бы толк? Да нифига! Оружие понесли бы в ментовку сдавать. Не было бы украинского бескомпромиссного сопротивления, не было бы и всеобъемлющей помощи и поддержки.
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26.04.2022 14:39 Відповісти
Я надеюсь,пока он толкал эту речь пара-тройка САУ пересекли границу Украины и Польши.
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26.04.2022 13:53 Відповісти
Что значит "может победить"?.. Тут нет вариантов. Победит. Точка.
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26.04.2022 13:54 Відповісти
как там любят козлорылые говорить - "Медленно запрягают, но быстро ездят". По ходу Бисмарк не про орков это говорил
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26.04.2022 13:56 Відповісти
якраз про орк1в-...при1здять не туди, де треба, пропивають коня 1 додому вертаються п1шки
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26.04.2022 16:11 Відповісти
"Страховое агентство Ллойда" - нагоняем животный страх на животных. Гарантии выплат семи миллионов рублей в любых ******.
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26.04.2022 13:57 Відповісти
Дивно, що США не скористалися можливістю випробувати свої нові протиракети. Можливо вони і так впевнені в їхніх можливостях, а можливо недовіра до української влади надто значна.
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26.04.2022 13:58 Відповісти
на них пока не нападали. А у нас пока нет.
А насчет недоверия - так это с 19-го года. Только слепой не видел.
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26.04.2022 19:58 Відповісти
Треба розуміти логіку Заходу - вони в першу чергу переймаються саме мирним населенням, а без ********* ППО (суто оборонної зброї) захистити міста у тилу - неможливо. І тим не менш, вони надають артилерію - суто наступальну зброю, і на них ніхто і не думає нападати.
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26.04.2022 22:06 Відповісти
Жодного іншого варіанту!
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26.04.2022 13:59 Відповісти
Дякуємо Остін! Ти найкращій! Велина шана і респект від усього українського народу.
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26.04.2022 14:02 Відповісти
Український паспорт буде зараз найбільшим золотом для співгромадян.
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26.04.2022 14:07 Відповісти
Обожглись в Афгане,вкатав около 80миллиардов$,поэтому по первах и "скромничали".Сейчас принюхавшись поняли -афганцы не украинцы😄
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26.04.2022 15:18 Відповісти
Крупный дядька, и слова его тяжелые (в смысле "весомые").
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26.04.2022 16:44 Відповісти
Меньше слов,-больше дела. Больше крылатых ракет,противокорабельных ракет,Петриотов,ударных дронов MQ-9 Reaper.А слова у нас есть кому говорить
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26.04.2022 17:33 Відповісти
ХОРОШО СКАЗАНО !!! ТОЛЬКО ПОРА НЕБО И ЗЕМЛЮ В РОССИИ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ !!!
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26.04.2022 17:48 Відповісти
Вместе мы победим орков! И чем больше и быстрее будет помощь, тем быстрее будет победа! И точно также быстрее нужно всем отказаться от нефти и газа орков и не давать оркам ни копейки! Это также важно, как и оружие!
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26.04.2022 18:28 Відповісти
Украине нужно вооружение, которое взорвет путинский мост в Крым и отрезать Крым от России и чтобы они не могли подвозить провизию и тому подобное!
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26.04.2022 18:29 Відповісти
У нас есть такое оружие.
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26.04.2022 19:46 Відповісти
Рашку в землю, небо поверх! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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26.04.2022 19:01 Відповісти
Уважение министру обороны США Ллойду Остину!
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26.04.2022 19:39 Відповісти
Дякуємо США! Ви за тридцятьма країнами та за океаном, а допомагаєте нам кожен день! І з кожним новим днем ваша допомога стає все більш суттєвішою.
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26.04.2022 19:54 Відповісти
США могут помочь с войсками хакеров, чтобы взламывать все в России и выводить из строя!
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27.04.2022 08:32 Відповісти
 
 