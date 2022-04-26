Світ підтримує Україну в її боротьбі проти імперської агресії Росії, - Остін

Сьогодні на авіабазі Рамштайн в Німеччині проходить зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав. Очільник Пентагону США Ллойд Остін на початку заходу заявив про підтримку України світом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми тут, щоб допомогти Україні в її боротьбі проти несправедливого російського вторгнення та побудувати українську оборону для завтрашніх викликів… Ми тут, щоб посилити арсенал української демократії", - заявив Остін.

Голова Пентагону поінформував, що з початку повномасштабного вторгнення підготували для України обладнання для самозахисту на понад 5 млрд доларів, з яких 3,7 млрд пообіцяв президент США Джо Байден.

Остін підкреслив, що ніхто не вірить заявам Володимира Путіна про вибіркову війну, яка є безпідставною.

"Як ми бачимо сьогодні, нації з усього світу об'єднані в нашій рішучості підтримати Україну в її боротьбі проти імперської агресії Росії", - додав голова Міноборони США.

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