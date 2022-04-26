Енергетики за добу повернули світло для 20 тисяч родин на Київщині та Донеччині, - ДТЕК
За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 20 тисяч родин, які мешкають у понад 30 населених пунктах звільненої від окупантів Київщини та в Донецької області, де тривають активні бойові дії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК Ріната Ахметова.
Зокрема електромонтери ДТЕК повернули світло для 7 216 домівок на території Київської області, що була звільнена ЗСУ від російських окупантів. Частково відновили електропостачання у Бучанському районі в місті Ірпінь, смт: Гостомель, Буча, Немішаєве, та ще 8 селах Вишгородського та Бучанського районів.
"Відколи українські військові звільнили Київщину від російських загарбників, енергетики повернули світло понад 99 тисячам родин. Без світла залишаються 43 тисячі домогосподарств у понад 90 населених пунктах. Енергетики планують повернути світло всім мешканцям Київщини до 1 червня", - повідомляють в компанії ДТЕК.
На Донеччині фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли відновити електропостачання 25 населених пунктів.
Це дало змогу повернути світло до осель 13 714 родин у Покровському, Волноваському, Бахмутському і Краматорському районах, повідомили в компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль