Окупанти змушують жінок у Рубіжному шпигувати за ЗСУ, погрожуючи розстріляти їхніх дітей, - Гайдай

У Рубіжному, яке частково захоплено росіянами, окупанти викрадають дітей та змушують їхніх матерів "здавати" їм позиції ЗСУ, погрожуючи розстріляти дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових під егідою того, що їм потрібна гуманітарка", – розповів Гайдай.

Далі, за його словами, жінки мають повертатися назад до окупантів та інформувати їх, як облаштовані позиції ЗСУ.

"Якщо жінки цього не зроблять, вони погрожують розстріляти дітей", – сказав Гайдай.

Він зазначив, що позиційні бої у Рубіжному продовжуються. ЗСУ успішно відбивають атаки росіян і не дають їм просунутися вглиб міста, тому окупанти змушують місцевих жінок займатися для них "розвідкою".

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