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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти змушують жінок у Рубіжному шпигувати за ЗСУ, погрожуючи розстріляти їхніх дітей, - Гайдай

рф,окупанти

У Рубіжному, яке частково захоплено росіянами, окупанти викрадають дітей та змушують їхніх матерів "здавати" їм позиції ЗСУ, погрожуючи розстріляти дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових під егідою того, що їм потрібна гуманітарка", – розповів Гайдай.

Далі, за його словами, жінки мають повертатися назад до окупантів та інформувати їх, як облаштовані позиції ЗСУ.

"Якщо жінки цього не зроблять, вони погрожують розстріляти дітей", – сказав Гайдай.

Він зазначив, що позиційні бої у Рубіжному продовжуються. ЗСУ успішно відбивають атаки росіян і не дають їм просунутися вглиб міста, тому окупанти змушують місцевих жінок займатися для них "розвідкою".

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Автор: 

армія рф (17538) діти (5096) жінки (628) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+15
отмазка попавшейся коллаборантки.
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26.04.2022 14:32
+13
Ничего подобного.Рубежанские ватные самки с удовольствием это делают по собственной инициативе и с огромным удовольствием.После месяца проведенного там в подвале, говорю это вам с полной ответственностью. 5 апреля вырвался из этого ада. Рубежное на 90% ватный город, ненависть к Украине там просто зашкаливает
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26.04.2022 14:46
+11
Ватні самки маючи достатньо часу на евакуацію з дітьми з зони бойових дій вирішили залишитись і зустріти "руzкій мір". Коли їх ловлять на "шпигунстві" вони брешуть про "дітей-заручників". Це те ж саме що полоненні "на навчанні"... Тому судити зрадниць по всій строгості законів військового часу.
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26.04.2022 14:47
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гірші за фашистів,
хай не розповідають що це путлер змушує їх все це робити
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26.04.2022 14:24 Відповісти
високий моральний дух орків ще раз отримав наявне підтвердження

мразота
просто мразота

фашисти - це для них просто недостатньо брудне слово.
німці мали хоч якісь залишки моралі та хоч якусь ідею

а це на територію України прийшли плісняві хробаки

"русскій" - наразі набагато гірше, аніж "фашист"
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26.04.2022 14:27 Відповісти
Абикого андрофагами й кацапами не назвали б.
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26.04.2022 14:50 Відповісти
Чому примусово не виселити мирняк нафуй? Що за реверанси
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26.04.2022 14:28 Відповісти
отмазка попавшейся коллаборантки.
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26.04.2022 14:32 Відповісти
Согласен!
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26.04.2022 14:47 Відповісти
вже сьогодні писав,але ще раз повторюсь-ну як можна нормально воювати з такою*допомогою* від цивільного населення.Просили,благали,молили виїхати-ні.А тепер плач і сльози,бо оказиваєтса,што асвабадітєлі нє такіє няшниє і добриє.Людський дибілізм не знає меж.Вже знаючи,що асвабадітєлі зробили з Маріуполем,ці ватноголові все одно кличуть путіна,який має захистити їх від ескадронів смерті бандерівців.Нашим військам треба вважати ці території пустими,а кожен,хто наближається до позицій-жінка не жінка-отримувати порцію свинцю.Інакше з тими ватними зрадниками не можна.
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26.04.2022 14:36 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 14:36 Відповісти
Ваша методика не змінилася ще від Сталіна

Ви біомаса, бидлота, гопота і ще можу навести 1000 синонімів.

Після розвалу вашої *********, вам буде стидно показувати ваший паспорт , тому що ви будете відчувати як вас у******** ненавидитимуть скрізь, в любій частині світу.
І ви будете просить, молить та інше, аби тільки отримати громадянство України .

Але тепер буде така фільтрація, що ви собі не уявляєте.

Так, що з "курицой" аж до смерті.

Х*УЙ вам , а не громадянство України
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26.04.2022 14:45 Відповісти
Ничего подобного.Рубежанские ватные самки с удовольствием это делают по собственной инициативе и с огромным удовольствием.После месяца проведенного там в подвале, говорю это вам с полной ответственностью. 5 апреля вырвался из этого ада. Рубежное на 90% ватный город, ненависть к Украине там просто зашкаливает
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26.04.2022 14:46 Відповісти
Нужно ужесточить закон о гражданстве. Причем закон этот как исключение должен иметь обратную силу
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26.04.2022 14:54 Відповісти
Соглашусь по-поводу "ватных самок", но про 90% вы не перегибайте, поскольку социологическое исследование вы не проводили. Да и вообще, хотя бы ради нафантазированных вами 10% срать на город в целом нехорошо. Я постоянно на связи с несколькими семьями с окупированной части и первый вопрос у всех, когда их освободят ВСУ. А ненавидят они, как раз орков. И не гипотетически, а за мародёрство, убийства, разрушения.
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26.04.2022 17:55 Відповісти
Уважаемый, я в этом городе жил и в 14 и в 22 и выехал только потому, что лишился там всего и имел проукраинскую позицию.И если бы вы побыли бы со мной в подвале с марта по апрель , то рассуждения были бы другие. И я лично видел как именно твари женского пола аж захлебываясь слюной сдавали ЛНР вцам местоположение ВСУ и хозяев кто их приютил.И в отличие от вас я находился не на связи с семьями, а в самом эпицентре этого ада И не доведи господь вам перенести то , что пришлось вынести мне.Я был просто в шоке , когда все кого я знал и уважал резко оказались любителями русского мира. А вот перед орками они шипром ссали.И по поводу 90 % я врядли ошибся.
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26.04.2022 21:51 Відповісти
Так а почему же вы мои комментарии удалили? Нечем было аргументировать?
Ещё раз обращаю ваше внимание...не позорьте весь город, хотя бы ради тех Рубежан, кто не ноет, а бореться с орками. Поверьте таковых не мало.
А то, судя по вашему коменту, незначительная часть "патриотов" сидит в подвале и ругается с ватными самками.
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27.04.2022 12:06 Відповісти
Ватні самки маючи достатньо часу на евакуацію з дітьми з зони бойових дій вирішили залишитись і зустріти "руzкій мір". Коли їх ловлять на "шпигунстві" вони брешуть про "дітей-заручників". Це те ж саме що полоненні "на навчанні"... Тому судити зрадниць по всій строгості законів військового часу.
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26.04.2022 14:47 Відповісти
Сначала войска блокировали в 2014 году, потом эвакуироваться не хотели, теперь шпионить будут. Те еще "патриотки".
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26.04.2022 14:49 Відповісти
Тепер наші військові повинні гинути бо ці довбойоби не виїхали, коли їм говорили, розстрілювати на місці...
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26.04.2022 14:49 Відповісти
ну..думаю якщо там жінка-патріотка...вона щось вигадає ( і навіть ВСУ їй підкажуть що казати)...
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26.04.2022 15:00 Відповісти
А иконы перед собой не несут?А крестный ход не делают?А под танки не ложатся?
Ну уже прогресс
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26.04.2022 15:01 Відповісти
Время замечательных историй. В 14 такие вместе со своими личинками останавливали наши танки , за пару копеек.
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26.04.2022 15:02 Відповісти
Альо, вдада??!! Там ще 2 місяці назад не мало бути а ні жінок а ні дітей. WTF?
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26.04.2022 15:26 Відповісти
 
 