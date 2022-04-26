Окупанти змушують жінок у Рубіжному шпигувати за ЗСУ, погрожуючи розстріляти їхніх дітей, - Гайдай
У Рубіжному, яке частково захоплено росіянами, окупанти викрадають дітей та змушують їхніх матерів "здавати" їм позиції ЗСУ, погрожуючи розстріляти дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових під егідою того, що їм потрібна гуманітарка", – розповів Гайдай.
Далі, за його словами, жінки мають повертатися назад до окупантів та інформувати їх, як облаштовані позиції ЗСУ.
"Якщо жінки цього не зроблять, вони погрожують розстріляти дітей", – сказав Гайдай.
Він зазначив, що позиційні бої у Рубіжному продовжуються. ЗСУ успішно відбивають атаки росіян і не дають їм просунутися вглиб міста, тому окупанти змушують місцевих жінок займатися для них "розвідкою".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хай не розповідають що це путлер змушує їх все це робити
мразота
просто мразота
фашисти - це для них просто недостатньо брудне слово.
німці мали хоч якісь залишки моралі та хоч якусь ідею
а це на територію України прийшли плісняві хробаки
"русскій" - наразі набагато гірше, аніж "фашист"
Ви біомаса, бидлота, гопота і ще можу навести 1000 синонімів.
Після розвалу вашої *********, вам буде стидно показувати ваший паспорт , тому що ви будете відчувати як вас у******** ненавидитимуть скрізь, в любій частині світу.
І ви будете просить, молить та інше, аби тільки отримати громадянство України .
Але тепер буде така фільтрація, що ви собі не уявляєте.
Так, що з "курицой" аж до смерті.
Х*УЙ вам , а не громадянство України
Ещё раз обращаю ваше внимание...не позорьте весь город, хотя бы ради тех Рубежан, кто не ноет, а бореться с орками. Поверьте таковых не мало.
А то, судя по вашему коменту, незначительная часть "патриотов" сидит в подвале и ругается с ватными самками.
Ну уже прогресс