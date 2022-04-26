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Новини Війна
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Гутерріш пропонує створити тристоронню контактну групу для вирішення гуманітарних питань в Україні

маріуполь

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що запропонував створити контактну групу у форматі ООН-Росія-Україна для вирішення гуманітарних питань в Україні.

Про це він заявив у вівторок на пресконференції в Москві за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Гуманітарні коридори, які були би безпечними й ефективними, необхідні: такі коридори, яких дотримувалися б усі для евакуації цивільних осіб і доставки потрібної допомоги. З цією метою я запропонував створення контактної групи з гуманітарних питань, яка об'єднала б ООН, Росію та Україну для пошуку можливостей, відкриття безпечних коридорів із місцевим припиненням вогню для гарантій того, щоб ці коридори були ефективними", - сказав Гутерріш. 

Він зазначив, що світ зіткнувся з "кризою всередині кризи" в Маріуполі.

"Сотні, тисячі цивільних осіб потребують гуманітарної допомоги, багато потребують евакуації. ООН готова повністю мобілізувати свої людські та логістичні ресурси для того, щоб урятувати людей у Маріуполі. Я запропонував координувати роботу ООН, Міжнародного Червоного хреста, України та Росії для того, щоб організувати безпечну евакуацію цивільних осіб, які хочуть виїхати, і на заводі "Азовсталь", і в місті, в будь-якому напрямку, який вони оберуть, а також надати необхідну гуманітарну допомогу", - додав генсек ООН.

Також читайте: Переговорна група відпрацьовує будь-яку можливість евакуації маріупольців з "Азовсталі", - мер Бойченко

Автор: 

Маріуполь (3236) ООН (3361) евакуація (2323) гуманітарна катастрофа (92) Гутерріш Антоніу (391)


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Топ коментарі
+12
Йди в дупу,гутієреш разом зі своєю нікчемною конторою "рога та копита".
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26.04.2022 15:27
+12
Два місяці пройшло , два бл сраних місяця а ти тільки зібрався створювати якісь гуманітарні групи? Такі нікчемні організації як оон ,обсє, червоних хрест та інші працівники ротом - повинні закінчити своє існування.
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26.04.2022 15:32
+10
Імпотенти на 62 день війни хочуть «створити контактну групу», ноу компентс
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26.04.2022 15:28
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26.04.2022 15:26 Відповісти
Йди в дупу,гутієреш разом зі своєю нікчемною конторою "рога та копита".
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26.04.2022 15:27 Відповісти
цим дідам тільки дай створити якусь группу, ти ще нам формулу штангенциркуля запропонуй дід-пердід
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26.04.2022 15:27 Відповісти
Імпотенти на 62 день війни хочуть «створити контактну групу», ноу компентс
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26.04.2022 15:28 Відповісти
То він приїхав за зарплатнею
Бо шось мабуть ***** довго грошики на картку не пересилає
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26.04.2022 15:54 Відповісти
Старий дідуган зовсім офуел !!!!
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26.04.2022 15:31 Відповісти
Два місяці пройшло , два бл сраних місяця а ти тільки зібрався створювати якісь гуманітарні групи? Такі нікчемні організації як оон ,обсє, червоних хрест та інші працівники ротом - повинні закінчити своє існування.
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26.04.2022 15:32 Відповісти
Послухав його трішки на пресконференції на московії., здалось,що дідусь в прострації, а коняка лаврова над ним просто знущається! Висновок: "ООН"- мертв...
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26.04.2022 15:34 Відповісти
Піздець, яка брєдятіна!
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26.04.2022 15:34 Відповісти
Імпотентна контора
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26.04.2022 15:35 Відповісти
Старий підор перднув намагаючись імітувати хоча б якусь діяльність...
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26.04.2022 15:37 Відповісти
Які нахрен групи з козломордими.
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26.04.2022 15:38 Відповісти
через 2 месяца ООН решило заняться своими непосредственными делами , когда мирного населения уже погибло более 20 000 ,
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26.04.2022 15:38 Відповісти
Гуттереш ЗА БАБЛО решил отмыть рашу от ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ?

как он не брезговал кровавые руки Лаврова пожимать ???

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26.04.2022 15:39 Відповісти
Як жеж можно брезгувать пожимать руки яки його годують
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26.04.2022 15:51 Відповісти
Если хотите завалить дело образуйте комиссию: "Гутерріш пропонує створити тристоронню контактну групу для вирішення гуманітарних питань в Україні" Гутерріш -одержав інструкції від Москви...?
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26.04.2022 15:40 Відповісти
контактне бла бла бла .котре було в мінському форматі,нормандському,стамбульському і т.д.Рашист накуй з України вирішить всі питання без контактних груп(котрі вигідні окупанту)
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26.04.2022 15:44 Відповісти
Він зазначив, що світ зіткнувся з "кризою всередині кризи" в Маріуполі

Оце моцно ********!
Філософ ************** мабуть
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26.04.2022 15:48 Відповісти
невиліковний баран. Хай зустрічається з кастроподібним переговорником, та забавляють один одного маячнею про перемовини.
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26.04.2022 15:49 Відповісти
Тільки що слухала пресконференцію : приїхав дідусь,щось там буркнув,попихтів,поусміхався,потис коняці руку ,смачно поїв у рестрані,виспався в готелі і почухав яйцями далі. Ось такий гуттеріш за гроші світової спільноти
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26.04.2022 15:54 Відповісти
Йди і вивози/виводи хоча би цивільних з підвалів Азовмашу! Але тільки на українську територію! Щоб не в полон до орків!
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26.04.2022 16:06 Відповісти
Киздабол...
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26.04.2022 16:57 Відповісти
Старий маразматик наважився щось перднути... після цього буде місяць відпочивати
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26.04.2022 17:40 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3288 Петро Порошенко: Гутерреш повинен перебувати в Маріуполі, а не на касапії

"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.

В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".
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26.04.2022 23:11 Відповісти
Дармоїди за рахунок внесків. Скасувати, як колись Лігу Націй. Непотріб бо.
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27.04.2022 01:11 Відповісти
 
 