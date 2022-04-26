Гутерріш пропонує створити тристоронню контактну групу для вирішення гуманітарних питань в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що запропонував створити контактну групу у форматі ООН-Росія-Україна для вирішення гуманітарних питань в Україні.
Про це він заявив у вівторок на пресконференції в Москві за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Гуманітарні коридори, які були би безпечними й ефективними, необхідні: такі коридори, яких дотримувалися б усі для евакуації цивільних осіб і доставки потрібної допомоги. З цією метою я запропонував створення контактної групи з гуманітарних питань, яка об'єднала б ООН, Росію та Україну для пошуку можливостей, відкриття безпечних коридорів із місцевим припиненням вогню для гарантій того, щоб ці коридори були ефективними", - сказав Гутерріш.
Він зазначив, що світ зіткнувся з "кризою всередині кризи" в Маріуполі.
"Сотні, тисячі цивільних осіб потребують гуманітарної допомоги, багато потребують евакуації. ООН готова повністю мобілізувати свої людські та логістичні ресурси для того, щоб урятувати людей у Маріуполі. Я запропонував координувати роботу ООН, Міжнародного Червоного хреста, України та Росії для того, щоб організувати безпечну евакуацію цивільних осіб, які хочуть виїхати, і на заводі "Азовсталь", і в місті, в будь-якому напрямку, який вони оберуть, а також надати необхідну гуманітарну допомогу", - додав генсек ООН.
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Бо шось мабуть ***** довго грошики на картку не пересилає
как он не брезговал кровавые руки Лаврова пожимать ???
Оце моцно ********!
Філософ ************** мабуть
"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.
В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".