РФ використовує сербського письменника Деспота для просування на Заході наративу про "неминучий розпад України", - Центр протидії дезінформації

Росія використовує сербського письменника Слободана Деспота для просування кремлівського наративу про "неминучий розпад України як держави".

На це звертають увагу у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, інформує Цензор.НЕТ.

На тлі поразки російської армії на території нашої держави російська пропаганда просуває тези про те, що "Захід не зацікавлений у збереженні цілісності України".

У західному інформаційному сегменті Деспот розповідає про "Югославський або Чехословацький сценарії" для нашої держави. Ці ж тези в Росії просувають ліберальні опозиціонери.

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Кремль понад 10 років активно використовує Деспота для просування потрібних російській пропаганді наративів, зокрема таких: "Крим возз’єднався з Росією", "Армія РФ - велика армія нащадків переможців Другої світової війни", "Захід відповідальний за русофобські настрої світу".

"Єдиний можливий югославський сценарій для Путіна - повторення долі колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича, якого Гаазький трибунал визнав винним у скоєнні злочинів проти людства", - підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.