РФ використовує сербського письменника Деспота для просування на Заході наративу про "неминучий розпад України", - Центр протидії дезінформації
Росія використовує сербського письменника Слободана Деспота для просування кремлівського наративу про "неминучий розпад України як держави".
На це звертають увагу у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, інформує Цензор.НЕТ.
На тлі поразки російської армії на території нашої держави російська пропаганда просуває тези про те, що "Захід не зацікавлений у збереженні цілісності України".
У західному інформаційному сегменті Деспот розповідає про "Югославський або Чехословацький сценарії" для нашої держави. Ці ж тези в Росії просувають ліберальні опозиціонери.
Кремль понад 10 років активно використовує Деспота для просування потрібних російській пропаганді наративів, зокрема таких: "Крим возз’єднався з Росією", "Армія РФ - велика армія нащадків переможців Другої світової війни", "Захід відповідальний за русофобські настрої світу".
"Єдиний можливий югославський сценарій для Путіна - повторення долі колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича, якого Гаазький трибунал визнав винним у скоєнні злочинів проти людства", - підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.
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І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.
Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
Для чего? Для того чтобы в случае войны нато-россия, странам нато тяжелее было? Чтобы у них было больше убитых?
а москальська армія це нащадки мародерів