Лавров звинуватив НАТО в проксі-війні і лякає виходом війни за межі України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід про високу ймовірність розширення зони воєнних дій за межі України та дорікнув НАТО за "посередницьку війну" проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час ефіру на російському ТБ дипломата попросили оцінити перспективи початку Третьої світової війни. У своїй відповіді Лавров обрав войовничу риторику.
"Зараз ризики значні. Загроза серйозна, реальна. І ми не повинні її недооцінювати. НАТО фактично веде війну з Росією через посередників і озброює цих посередників. Війна є війна", – заявив очільник МЗС Росії.
Топ коментарі
+65 Андрей Михалыч #475046
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+53 Oleg Youryevich
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+36 Психиатрическая больница No1
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Где он заныкал педали?
Звичайно, це не правильно, але я впевнений, що після цього, підтримка України зросте в рази!
Це була б наша "Лузитанія".