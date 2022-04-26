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Новини Війна
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Лавров звинуватив НАТО в проксі-війні і лякає виходом війни за межі України

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід про високу ймовірність розширення зони воєнних дій за межі України та дорікнув НАТО за "посередницьку війну" проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час ефіру на російському ТБ дипломата попросили оцінити перспективи початку Третьої світової війни. У своїй відповіді Лавров обрав войовничу риторику.

"Зараз ризики значні. Загроза серйозна, реальна. І ми не повинні її недооцінювати. НАТО фактично веде війну з Росією через посередників і озброює цих посередників. Війна є війна", – заявив очільник МЗС Росії.

Читайте також: Ризик ядерної війни зростає, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1592)


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Топ коментарі
+65
- Тебя повесють! А ты не риббентропь!
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26.04.2022 16:06
+53
В Украину поставлена M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Дальность стрельбы - 500км.
От Николаева до Крымского моста -400км.
Ждём-с.
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26.04.2022 16:29
+36
А дамбас а 8 лет не прокси ********?
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26.04.2022 16:07
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 16:55 Відповісти
унылая лошадь проговорилась, захватническая война на территории Украины а не *************... если ********* нападет еще на какую то страну, то война будет идти еще в какой то стране и это будет капут для *********...
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26.04.2022 16:58 Відповісти
Нужно переходить на их риторику.. и пугать Москву, что если выйдет за.. то в первую очередь этому не обрадуется сама москва.. и что ядерное оружие.. есть не только у них. Нужно, что у российского населекния был страх.. ядерного возмездия.. а то их накачали гордится, что "мы всех в радиактивный пепел" но не обьяснили, что это конец.. для них
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26.04.2022 16:59 Відповісти
пугать асфальтом?
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26.04.2022 23:57 Відповісти
Шот не пойму.
Где он заныкал педали?
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26.04.2022 17:24 Відповісти
Чует собака чье мясо съела. Да скоро выйдем за межи Украины.
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26.04.2022 17:28 Відповісти
Лаврик, детей уже своих вывез?
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26.04.2022 19:20 Відповісти
Дай Бог, дай Бог щоб вийшли тільки не в Грузію якусь, а в країну нато. Тиждень і від рашистів нічого не залишиться
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26.04.2022 17:34 Відповісти
НАДУРИЛИ ДУРАКА НА ЧЕТЫРИ КУЛАКА ))))))))))))))))))))))))))))))))
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26.04.2022 17:38 Відповісти
Ну, і правда обіжають кацапів, повбивать нормально не дають... Треба б оголосить війну комусь, наприклад німеччині.
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26.04.2022 17:45 Відповісти
Касапы визжать начинают.
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26.04.2022 17:47 Відповісти
Вам же хуже будет, дурачок лапотный
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26.04.2022 17:47 Відповісти
Шо опять Лісабон? Падла свинособача....
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26.04.2022 17:49 Відповісти
Так спецоперация же.) у вас рашистов статья есть за развящывание войны.
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26.04.2022 17:50 Відповісти
Кого эта старая обезьяна решила напугать?
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26.04.2022 17:53 Відповісти
Та воно однією своєю мордою кого хоч налякає, коли попрохає сірників у темряві. Курячий кінь... Чи смалячий? Чи все ж таки курячий? Який жах!
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26.04.2022 22:17 Відповісти
Всралась дебільна коняка...
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26.04.2022 18:02 Відповісти
Лавров то сядет скоро. В Гааге ждут его, сообщили. Молчал бы , дурашка
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26.04.2022 18:18 Відповісти
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26.04.2022 18:40 Відповісти
брехливая собака.
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26.04.2022 18:45 Відповісти
звездеть, не мешки ворочать!
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26.04.2022 18:55 Відповісти
Чесно кажучи, я мрію про те, щоб кацапи нанесли удар "за межі України".
Звичайно, це не правильно, але я впевнений, що після цього, підтримка України зросте в рази!
Це була б наша "Лузитанія".
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26.04.2022 19:01 Відповісти
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26.04.2022 19:25 Відповісти
"Війна є війна", - заявив очільник МЗС Росії. так что не спецоперация?!статья по нему плачет
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26.04.2022 19:41 Відповісти
Уже мона баяцца или ишо нєт ?...
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26.04.2022 19:43 Відповісти
Естественно война (уже не спецоперация ) выйдет за территорию Украины. Без этого хрюсию не выбить. Более того, война уже выходит за пределы Украины.
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26.04.2022 20:45 Відповісти
- зовсім касаби з глузду з"їхали , так і чешеться пятак у них ...
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26.04.2022 20:49 Відповісти
А навіщо ж ви напали на ціх посередників? Пора "лошадь" в стойло загонить!
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26.04.2022 20:53 Відповісти
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