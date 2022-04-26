Ситуація в Придністров'ї викликає тривогу. Москва може втрутитися, але хотіла б цього уникнути, - МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що прагнуть уникнути сценарію, при якому Москві доведеться втрутитися в конфлікт на території невизнаного Придністров'я. Там також вважають, що ситуація в цьому регіоні викликає тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Як заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, ситуація в невизнаному Придністров'ї нібито розгойдується силами, які зацікавлені в загостренні конфлікту в регіоні. При цьому він визнав, що Москва не контактувала з офіційним Кишиневом з цього питання.

За словами Руденка, ситуація в Придністров'ї викликає тривогу і Москва хотіла б уникнути сценарію, при якому Росії доведеться втрутитися в конфлікт на території Молдови.

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Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи. Згодом з’явилася інформація про третій вибух.

"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".

Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає термінове засідання Вищої ради безпеки.

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