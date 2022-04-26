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Ситуація в Придністров'ї викликає тривогу. Москва може втрутитися, але хотіла б цього уникнути, - МЗС РФ

миротворці,російські,придністров’я

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що прагнуть уникнути сценарію, при якому Москві доведеться втрутитися в конфлікт на території невизнаного Придністров'я. Там також вважають, що ситуація в цьому регіоні викликає тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Як заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, ситуація в невизнаному Придністров'ї нібито розгойдується силами, які зацікавлені в загостренні конфлікту в регіоні. При цьому він визнав, що Москва не контактувала з офіційним Кишиневом з цього питання.

За словами Руденка, ситуація в Придністров'ї викликає тривогу і Москва хотіла б уникнути сценарію, при якому Росії доведеться втрутитися в конфлікт на території Молдови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз уважно стежить за ситуацією у Придністров'ї, - представник ЄК Мамер

Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи. Згодом з’явилася інформація про третій вибух.

"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".

Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає термінове засідання Вищої ради безпеки.

Також читайте: Росія створює приводи для вторгнення з боку Придністров'я за планом захоплення українського узбережжя Чорного моря, - Бутусов

Автор: 

МЗС рф (962) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+44
Это москва, которая на дне?
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26.04.2022 16:14
+32
«Москва хоче втрутитися, але не може цього зробити, бо всі іхтамнєти вже дохлі і немає ким»
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26.04.2022 16:14
+27
это очень серьезное заявление...., у кремля есть очень мощное оружие аналоговнет, которым он сможет перебрасывать в Приднестровье боевые части и соединения...., называется оно - Батут "Рогозина"! *****, лапотники - идите ***** уже....., не смешите людей!
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26.04.2022 16:20
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Это москва, которая на дне?
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26.04.2022 16:14 Відповісти
Втрутиться обов''язково.
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26.04.2022 16:18 Відповісти
главное,нашему ПВО не пробеать Ил-76 со скотодесантниками,хорошей вам охоты,пацаны !
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26.04.2022 16:32 Відповісти
Обидві мацкви на дні.
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26.04.2022 16:45 Відповісти
«Москва хоче втрутитися, але не може цього зробити, бо всі іхтамнєти вже дохлі і немає ким»
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26.04.2022 16:14 Відповісти
Замість такого коменту мзс мордви могло просто викласти фото купи лайна.
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26.04.2022 16:15 Відповісти
Це вони можуть, але за це вже треба платити, бо то - реклама руццкого міра.
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26.04.2022 16:47 Відповісти
Хтось пояснить мені кому ці антени там мішали, у кожного стоїть тарілка, яка ловить супутникові канали, нахера кому там це радіо з РФ?
Їх підірвали самі ж рашисти з метою чітко їм відомою...
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26.04.2022 16:15 Відповісти
В Приднестровье у каждого тарелка? Ой насмешил мил человек. Там дай бог чтобы сортир на улице был.
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26.04.2022 16:26 Відповісти
Ключове слово - БУВ. Не Є, а БУВ.
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26.04.2022 22:18 Відповісти
Я читав що у них там зараз виття бо ці антени допомагали в наведенні керованих ракет на територію України
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26.04.2022 16:33 Відповісти
По ГЛОНАСу например.
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26.04.2022 17:42 Відповісти
Это металлолом, которому уже где-то лет так 50. Его давно надо было утилизировать. Никому оно особо не нужно.
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26.04.2022 16:45 Відповісти
Там нищета
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26.04.2022 17:20 Відповісти
Пізно спохватилися, кінець вашому анклаву.
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26.04.2022 16:16 Відповісти
одна пропутінмька з придністров'я 25.02.2022 сказала,що і їх чекає бомбардування параши.вже була незадоволена путіним.тобто ніяких експромтів немає.все ****** сплановане.
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26.04.2022 16:16 Відповісти
Втрутиться обов'язково. Побачите.
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26.04.2022 16:17 Відповісти
А як вони туди попадуть?
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26.04.2022 16:26 Відповісти
Об этом они пока не думали
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26.04.2022 16:34 Відповісти
в черном тюльпане))))
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26.04.2022 16:37 Відповісти
Обстрілюватимуть ракетами з білокацапстану чи Чорного моря, як варіант
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26.04.2022 16:42 Відповісти
лучше конечно сразу в гробах. но можно и в пакетах.
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26.04.2022 17:49 Відповісти
пальцем у власну дупу ви можете втрутитися, а не в Придністровя....
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26.04.2022 16:17 Відповісти
та давайте вже скоріше втручайтесь, ми вже шиємо молдовський однострій та патчі.
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26.04.2022 16:18 Відповісти
Цікаво, а як ще вони можуть туди втрутитись?)
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26.04.2022 16:18 Відповісти
это очень серьезное заявление...., у кремля есть очень мощное оружие аналоговнет, которым он сможет перебрасывать в Приднестровье боевые части и соединения...., называется оно - Батут "Рогозина"! *****, лапотники - идите ***** уже....., не смешите людей!
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26.04.2022 16:20 Відповісти
Это вы не смешите! Вы еще, наверное, не в курсе, но вяликие учоные вяликой страны уже

А если попробовать телепортацию?
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26.04.2022 16:55 Відповісти
невже кацапи надіються, що ЗСУ будуть просто спостерігати як рашисты будуть накопичувати ударне угрупування у Придністров ї?
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26.04.2022 16:21 Відповісти
Мабуть закінчився мобілізаційний ресурс в лугандонії, тепер вирішили відправити в утіль "насілєніє" пмр.
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26.04.2022 16:22 Відповісти
Таки й тут скоро дограються кацапи. Але ж секретар РНБОУ пан О. Данілов вже попереджав молдован стосовно їхньої політики всидіти на двох стільцях однією сракою.
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26.04.2022 16:22 Відповісти
Оооо. Почали знову брехати ці кацапи. Видно таки буде операція.
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26.04.2022 16:24 Відповісти
Як вона втрутиця, кине атомну бомбу, Придністровье потрібно ліквідувати а склади зі брою знищити
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26.04.2022 16:25 Відповісти
... ну ..то як ..купю квиток... і не поїду!!))) Який дурень буде знищувати те, що нам потрібно? Ви нікого не знаєте з такими дебелими здібностями???
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26.04.2022 16:41 Відповісти
ага, знищити! так и запишем склади зі зброєю: "разбила в дребезги и выбросила в пропость"
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26.04.2022 16:47 Відповісти
освобождение Приднестровья в мире будет воспринято как нападение на Молдову и сразу половины поддержки исчезнет. Если не вся.
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26.04.2022 17:42 Відповісти
Говорит Москва, буль-буль-буль!!!
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26.04.2022 16:27 Відповісти
Там РФ реализовывает "донбасский сценарий".

Как они про донбасс наврали, мол "Украина 8 лет бомбила донбасс", Так они тут скажут: "Украина осуществила 3 атаки на приденестровье", "Мы вводим войска и вместе с войсками Приднестровья будем атаковать Украину".
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26.04.2022 16:29 Відповісти
Як вони введуть війська в Придністров'я і яка ще та придністровська армія? Що там термінатори одні служать чи що?
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26.04.2022 16:37 Відповісти
Хай вводять,всім зробим капут!
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26.04.2022 16:37 Відповісти
В "донбаському сценарії" був безпосередній кордон із кацапстаном для введення військ. В окупованих територій Молдови такого немає
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26.04.2022 16:47 Відповісти
это повод, чтобы приднестровцев мобилизовать.

уже дрн-овцев мобилизовали и отправили их на убой, против их воли.

теперь еще приднестровцев решили уничтожить на войне.
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26.04.2022 16:32 Відповісти
Ну от ці "герої" і драпають в Молдову, черги на кордоні.

Побачимо кого вони там "мобілізують"
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26.04.2022 16:46 Відповісти
Правильно делают. А Молдова могла бы реально решить для себя эту проблему раз и на всегда.
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26.04.2022 16:55 Відповісти
Малдова мала би,але як не Санду...Виявилось,ще не краще за Додона."Молдова маленька країна ..."А Естонія мабуть велика.Соромно,що Зеленський допомогав Санду з постачанням газу на початку зими,коли х.йло тиснув на цю слабеньку.
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26.04.2022 17:32 Відповісти
За словами Руденка, ситуація в Придністров'ї викликає тривогу і Москва хотіла б уникнути сценарію, при якому Росії доведеться втрутитися в конфлікт на території Молдови Джерело:

Росія вже втрутилась на територію Україна і де тепер їхня "москва"? Стала прихистком для морських мешканців) Тому насрати на погрози кацапів! Їм спочатку до Придністров'я треба якось дістатися, а наші ЗСУ можуть забезпечити їх доставку хіба що в чорних пакетах!
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26.04.2022 16:35 Відповісти
от перенапряга не обосритесь
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26.04.2022 16:37 Відповісти
..пук..
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26.04.2022 16:37 Відповісти
они уже все там спились и на местных попережинились, присели на контрабас..то Молдова добрая.. не хочет их просто сама забирать)))
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26.04.2022 16:39 Відповісти
********* пмр і ******* буде, всі ватні літаки ***** збивати, всі кораблі ***** топити
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26.04.2022 16:39 Відповісти
Значит через пару-тройку дней будет наступление рашистов из ПМР. Одновременно с попыткой прорыва из Херсонской области. Единственное чего нет у путлера так это времени на реализацию своих параноидальных планов.
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26.04.2022 16:41 Відповісти
Вони в свій час відтяпали в офіційного Кишинева кусок території і ще й про якісь контакти говорять ... Все дуже просто, якщо викликає щось стурбованість - йти за русскім кораблем ! А молдавани думали будуть собі попивати вино, горлапанючи про свій нейтральний статус . Та пох статусю в України з таким статусом Крим забрали і в Донбас влізли . На боці України воюють білоруси, грузини, чеченці, прибалти, навіть якийсь москальський батальйон 'свабодная расія', а от про вояків молдаван, щось нічого не чутно .
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26.04.2022 16:41 Відповісти
раша захватила шмат Молдови, окупувала Придністров"я.
і теперка говорить, що на окупованій рашею територією Молдови притісняють російськомовних???

в Молдові ж не притісняють?
то виведіть війська, притісняти не буде кому русссскій язик
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26.04.2022 16:43 Відповісти
Короче не может, окей
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26.04.2022 16:43 Відповісти
Хочєтца?)) а можєтца...?)) расєя як той імпотент...)))
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26.04.2022 16:48 Відповісти
як вони "втрутяться"? Десант кинуть? Та нехай, транспортники наше ППО постріляє.
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26.04.2022 16:48 Відповісти
Цензор - МаякИ‼️‼️‼️ Откуда Вы списали название Маяк ?????

Мая́ки (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Маяки) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Одесском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины , на левом берегу реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80 Днестр .
Первые письменные упоминания о Маяках относятся к 1421 году, когда великий князь литовский Витовт построил здесь замок Маяк-Караул как сторожевой пограничный пункт.
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26.04.2022 16:50 Відповісти
географию в школе учили ? не дай бог шоб ещё в Маяках шото взорвали...
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26.04.2022 17:06 Відповісти
ТАК МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ подорвёт КТО-ТО СМЕЛЫЙ ( кому в глаза ***** смотреть не хочется) мосты из Крыма, ЧТОБЫ ОСЛАБИТЬ ПРОТИВНИКА НА ЮГЕ ??? Или Ермак с Верещук мешают ?
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26.04.2022 16:52 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 16:53 Відповісти
Вони хочуть, щоб Україна зайшла до Придністров'я. Вони думають, що армія України стане таке саме звірства чинити в ПМР, як і орки під Києвом. І додадуть провокацій. Треба туди заходити тільки разом з молдаванами і ОБСЄ і великим пулом журналістів. І ще хз що зробити, бо якщо москалі почнуть показувати "звірства укрів в ПМР" їх консерви в ЄС активізуються і підтримка України зменшиться.
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26.04.2022 16:53 Відповісти
Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює причини провокацій рф в Придністров'ї.



- Провокації рф в Придністров'ї здійснені фсб рф з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить ЗСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області.

- Придністров'я послідує білоруському сценарію - підтримка рф без вступу в активну фазу війни.

- Друга причина провокацій - це оправдання своїх дій в Україні. Скинувши обстріли в Тирасполі на ВСУ, росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдат.

- Ще одна причина - відведення уваги з Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили. Таким чином рф "замітає сліди" своїх військових злочинів і геноциду українського народу.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=144880294727711&id=100076172237107&m_entstream_source=timeline
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26.04.2022 16:55 Відповісти
Скорее всего накапливают силы под Херсоном.. для наступления в сторону атомной станции Южноукраинска, между Кривым Рогом и Николаевым, а ПМР должно ударить навстречу в том районе..
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26.04.2022 16:56 Відповісти
Чем ударить ? Подводными лодками ... Вы хоть географическую карту иногда смотрите, а то получится как Чернобаевкой у кацапов...
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26.04.2022 17:16 Відповісти
З ПМР нема ким і чим вдаряти. В них десяток боєздатних танків всього.
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26.04.2022 17:22 Відповісти
Це вони так по інерціі лякають...Насправді то мало б звучати так - ми можемо втрутитись,але боїмся вчергове обісратись...
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26.04.2022 16:56 Відповісти
така повага в коментах до Мінікакаєва, ну просто жуть. Цей перець в.о. округу із штабом аж у Єкатеринбурзі, говорящий язик, замполіт. Працював разом з теперішнім начГенштабу, Дворниковим тому і може пащекувати про стратегію рузге. Як і головний штабіст, сам родом із Казані. Скоро його підвищать до замміністра оборони, бо настоящий русский, а не якійсь там татарчонок
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26.04.2022 17:03 Відповісти
казанские - мля они же мастера ануслизинга готовы на всё ради звездей на погоны а тупые что мама не горюй
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26.04.2022 17:41 Відповісти
Тільки подивитись в ту сторону сразу же получите п"зди !
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26.04.2022 17:04 Відповісти
Мінікакаев -замполіт у Дворникова, говорять патологічного алкаша, Зараз друзяки поставили замполіта ЦВО із штабом у Єкатеринбурзі, бо там командирами-темниками були -начгенштабу, сам Дворовой. Не в стигли поставити і вже помагає корифану - стратегію розказує, бо той напевне в запої і твердому.
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26.04.2022 17:08 Відповісти
Москва і там получить 3,14зди і потягне свої нутрощі під плінтус здихати...
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26.04.2022 18:09 Відповісти
Ви вже давно щоб могли то втрутилися, але у Вас кишка тонка,
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26.04.2022 18:15 Відповісти
Ситуація в Придністров'ї викликає тривогу. Москва хотіла б втрутитися, але не може, - МЗС РФ
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26.04.2022 19:41 Відповісти
доводят "ярость благородную" у пмрского нарота до кипения. нужно свежее мясцо
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26.04.2022 19:47 Відповісти
 
 