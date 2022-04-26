Ситуація в Придністров'ї викликає тривогу. Москва може втрутитися, але хотіла б цього уникнути, - МЗС РФ
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що прагнуть уникнути сценарію, при якому Москві доведеться втрутитися в конфлікт на території невизнаного Придністров'я. Там також вважають, що ситуація в цьому регіоні викликає тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Як заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, ситуація в невизнаному Придністров'ї нібито розгойдується силами, які зацікавлені в загостренні конфлікту в регіоні. При цьому він визнав, що Москва не контактувала з офіційним Кишиневом з цього питання.
За словами Руденка, ситуація в Придністров'ї викликає тривогу і Москва хотіла б уникнути сценарію, при якому Росії доведеться втрутитися в конфлікт на території Молдови.
Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.
Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи. Згодом з’явилася інформація про третій вибух.
"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".
Президентка Республіки Молдова Майя Санду скликає термінове засідання Вищої ради безпеки.
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Їх підірвали самі ж рашисти з метою чітко їм відомою...
А если попробовать телепортацию?
Как они про донбасс наврали, мол "Украина 8 лет бомбила донбасс", Так они тут скажут: "Украина осуществила 3 атаки на приденестровье", "Мы вводим войска и вместе с войсками Приднестровья будем атаковать Украину".
уже дрн-овцев мобилизовали и отправили их на убой, против их воли.
теперь еще приднестровцев решили уничтожить на войне.
Побачимо кого вони там "мобілізують"
Росія вже втрутилась на територію Україна і де тепер їхня "москва"? Стала прихистком для морських мешканців) Тому насрати на погрози кацапів! Їм спочатку до Придністров'я треба якось дістатися, а наші ЗСУ можуть забезпечити їх доставку хіба що в чорних пакетах!
і теперка говорить, що на окупованій рашею територією Молдови притісняють російськомовних???
в Молдові ж не притісняють?
то виведіть війська, притісняти не буде кому русссскій язик
Мая́ки (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Маяки) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Одесском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины , на левом берегу реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80 Днестр .
Первые письменные упоминания о Маяках относятся к 1421 году, когда великий князь литовский Витовт построил здесь замок Маяк-Караул как сторожевой пограничный пункт.
- Провокації рф в Придністров'ї здійснені фсб рф з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить ЗСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області.
- Придністров'я послідує білоруському сценарію - підтримка рф без вступу в активну фазу війни.
- Друга причина провокацій - це оправдання своїх дій в Україні. Скинувши обстріли в Тирасполі на ВСУ, росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдат.
- Ще одна причина - відведення уваги з Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили. Таким чином рф "замітає сліди" своїх військових злочинів і геноциду українського народу.
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