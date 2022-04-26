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У Запорізькій області окупанти змушують вчителів з 2 травня навчати за російською програмою, - Денісова

школа,клас

У одній з окупованих громад Запоріжжя рашисти погрозами змушують вчителів з 2 травня відновити навчання за російською програмою.

Про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ

"За інформацією від партнерських правозахисних організацій, які здійснюють моніторинг ситуації на тимчасово окупованих територіях України, з метою уникнення співпраці з ворогом кілька десятків освітян були змушені звільнитися. Однак так звана "начальник відділу освіти селищної ради", яка пішла на співпрацю з рашистами, погрозами та шантажем вимагає від вчителів вийти на роботу. У розмовах з батьками вона погрожує позбавити випускників атестату про середню освіту", - йдеться у повідомленні.

Освітянам також "наказано" готувати у школах "свято" до 9 травня за всіма канонами російської пропаганди.

"Залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини. Нав’язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень рф прав дитини в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області рашисти призначили окупаційних "мера" та "голову адміністрації селища", - ОВА

Денісова Людмила (883) російська мова (308) Запорізька область (3648) навчання (584)


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Топ коментарі
+7
Допустим, учителей можно заставить ходить в школу. А как насчёт учеников?
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26.04.2022 16:23
+5
а кацапских вылбядков,когда придёт их час,переведут на китайский,тех,кто выживет..
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26.04.2022 16:30
+5
Орки обоснованно считают: раз не оказывали сопротивления, значит, свои.
Печально, но факт.
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26.04.2022 16:38
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Допустим, учителей можно заставить ходить в школу. А как насчёт учеников?
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26.04.2022 16:23 Відповісти
з росії завезуть для масовки
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26.04.2022 16:38 Відповісти
Вы статью невнимательно читали - ученикам угрожают, что не выдадут сертификат об образовании.
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26.04.2022 16:51 Відповісти
cертіфікат освіти від якої держави? від той що залякує?Расія?дуже цікаво. Так кому ж він потрібен щоб цим залякувати. Вам?
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26.04.2022 17:25 Відповісти
С каких это пор в Украине сертификат об образовании?
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26.04.2022 17:37 Відповісти
а кацапских вылбядков,когда придёт их час,переведут на китайский,тех,кто выживет..
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26.04.2022 16:30 Відповісти
Якась пуста взагалі новина як на мене.
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26.04.2022 16:33 Відповісти
а як на мене ознака геноциду
курка по зернятку клює
головне - вчасно та правильно документувати
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26.04.2022 16:40 Відповісти
Орки обоснованно считают: раз не оказывали сопротивления, значит, свои.
Печально, но факт.
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26.04.2022 16:38 Відповісти
А где-то не оказывали ? Каховка, Мелитополь ? Может Херсон ? Везде даже оккупационных чиновников ликвидируют по-тихому.
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26.04.2022 16:52 Відповісти
Что поделать играйте роль послушания. Потом придут парни ЗСУ и дадут Z дебилам *****.
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26.04.2022 16:40 Відповісти
Чому не називають прізвищ колаборантів?
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26.04.2022 16:48 Відповісти
В России не прыгали с кастрюлями на голове и не кричали киевляку на виселицу. Убогие твари. Теперь вам ******.
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26.04.2022 17:09 Відповісти
Руссовату в Казахстане недолюбливают. Береги себя.
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26.04.2022 17:39 Відповісти
Боже, яке кончене!..
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26.04.2022 18:07 Відповісти
Боже, яке кончене!...
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26.04.2022 18:10 Відповісти
 
 