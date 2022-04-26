У Запорізькій області окупанти змушують вчителів з 2 травня навчати за російською програмою, - Денісова

У одній з окупованих громад Запоріжжя рашисти погрозами змушують вчителів з 2 травня відновити навчання за російською програмою.

Про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ

"За інформацією від партнерських правозахисних організацій, які здійснюють моніторинг ситуації на тимчасово окупованих територіях України, з метою уникнення співпраці з ворогом кілька десятків освітян були змушені звільнитися. Однак так звана "начальник відділу освіти селищної ради", яка пішла на співпрацю з рашистами, погрозами та шантажем вимагає від вчителів вийти на роботу. У розмовах з батьками вона погрожує позбавити випускників атестату про середню освіту", - йдеться у повідомленні.

Освітянам також "наказано" готувати у школах "свято" до 9 травня за всіма канонами російської пропаганди.

"Залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини. Нав’язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень рф прав дитини в Україні.

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