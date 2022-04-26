З постійно обстрілюваного села на Луганщині евакуйовано 49 людей, серед яких 8 дітей, - Гайдай
У Луганській області продовжують евакуацію мирного населення. Ситуація ускладнена тим, що ворог не припиняє обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Рятувальна операція у Білогорівці під Лисичанськом пройшла успішно. Вивезли 49 людей, з них одна людина лежача та вісім діток. Увесь цей час вони жили у бомбосховищах, нарешті зможуть видихнути та відчути себе в безпеці. Цю евакуацію ми планували довго, орки постійно обстрілювали шлях до села", - зазначає Сергій Гайдай.
Голова ОВА повідомляє, що ще одна додаткова евакуація з Попасної також відбулась успішно - ще 33 людини прямують до безпечних міст країни.
Загалом за сьогодні у Луганській області евакуювали 177 людей.
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