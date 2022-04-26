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З постійно обстрілюваного села на Луганщині евакуйовано 49 людей, серед яких 8 дітей, - Гайдай

область,луганська

У Луганській області продовжують евакуацію мирного населення. Ситуація ускладнена тим, що ворог не припиняє обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рятувальна операція у Білогорівці під Лисичанськом пройшла успішно. Вивезли 49 людей, з них одна людина лежача та вісім діток. Увесь цей час вони жили у бомбосховищах, нарешті зможуть видихнути та відчути себе в безпеці. Цю евакуацію ми планували довго, орки постійно обстрілювали шлях до села", - зазначає Сергій Гайдай.

Голова ОВА повідомляє, що ще одна додаткова евакуація з Попасної також відбулась успішно - ще 33 людини прямують до безпечних міст країни.

Загалом за сьогодні у Луганській області  евакуювали 177 людей.

Також дивіться: "Ситуація складна, але контрольована. Ворогу не вдається просунутися вглиб міста", - боєць бригади швидкого реагування Нацгвардії Шкіпер про оборону Рубіжного. ВIДЕО

Лисичанськ (315) евакуація (2323) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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