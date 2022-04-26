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Новини Коронавірус і карантин
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Кіберзловмисники розсилають імейли на тему COVID-19 нібито від співробітника держоргану України, намагаючись отримати доступ до комп’ютерів, - Держспецзв’язку

карантин,коронавирус,covid

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання електронних листів із вкладенням, яке містить шкідливі програми. Цього разу кіберзловмисники "згадали" тему COVID-19.

Прj це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держспецзв’язку.

"Зазначені листі містять вкладення у вигляді XLS-документу "Aid request COVID-19-04_5_22.xls". В результаті його відкриття будуть завантажені шкідливі програми GraphSteel та GrimPlant. А кіберзловмисники дістануть доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Фахівці звертають увагу, що розсилання електронних листів здійснено зі скомпрометованого облікового запису співробітника державного органу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість кібератак на Україну збільшилась утричі, - очільник Держспецзв’язку

Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056. Ця ж група була причетна до кількох кібератак у березні. Тоді зловмисники паразитували на темах підвищення рівня інформаційної безпеки серед українців та заборгованості із зарплат", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

кіберзлочин (810) Держспецзв’язок (352) COVID-19 (19765)


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не знаю, правда - нет..., такое пишут:
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26.04.2022 16:48 Відповісти
К сожалению, эта картинка - пожар на складе боеприпасов в Балаклее 23 марта 2017 г...
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26.04.2022 17:15 Відповісти
а вот сорт дерьма "русский обыкновенный"
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26.04.2022 16:50 Відповісти
На рабссее даже хакеры придебиленные...
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26.04.2022 16:51 Відповісти
профнепридатність?скільки вже можна на граблях танцювати,га?
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26.04.2022 16:53 Відповісти
Дилетантством запахло, так пахнут только россиянские кул-хацкеры.
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26.04.2022 17:03 Відповісти
Вже всі знають, що коронавірус здриснув з теренів України разом з різнопартійнофракційними слугами, сцикнув перед ведмежим вламом *****...
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26.04.2022 17:19 Відповісти
Беручи до уваги повну комп'ютерну безграмотність населення - цілком ефективна "диверсія"
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26.04.2022 17:49 Відповісти
 
 