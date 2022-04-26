Кіберзловмисники розсилають імейли на тему COVID-19 нібито від співробітника держоргану України, намагаючись отримати доступ до комп’ютерів, - Держспецзв’язку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання електронних листів із вкладенням, яке містить шкідливі програми. Цього разу кіберзловмисники "згадали" тему COVID-19.

Прj це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держспецзв’язку.

"Зазначені листі містять вкладення у вигляді XLS-документу "Aid request COVID-19-04_5_22.xls". В результаті його відкриття будуть завантажені шкідливі програми GraphSteel та GrimPlant. А кіберзловмисники дістануть доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Фахівці звертають увагу, що розсилання електронних листів здійснено зі скомпрометованого облікового запису співробітника державного органу України.

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Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056. Ця ж група була причетна до кількох кібератак у березні. Тоді зловмисники паразитували на темах підвищення рівня інформаційної безпеки серед українців та заборгованості із зарплат", - йдеться у повідомленні.