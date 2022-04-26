Україна засуджує спроби втягнути Придністров'я у війну та підтримує територіальну цілісність Молдови, - МЗС
В МЗС засудили спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну Росії проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості", - йдеться в повідомленні.
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Если попруться нас убивать из Приднестровья, надо их также лупашить в ответ.
Или будем опять - гадо только перестать стрелять?
Пусть убивают украинцев и разрушают Украину, а мы в ответ будем только мычать?
Если попруться нас убивать из Приднестровья, надо их также лупашить в ответ.
Или будем опять - "Надо только перестать стрелять?"
Пусть убивают украинцев и разрушают Украину, а мы в ответ будем только мычать?