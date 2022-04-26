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Новини Війна
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Україна засуджує спроби втягнути Придністров'я у війну та підтримує територіальну цілісність Молдови, - МЗС

молдова

В МЗС засудили спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну Росії проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Молдова (2076) Ніколенко Олег (365)


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Кацапы уже не знают кого втянуть... дальше ждем марсиан ...
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26.04.2022 17:11 Відповісти
ще шаурмян не було, якщо не вірити Азербайджанському ЗМІ, що шаурмяндія дала 4 Су-30см з пілотами
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26.04.2022 17:18 Відповісти
🤣🤣🤣
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26.04.2022 17:21 Відповісти
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26.04.2022 17:24 Відповісти
Нам надо больше о себе думать, а не о Приднестровье.
Если попруться нас убивать из Приднестровья, надо их также лупашить в ответ.

Или будем опять - гадо только перестать стрелять?
Пусть убивают украинцев и разрушают Украину, а мы в ответ будем только мычать?
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26.04.2022 17:32 Відповісти
Нам надо больше о себе думать, а не о Приднестровье.
Если попруться нас убивать из Приднестровья, надо их также лупашить в ответ.

Или будем опять - "Надо только перестать стрелять?"

Пусть убивают украинцев и разрушают Украину, а мы в ответ будем только мычать?
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26.04.2022 17:37 Відповісти
 
 