Санду заявила, що у вибухах у Придністров'ї задіяні сили зсередини регіону, а "президент" Красносельський побачив "український слід"
Президент Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у Придністров'ї, задіяні сили зсередини регіону, який не контролює конституційна влада.
Як сказала Санду 26 квітня після засідання Ради безпеки, ці сили налаштовані на втягування Придністров'я у війну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.
"За наявною зараз інформацією, у спробах ескалації ситуації у придністровському регіоні задіяні сили придністровського регіону. Це сили, що виступають за війну, вони зацікавлені в дестабілізації ситуації", - сказала Санду, зазначивши, що молдавська влада продовжує збирати та вивчати інформацію.
Вона підтвердила, що вибухи сталися і на аеродромі в Тирасполі, але їхні причини поки що невідомі молдавській владі.
Водночас "президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський у зверненні 26 квітня заявив, що, за попередніми даними, сліди терористичних атак ведуть до України. Красносельський запевнив, що провокаторам не вдасться втягнути регіон у конфлікт.
Він закликав українську владу провести розслідування у зв'язку з атаками у Придністров'ї, а центральну владу Молдови - "не піддаватися на провокації" і "не дозволити втягнути Молдову в агресію проти Придністров'я".
Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.
Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи. Згодом з’явилася інформація про третій вибух.
"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".
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1. Врем , что Украина 8 лет обстреливала Донбасс.
2. Вводим войска на Донбасс.
3. Вместе с войсками "лднр" наступаем на Украину.
В даному випадку, це перша стадія - заперечення: війна може трапитись з ким завгодно, але не зі мною!
в них уже мир все равно не верит.
брали бы уже прямо нападали, да и все.
Они уже использовали свою колонию Беларусь. ее территории использовали.
использовали колонии Крым и лднр, чтобы взять оттуда дешевое пушечное мясо.
Использовали российскую колонию Чечню, кадыровцев задействовали.
Теперь еще хотят использовать Приднестровскую колонию. Чтобы их военных задействовать.
Когда уже эти колонии россии поймут, что россия их просто использует как пушечное мясо, и пошлют россию нах?