УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11623 відвідувача онлайн
Новини Війна
22 810 44

Санду заявила, що у вибухах у Придністров'ї задіяні сили зсередини регіону, а "президент" Красносельський побачив "український слід"

санду,красносельський

Президент Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у Придністров'ї, задіяні сили зсередини регіону, який не контролює конституційна влада.

Як сказала Санду 26 квітня після засідання Ради безпеки, ці сили налаштовані на втягування Придністров'я у війну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

"За наявною зараз інформацією, у спробах ескалації ситуації у придністровському регіоні задіяні сили придністровського регіону. Це сили, що виступають за війну, вони зацікавлені в дестабілізації ситуації", - сказала Санду, зазначивши, що молдавська влада продовжує збирати та вивчати інформацію.

Вона підтвердила, що вибухи сталися і на аеродромі в Тирасполі, але їхні причини поки що невідомі молдавській владі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія створює приводи для вторгнення з боку Придністров'я за планом захоплення українського узбережжя Чорного моря, - Бутусов

Водночас "президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський у зверненні 26 квітня заявив, що, за попередніми даними, сліди терористичних атак ведуть до України. Красносельський запевнив, що провокаторам не вдасться втягнути регіон у конфлікт.

Він закликав українську владу провести розслідування у зв'язку з атаками у Придністров'ї, а центральну владу Молдови - "не піддаватися на провокації" і "не дозволити втягнути Молдову в агресію проти Придністров'я".

Нагадаємо, 22 квітня виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв повідомив, що російська армія під час розпочатого нового наступу на сході України планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити сухопутний коридор у Крим. Контроль російської армії над півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я, заявили в командуванні ЦВО.

Зранку 26 квітня на території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району, пролунали два вибухи. Згодом з’явилася інформація про третій вибух.

"Керівництво" невизнаного Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної небезпеки та пообіцяло прийняти "рішення на захист інтересів республіки".

Також читайте: В Кремлі стурбовані і дуже уважно спостерігають за ситуацією в Придністров'ї

Автор: 

вибух (4487) Молдова (2076) Придністров’я (474) Мая Санду (255)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
пока собирут информацию.кацапы молдаван с лица земли сотрут
показати весь коментар
26.04.2022 17:13
+18
Конечно он увидел "украинский след". Потому что это Донбасский сценарий.

1. Врем , что Украина 8 лет обстреливала Донбасс.

2. Вводим войска на Донбасс.

3. Вместе с войсками "лднр" наступаем на Украину.
показати весь коментар
26.04.2022 17:16
+17
Ех Санду, Санду... Ну зрозуміло- жінка, а тому боїться. А от як політик - сци*лива. Тут панною Тетчер і не пахне. Жаль Молдову. Виходить що нема там чоловіків. Виходить що справді вони "малдаванє" з яких постійно насміхаються кацапи. Ті кацапня, що намагалися насміхатися з українців, вже сміються на кутні зуби.
показати весь коментар
26.04.2022 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.04.2022 17:12 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2022 17:44 Відповісти
Птичка устала и дальше ушла пешком?
показати весь коментар
26.04.2022 18:03 Відповісти
Серпень птичка поймала зайца и дальше он уже летел
показати весь коментар
26.04.2022 20:13 Відповісти
пока собирут информацию.кацапы молдаван с лица земли сотрут
показати весь коментар
26.04.2022 17:13 Відповісти
нам якось до дупи, вони щодо нас сльози не ллють, і якби США не давали грошей, вони бі біженцям не допомагали б... виноград і без них на вино знайдеться, і яблука...
показати весь коментар
26.04.2022 17:16 Відповісти
А шо вони можуть зробити ?Хіба вином запоїти)Сандулеса може і рада б ,та чим...Це тільки наш головняк.
показати весь коментар
26.04.2022 17:31 Відповісти
перечитал за пару дней роман "1984" Оруэлла.. самое реально страшное- что это, увы не утопия, не фантастика .... нет настоящего.... нет прошлого.... а будущего нет -так как нет первых двух..люди живут вроде как.... но по сути проживают День сурка..сами уничтожая подправляя исправляя даты факты фотографии страницы издания манипулируя своей же жизнью...ВОЙНА -РАДИ ВОЙНЫ.... ВЛАСТЬ- РАДИ ВЛАСТИ.... так и в России сегодня... оголтелая сумасшедшая истерия, переписывание, исправление прошлого, подгонка в день сегодняшний --а что будет завтра и будет ли оно -тот еще вопрос... ье кто начинают задавать неудобные вопросы вспомнить историю подлинную признаются психически больными их лечат пытками заставляют их признать в мысленных преступлениях полюбить загадочную партия Старшего брата и жить и понимать что в любой момент партия решит его просто распылить на атомы... и вычеркнуть его существование физически и во всех документах и фактах...
показати весь коментар
26.04.2022 17:40 Відповісти
У Придністров'ї молдаван майже немає, там українці і кацапи, тому ми справедливо можемо завоювати ту територію собі. Кацапів, звісно, виселити.
показати весь коментар
26.04.2022 17:14 Відповісти
Пимерно по 30% украинцев, молдован и кацапов там. А во что касается ваты головного мозга, то где-то 90% ваты , невзирая на национальность, и 10% вменяемых.
показати весь коментар
26.04.2022 18:01 Відповісти
Примерно по 30% там молдован, украинцев и кацапов. А вот что касается ваты, то её там примерно 90%, невзирая на национальность.
показати весь коментар
26.04.2022 18:02 Відповісти
Там немає кацапів - то зрусифіковані українці, котрі на "переписі" записали себе "русскімі". Придністрянщина - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Молдаванів там майже нема -лічені села, до того майже безлюдні...
показати весь коментар
26.04.2022 18:03 Відповісти
Саме так: українці Придністров'я тотально зрусифіковані за період після її приєднання рішенням СРСР її більшої частини в 1940 році до Молдови і одночасно виведено зі складу України.
показати весь коментар
26.04.2022 19:48 Відповісти
Ми цивилизована країна. Не треба уподобляться кацапам.
показати весь коментар
26.04.2022 20:13 Відповісти
нах тобі той гадюшник совковий,ще одна у якої в сраці імперські амбіції грають,максимум зачистити і хай Молдова наводить там лад...
показати весь коментар
26.04.2022 20:58 Відповісти
Може нам ще і Кубані не треба?
показати весь коментар
26.04.2022 22:20 Відповісти
ні не треба,бо то теж русня срана,а ти захланне тут порядок наводь.ще одне не проспавшеся
показати весь коментар
26.04.2022 23:28 Відповісти
Конечно он увидел "украинский след". Потому что это Донбасский сценарий.

1. Врем , что Украина 8 лет обстреливала Донбасс.

2. Вводим войска на Донбасс.

3. Вместе с войсками "лднр" наступаем на Украину.
показати весь коментар
26.04.2022 17:16 Відповісти
Санду і далі буде робити вигляд, що все під контролем?
показати весь коментар
26.04.2022 17:20 Відповісти
Цей недопрезидент якогось придністров'я звинувачує і водночас закликає українську владу проводити якесь розслідування ? Санду теж говорить загадками, про якісь задіяні,неконтрольовані сили... Як каже Роман Цимбалюк, називаймо речі своїми іменами !
показати весь коментар
26.04.2022 17:20 Відповісти
З тим дятлом зрозуміло, а вона чому тормозить?
показати весь коментар
26.04.2022 17:20 Відповісти
Це майже як у психіатрії: сприйняття якоїсь трагедії, ділиться на п'ять стадій.
В даному випадку, це перша стадія - заперечення: війна може трапитись з ким завгодно, але не зі мною!
показати весь коментар
26.04.2022 18:53 Відповісти
зачем все эти представления?

в них уже мир все равно не верит.

брали бы уже прямо нападали, да и все.
показати весь коментар
26.04.2022 17:26 Відповісти
Ну ти даёшь! Кто врал всю сознательную жизнь, и родители, и деды-прадеды, и профессию себе выбрал связанную с постоянным притворством --вдруг начнёт что-то делать или говорить прямо, как порядочный человек? Не суди о других по себе, они не имеют твоего воспитания и жизненного опыта.
показати весь коментар
26.04.2022 18:41 Відповісти
Ех Санду, Санду... Ну зрозуміло- жінка, а тому боїться. А от як політик - сци*лива. Тут панною Тетчер і не пахне. Жаль Молдову. Виходить що нема там чоловіків. Виходить що справді вони "малдаванє" з яких постійно насміхаються кацапи. Ті кацапня, що намагалися насміхатися з українців, вже сміються на кутні зуби.
показати весь коментар
26.04.2022 17:27 Відповісти
Краснодеревенский визитку Яроша нашёл уже?
показати весь коментар
26.04.2022 17:27 Відповісти
Еще одну колонию россия решила использовать для нападения на Украину.

Они уже использовали свою колонию Беларусь. ее территории использовали.

использовали колонии Крым и лднр, чтобы взять оттуда дешевое пушечное мясо.

Использовали российскую колонию Чечню, кадыровцев задействовали.

Теперь еще хотят использовать Приднестровскую колонию. Чтобы их военных задействовать.

Когда уже эти колонии россии поймут, что россия их просто использует как пушечное мясо, и пошлют россию нах?
показати весь коментар
26.04.2022 17:30 Відповісти
Якби було так просто "послати" мацков1ю, то не було б проблем. Укра1нц1 намагаються вже довго - а зараз д1йшло до загроз вжити атомну зброю.
показати весь коментар
26.04.2022 18:48 Відповісти
Для початку вислати посла нах, санду оголосити персоною нон грата.
показати весь коментар
26.04.2022 17:35 Відповісти
Санду и в самом деле ни при чем. Она ничего не может ни сделать в приднестровье, ни на что повлиять.... Молдова давно уже живет как бы без приднестровья. Они бы с радостью отказались от этого куска, если бы не политика. Им насрать на эту территорию, поэтому они не будут за нее воевать. А приднестровье полностью подчиняется рашке. Там и отделение ФСБ есть. Что прикажут этому так называемому "президенту" красносельскому, то он и сделает, а не то и он будет сидеть на подвалах.......Я видела уже у российских нашивки на форме Z. Господи храни Украину и поможи!
показати весь коментар
26.04.2022 19:00 Відповісти
Десяток Точок-У по кацапським об'яктам у цьому гадюшнику, та 1-2 тисячі ракет Град та Украган по їх базі, для остаточного вирішенні кацапського питання в Молдові.
показати весь коментар
26.04.2022 18:03 Відповісти
1-2 тисячі ракет Град та Украган - було б смішно, як би не так гірко ...
показати весь коментар
26.04.2022 21:49 Відповісти
Это фсьо дисиптиконы!
показати весь коментар
26.04.2022 18:07 Відповісти
Дураки, зараз можна визволоти ПНР
показати весь коментар
26.04.2022 18:10 Відповісти
Сейчас агенты кремля проявляются вовсю.
показати весь коментар
26.04.2022 18:16 Відповісти
Ми глибоко стурбовані.
показати весь коментар
26.04.2022 18:18 Відповісти
Терористичні атаки от воно що... А я десь чув що це називали денацифікацією та демілітирплізацією
показати весь коментар
26.04.2022 18:23 Відповісти
Сейчас идеальный момент демилитаризовать Приднестровье - https://www.youtube.com/watch?v=BCulMKR4Ot8 Олег Жданов, военный эксперт
показати весь коментар
26.04.2022 18:25 Відповісти
Не знаю,як кому, але на фоні ВІЙНИ з орками Пані Президент Санду реально заслуговує реноме такої ж пані кудкудакен, як і верещучка....(а крайню навіть прізвище до того зобов'язує!). Носиться скрізь, як курка з яйцем, ради не дає...
показати весь коментар
26.04.2022 18:42 Відповісти
молдавани ссикуни
показати весь коментар
26.04.2022 18:53 Відповісти
как всегда голова в банку не влазит.
показати весь коментар
27.04.2022 12:51 Відповісти
 
 