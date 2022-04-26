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Новини Війна
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Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції, - Зеленський після розмови з прем'єром Кісідою

кісіда

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Кісідою Фуміо. Поінформував про героїчну протидію агресії РФ. Подякував Японії за важливу підтримку. Обговорили перспективи повоєнної взаємодії. Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції та майбутніх безпекових домовленостей України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Японія (1206) Кісіда Фуміо (64)


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Не антиросійської. Антивоєнної. А...ну да...скоро ж Міръ-Трудъ-Май...
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26.04.2022 17:28 Відповісти
Може не варто витрачати літери і час на друк беззмістовної балаканини найвеличнішого полководця?
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26.04.2022 17:33 Відповісти
А мало-б бути антрашистської, антипутінської коаліції....
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26.04.2022 17:34 Відповісти
Развал РАБzzei неизбежен.....всему своя Минута.....
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26.04.2022 17:37 Відповісти
Якщо Японія сподівається на повернення своїх островів дипломатичним шляхом, то це марно . Варіант відкупити їх по прикладу Аляски малоймовірний, та й звучить безглуздо' бо як це купувати своїж території . Ну а забрати силовим шляхом, зараз сприятливий період, або ж вона очікує більшого послаблення рф . Та й Китаю дрімати не варто, якщо мріє про розширення своїх земель .
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26.04.2022 17:37 Відповісти
Як надо Айден Муждабаев,,,рюсский рейх против всего Мира,,,,вояки сраные)))
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26.04.2022 17:42 Відповісти
союзников мало не бывает. Спасибо японцам!
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26.04.2022 23:31 Відповісти
 
 