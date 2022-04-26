Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції, - Зеленський після розмови з прем'єром Кісідою
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Японії Фуміо Кісідою.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Кісідою Фуміо. Поінформував про героїчну протидію агресії РФ. Подякував Японії за важливу підтримку. Обговорили перспективи повоєнної взаємодії. Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції та майбутніх безпекових домовленостей України", - йдеться в повідомленні.
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віктор федорович #394174
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