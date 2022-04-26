Окупанти в Херсоні призначили "голову ОДА" та "мера": Законний очільник міста Колихаєв залишається у місті та відмовився співпрацювати з рашистами

Мер Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з російськими окупантами.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні моїм заступникам та керівникам КП, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, головам районних рад було представлено нового "главу адміністрації Херсона". Було озвучено, що повноваження Херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом обласного військового коменданта Росії, Кобцю Олександру Юрійовичу, який у свою чергу підпорядковується новому голові Херсонської обласної адміністрації Сальдо Володимиру Васильовичу", - йдеться в повідомленні.

За словами Колихаєва, співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблено кожним самостійно.

"Щодо мене, то я запросив в Офісу Президента детальну інструкцію, що робити в цьому випадку мені та колегам. До прямих вказівок Офісу Президента залишаюся на віддаленому доступі (згідно з інструкцією, отриманою раніше 18.04.2022 року, № 01-01-71-2311/0/22/16, підписаною начальником обласної військової адміністрації Г.Лагутою), буду в міру можливості здійснювати управління розпочатими процесами, що стосуються життєдіяльності міста.

Залишається багато організаційних та адміністративних питань, на які я поки що не можу дати відповіді. Але ми шукатимемо ці відповіді. Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора року тому довірили мені керівництво нашим містом. Співпрацювати із новою адміністрацією відмовився.

Херсон – це Україна!" - підсумував мер міста.

Водночас голова ОВА Геннадій Лагута повідомив: "Я переконаний, що ці колаборанти та їх спільники після нашої перемоги понесуть відповідальність. Ці призначення є незаконними".

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