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Новини Війна
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Окупанти в Херсоні призначили "голову ОДА" та "мера": Законний очільник міста Колихаєв залишається у місті та відмовився співпрацювати з рашистами

ігор,колихаєв

Мер Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з російськими окупантами.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні моїм заступникам та керівникам КП, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, головам районних рад було представлено нового "главу адміністрації Херсона". Було озвучено, що повноваження Херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом обласного військового коменданта Росії, Кобцю Олександру Юрійовичу, який у свою чергу підпорядковується новому голові Херсонської обласної адміністрації Сальдо Володимиру Васильовичу", - йдеться в повідомленні.

За словами Колихаєва, співробітникам міськвиконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці. Далі вибір буде зроблено кожним самостійно.

"Щодо мене, то я запросив в Офісу Президента детальну інструкцію, що робити в цьому випадку мені та колегам. До прямих вказівок Офісу Президента залишаюся на віддаленому доступі (згідно з інструкцією, отриманою раніше 18.04.2022 року, № 01-01-71-2311/0/22/16, підписаною начальником обласної військової адміністрації Г.Лагутою), буду в міру можливості здійснювати управління розпочатими процесами, що стосуються життєдіяльності міста.
Залишається багато організаційних та адміністративних питань, на які я поки що не можу дати відповіді. Але ми шукатимемо ці відповіді. Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора року тому довірили мені керівництво нашим містом. Співпрацювати із новою адміністрацією відмовився.
Херсон – це Україна!" - підсумував мер міста.

Водночас голова ОВА Геннадій Лагута повідомив: "Я переконаний, що ці колаборанти та їх спільники після нашої перемоги понесуть відповідальність. Ці призначення є незаконними".

Також читайте: Мер Херсона Колихаєв просить вище керівництво держави пояснити, як їм працювати в окупації. ДОКУМЕНТ

Автор: 

окупація (6718) Херсон (3381) Колихаєв Ігор (25)


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Топ коментарі
+7
мужик
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26.04.2022 17:23
+6

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26.04.2022 17:29
+5
Сальдо на виселицу.
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26.04.2022 17:37
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мужик
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26.04.2022 17:23 Відповісти
Руцкій мужик
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26.04.2022 17:50 Відповісти
Як здавали Херсон:
https://nikvesti.com/news/politics/244668
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26.04.2022 17:25 Відповісти
Сальдо *****. Надеюсь тебя **** повешают.
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26.04.2022 17:25 Відповісти
Ти ба,який патріот. Залишається там.Навіть кацапи його бояться,НЕ ЧІПАЮТЬ. З чого б це?
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26.04.2022 17:26 Відповісти
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава нації
Смерть москалям
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26.04.2022 17:27 Відповісти
мужественные люди! Дякуэмо!
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26.04.2022 17:27 Відповісти

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26.04.2022 17:29 Відповісти
Мужик, молодец. Но один в поле не воин.

Проблему должны решать командование и ВСУ
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26.04.2022 17:34 Відповісти
Сальдо на виселицу.
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26.04.2022 17:37 Відповісти
Головне щоб вижив.
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26.04.2022 17:37 Відповісти
Визволяти треба Херсон.Уроки Донбаса видно до нас не доходять.Будемо чекати коли Херсон начнуть рівняти і людей по повній катувати?
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26.04.2022 17:37 Відповісти
Видно недостаточно трахали Сальдо негры в тюрьме в Доминикане, где его посадили. Теперь его можно называть не иначе, как «ходячий жмур» - топтать улицы Херсона ему осталось недолго.
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26.04.2022 21:28 Відповісти
Якось вибірково мерів на окупованих територіях викрадають і вбивають...
Дуже вибірково...
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27.04.2022 05:43 Відповісти
 
 