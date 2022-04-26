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Новини Війна
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Стурбовані спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Молдови, - заява МЗС України

мзс

Хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю так званого "міністерства державної безпеки", руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі у Тирасполі співпали у часі із заявами російського військового командування про намір загарбати увесь південь України і встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, засуджує відчайдушні спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у розв’язану РФ 24 лютого повномасштабну війну проти України та закликає до деескалації напруги.

"МЗС України продовжує пильно відстежувати подальший розвиток подій. Збройні Сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема і на Південнобузькому напрямку",- зазначають у МЗС.

Також читайте: Україна засуджує спроби втягнути Придністров'я у війну та підтримує територіальну цілісність Молдови, - МЗС

Автор: 

МЗС (4141) Молдова (2076) Придністров’я (474) росія (65394)


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Топ коментарі
+4
Приднестровцы сейчас могут стать миллиардерами

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26.04.2022 17:41
+3
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26.04.2022 17:31
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26.04.2022 17:33
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26.04.2022 17:31 Відповісти
Донбасский сценарий реализовывают.
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26.04.2022 17:32 Відповісти
Спільний кордон потрібен з Рашкою для такого "сценарію" ...
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26.04.2022 17:43 Відповісти
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26.04.2022 17:32 Відповісти
Давайте потурбуємося, щоб над Тирасполем швиденько замайорів Жовто-блакитний. А потім запропонуємо сусідам щоб Блакитно- жовто- червоний. Я думаю вони згодяться.
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26.04.2022 17:33 Відповісти
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26.04.2022 17:33 Відповісти
Рiвень стурбованостi - 25 меркелей
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26.04.2022 17:35 Відповісти
Радіти требо -- який гарний привід , щоб остоточно придушити цю гидру -- раз й назавжди ...
Що б назавжди залишилося на західному кордоні Одесчини виключно дружні погранці , а не якісь там блазні *********** !
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26.04.2022 17:36 Відповісти
Приднестровцы сейчас могут стать миллиардерами

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26.04.2022 17:41 Відповісти
Наконец-то и Украина озабоченности начала высказывать! Растём!
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26.04.2022 21:01 Відповісти
 
 