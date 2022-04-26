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Екс"слуга народу" Юрченко, якого затримали на посту, написав заяву на військових: Погребиського викликають на допит в якості свідка

погребиський

Депутата "Європейської Солідарності" в Київраді Олександр Погребиського викликають на допит

Про це він розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі на повному серьйозі, щоб ви розуміли, військова прокуратура сьогодні вручила повістку, де мене викликають на допит в якості свідка, за фактом можливих неправомірних дій ( я так розумію військових, що були на блокпості ) коли затримали нардепа Юрченка.

Тобто Юрченко реально написав заяву на військових! Класних нардепів сьобі обрали правда?" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Погребиський повідомив, що екс"слугу народу" Олександра Юрченка затримали на блокпосту.

"Сьогодні нардеп Юрченко підійшовши до чатового, який виконував свої обов‘язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника", - розповів тоді він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про Медведчука: "Спочатку допити, допити і ще раз допити"

Ексслуга народу Юрченко, якого затримали на посту, написав заяву на військових: Погребиського викликають на допит в якості свідка 01

Автор: 

допит (696) Юрченко Олександр (109) Погребиський Олександр (18)


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Топ коментарі
+101
От гніда зебільна!
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26.04.2022 17:49
+66
Який піп, такий і прихід. Це я про "слуг"!
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26.04.2022 17:50
+42
Треба було застрелити це лайно!
Схопилося падло за зброю - гадаю, цього було достатньо!
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26.04.2022 17:52
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От гніда зебільна!
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26.04.2022 17:49 Відповісти
А там багато інших?
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26.04.2022 17:51 Відповісти
Ви помилилися - там всi такi.
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26.04.2022 18:02 Відповісти
Там всі такі, починаючи з шашличника
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26.04.2022 18:05 Відповісти
твари
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26.04.2022 18:32 Відповісти
Який піп, такий і прихід. Це я про "слуг"!
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26.04.2022 17:50 Відповісти
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26.04.2022 17:51 Відповісти
Так ті, хто ото понавибирав, до блокпостів не мають жодного відношення.
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26.04.2022 17:51 Відповісти
У нас військовий стан чи ні? Цей Юрченко колись пиво крав в магазинах Голосіївського району
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26.04.2022 17:52 Відповісти
Треба було застрелити це лайно!
Схопилося падло за зброю - гадаю, цього було достатньо!
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26.04.2022 17:52 Відповісти
Ох и почерк на повестке, как курица лапой. А вообще конечно стране предстоит серьёзная чистка как и недодепутатов, так и наших сказочных правоохранителей, никак не могут себя найти эти клоуны во время войны
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26.04.2022 17:55 Відповісти
нужно было сразу стрелять
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26.04.2022 17:56 Відповісти
Нужно было его пристрелить когда он за автомат взялся .
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26.04.2022 17:57 Відповісти
zепутани та zе медіамародери zупермена невиліковні..(
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26.04.2022 17:59 Відповісти
Яким чином цю злодійкувати гниду допустили до виборів?
Мадам бенЯдіктова, льоха-зіллі, скільки ще часу цей зебіл буде паплюжити українців?
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26.04.2022 17:59 Відповісти
голосували не за депутатів, а за партії, котрі набрали наявних депутатів
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26.04.2022 21:16 Відповісти
От мені цікаво - що, у військовій прокуратури багато вільного часу, щоби ЗАРАЗ ще займатися заявою якогось мудака? Чи того мудака вирішили таки прибрати з нардепів? Сподіваюсь, що таки останнє.
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26.04.2022 18:01 Відповісти
«Оновлена ОПЗЖ увійшла в коаліцію зі СН!». А ви певно очікували, що з ЄС об'єднаються?
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26.04.2022 18:02 Відповісти
Зебіли-поприкольщики кого ви привели до влади? Ваш недолугий вибір і спровокував ***** до війни.
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26.04.2022 18:03 Відповісти
Тиць *******, а при чем здесь Порох?
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26.04.2022 19:57 Відповісти
Він досі ходить в тих штанях, в які йому Порох насрав.
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26.04.2022 20:02 Відповісти
А шо, товарисч Приходько, вы, не смотря на полномасштабную войну продолжаете находить по утрам у себя в постели и ежевечерне у себя в штанах, какашки с логотипом "Рошен"?
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26.04.2022 20:10 Відповісти
Схватил оружие у силовика во врем'я военного положения ,застрелить имеет право и все дела, никаких претензій и заявлений
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26.04.2022 18:04 Відповісти
Треба було за законами воєнного стану діяти. Відвезти дєпутатіка десь на передову.
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26.04.2022 18:04 Відповісти
Подоляк звинуватив Зеленського у співпраці з Медведчуком.
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26.04.2022 18:04 Відповісти
А ти умнік картоплю садиш весною, а урожай збираєш восени.. А з бізнесом цикл від задумки до результату розтягується на роки.. в цивілізованому світі на дисятиліття..
А в схемці рошенкв-медведчука через корупційну складову цикл зменшився до 1-2 років.. от і відповідь звідки ріст 2020 році надприбутків..
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26.04.2022 19:49 Відповісти
цикл зменшився? до гінекола зьігай , ідіоте!
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26.04.2022 20:12 Відповісти
а потім ше успішно розвивася 1.5 роки?
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26.04.2022 20:13 Відповісти
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26.04.2022 20:14 Відповісти
а щас пытают в застенках СБУ. кто то верит в это?
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27.04.2022 21:30 Відповісти
Тобто, воно "усвідомило" свою неправоту, вибачилось, а тоді написало заяву?! Ну не мерзота ж!
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26.04.2022 18:05 Відповісти
Чмоня юрченко
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26.04.2022 18:06 Відповісти
Тобто, воно "усвідомило", вибачилось, "зрозуміло", а після написало заяву на військових, що виконували свій обов'язок?! Ну не мерзота ж!
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26.04.2022 18:07 Відповісти
Якщо він "Екс"слуга" то в чому справа? У нього що - імунітет? Чи воно просто де....л?
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26.04.2022 18:08 Відповісти
ЗЕлених покидькыв треба судити за здачу національних інтересів в турборежимі ...
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26.04.2022 18:09 Відповісти
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26.04.2022 18:09 Відповісти
А чому військові Прокурори не на передовій, чому не розслідують злочини Росії?
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26.04.2022 18:10 Відповісти
Знов пляшки з пивом тягнув з магазину? Йому не звикати
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26.04.2022 18:11 Відповісти
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26.04.2022 18:11 Відповісти
Застрелили б цього Юрченка і вложили в руки кулемет який він забрав у вартового і не мали б проблем.
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26.04.2022 18:11 Відповісти
Не треба нічого вкладувати в ті погані руки. Навіть в мирний час схватився за зброю чатового = напав на чатового . А зараз в воєнний стан в країні. Те чмо має молитися богу, що кулю не скуштував. Просто попав на профі, котрий зміг реально оцінити, що це чмо не являє загрози. А якби той чатовий трошки панікнув, то в військовій прокуратурі вели б дещо інше розслідування. Але світ став би трішки чистішим.
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26.04.2022 20:37 Відповісти
Тобто, воно "усвідомило", вибачилось, "зрозуміло", а після написало заяву на військових, що виконували свій обов'язок?! Ну не мерзота ж!
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26.04.2022 18:13 Відповісти
А хто викликає, поліція чи СБУ?
Простокраїна має знати своїх хероів…
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26.04.2022 18:15 Відповісти
яке кончене!
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26.04.2022 18:17 Відповісти
Траншейная аристократия вынесет приговор и приведёт его в исполнение,а народ поддержит.Время гнид и их помета на Украинской земле подходит к концу.Смерть коррупционерам и кацапам,Слава ВСУ.
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26.04.2022 18:21 Відповісти
Наобирали зелених потвор
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26.04.2022 18:23 Відповісти
Ото нехай Олександр Погребинський скористається нагодою і поставить бикуватого типу депутата на те місце яке воно заслуговує
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26.04.2022 18:24 Відповісти
Зелёная плесень...
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26.04.2022 18:25 Відповісти
та цей юоченко ніяк не угомониться.
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26.04.2022 18:27 Відповісти
ахаха, ну охереть, гнилое зеленое чмо которое воровало пиво в ларьке пишет заяву на военных, нуну, мразь опущенная
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26.04.2022 18:28 Відповісти
Треба було на місці пристрелити мразюк, зараз ніяких проблем би не було. Убився та й убився.... Але це прецедент, іншого разу хлопці будуть менш толерантними.
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26.04.2022 18:29 Відповісти
Наступного разу просто пристрелити.
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26.04.2022 18:29 Відповісти
Война, уважительная причина неявки на допрос.
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26.04.2022 18:29 Відповісти
В подальшому таких потрібно пристрілювати як диверсантів
Грьобана толерантність
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26.04.2022 18:29 Відповісти
Це той, хто колись поцупив в крамниці 4 пляшки пива.

Ну і гнида!
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26.04.2022 18:29 Відповісти
Скільки там у Раді такої сволоти?
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26.04.2022 18:32 Відповісти
Цю наркотичну тварину юрченка, потрібно була тоді на посту просто пристрелити.То хоч знали би за що ''тягають'' по репресивних ''органах''))))
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26.04.2022 18:33 Відповісти
и шо, в стране вийськовий стан, порешают проблему с гнидой...делов то ДРГ, мина, и т.п...ублюдок он всегда и везде ублюдок...жалеть и понимать таких не надо, мы уже допонимались, добратались и т.д...
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26.04.2022 18:35 Відповісти
https://telegra.ph/file/cdf2a0225156c2663f042.jpg ​​ Команда Зеленского имеет крупные проблемы с ура-патриотическим сообществом ветеранов-добровольцев. Пока эти люди помалкивают и открыто свои претензии власти не выдвигают. Однако появляется все больше признаков того, что все это лишь до поры. Депутат Киеврады от партии "Голос" Алина Михайлова несколько дней назад в своем Twitter выложила жизнеутверждающий пост о том, что "когда пацаны вырвутся из Мариуполя они Арестовичу набьют…", одним словом, лицо. Госпожа Михайлова так же намекнула, что "пацанами" будет оглашено очень много интереснейшей информации. А поскольку, секретом Полишинеля является то, что Алексей Арестович всего лишь повторяет на камеру тезисы конторы гения политтехнологий Миши Подоляка, очевидно. Проблемами госпожа Михайлова грозит не Арестовичу, а всему Офису президента. И не нужно думать, что это частное мнение госпожи Михайловой. Мы точно знаем, что в реальности недовольство властью уже просто кипит в организациях типа "Правого сектора", "Национального корпуса" и подобных. Госпожа Михайлова просто в силу своего юнного максимализма и военной прямоты (она на войне с 19 лет) не умеет хитрить, и потому режет правду-матку. Она вслух сказала то, о чем другие помалкивают. Пока. Сразу оговоримся. Мы точно знаем, что защитников Мариуполя не деблокируют не по причине информации которую они могут огласить. Все проще. Против деблокады Мариуполя сейчас решительно выступает главком Залужный. Более того. Деблокада Мариуполя это то, на что украинское командование тщательно пытались спровоцировать российские генералы. Прорыв на Мариуполь сейчас убьет все украинские резервы и приведет к военной катастрофе. Но. Это не отменяет того факта, что в попытке оправдаться за Мариуполь власть откровенно врет. И врет она в своем любимом стиле. Цинично и безоглядно. А это означает, что в недалеком будущем Мариуполь для Зеленского станет тем же, чем для Порошенко стал Иловайск. В ОП прекрасно знают, что вопросов к ним более чем достаточно. Врага останавливали не на границах, а в застройке крупных городов, где каждый снаряд находил и убивал женщину, старика или ребенка. Без разбора. О том, что россияне подозрительно быстро дошли до Херсона и дальше на Мариуполь, уже кричит весь Фейсбук. И вот тут интересны несколько деталей. Госпожа Михайлова это та самая, которая снималась в новогоднем поздравлении президента Зеленского. Это та самая помощница депутата Устиновой, боровшейся за руководство в "Голосе" с помощью Офиса президента. Перед самой войной госпожа Устинова уехала в Соединенные Штаты, рожать там нового гражданина США… извините, Украины. Госпожа Михайлова это гражданская жена героического лидера добровольцев из "Правого сектора" Дмитрия Коцюбайло, известного как Да Винчи. Того самого, которому президент Зеленский присвоил звание Героя Украины, чем вызвал волну недовольства в Вооруженных силах, т к многие ветераны из ВСУ представленные к наградам много лет назад, своих наград не дождались до сих пор. По меркам власти, госпожа Михайлова обязана им выше всяких норм, и потому демонстрировать недовольство она не имеет ни малейшего морального права. В реальности же все наоборот. Власть пыталась сообщество добровольцев приручить подачками, а это практически невозможно. Добровольцы признают только одну целесообразность. Свою собственную. Они не доверяют любой власти, кроме, опять же своих лидеров. Лидеры, т е такие люди как Ярош и Белецкий точно воспользуются ситуацией. Тем более что подразделение "Азов" это в основном Нацкорпус. А с Белецким власть крупно поссорилась еще до вторжения. Белецкий крайне злопамятен, он ничего не забыл. Просто сейчас Белецкий и подобные ему, помалкивают. Пока.
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26.04.2022 18:37 Відповісти
Над то багато слів, щей російською. Згинь бот!
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26.04.2022 19:11 Відповісти
Саша, не груби.
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26.04.2022 20:21 Відповісти
Ох цей юрченко, мразота наркоманська! Чому війскові його на місці не поховали? Фу мерзота! Війна в країні, а це маленьке чмо якісь претензії має! Що він зараз корисного для країни зробив? його їбе лише коли зп дадуть! Знайти його і на коліна перед народом!
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26.04.2022 18:42 Відповісти
Партія Зеленського "Слуги невідомо якого народу"
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26.04.2022 18:45 Відповісти
Та чого б це невідомо? Все чудово було відомо всім адекватним виборцям (тим, що не сидять на квартальній голці АКА ржать-жрать-срать) ще до виборів...
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26.04.2022 21:01 Відповісти
Команда Зеленского имеет крупные проблемы с ура-патриотическим сообществом ветеранов-добровольцев. Пока эти люди помалкивают и открыто свои претензии власти не выдвигают. Однако появляется все больше признаков того, что все это лишь до поры.

🤬Депутат Киеврады от партии "Голос" Алина Михайлова несколько дней назад в своем Twitter выложила жизнеутверждающий пост о том, что "когда пацаны вырвутся из Мариуполя они Арестовичу набьют…", одним словом, лицо. Госпожа Михайлова так же намекнула, что "пацанами" будет оглашено очень много интереснейшей информации. А поскольку, секретом Полишинеля является то, что Алексей Арестович всего лишь повторяет на камеру тезисы конторы гения политтехнологий Миши Подоляка, очевидно. Проблемами госпожа Михайлова грозит не Арестовичу, а всему Офису президента.

🗣️И не нужно думать, что это частное мнение госпожи Михайловой. Мы точно знаем, что в реальности недовольство властью уже просто кипит в организациях типа "Правого сектора", "Национального корпуса" и подобных. Госпожа Михайлова просто в силу своего юнного максимализма и военной прямоты (она на войне с 19 лет) не умеет хитрить, и потому режет правду-матку. Она вслух сказала то, о чем другие помалкивают. Пока.

️Сразу оговоримся. Мы точно знаем, что защитников Мариуполя не деблокируют не по причине информации которую они могут огласить. Все проще. Против деблокады Мариуполя сейчас решительно выступает главком Залужный. Более того. Деблокада Мариуполя это то, на что украинское командование тщательно пытались спровоцировать российские генералы. Прорыв на Мариуполь сейчас убьет все украинские резервы и приведет к военной катастрофе. Но.

😴Это не отменяет того факта, что в попытке оправдаться за Мариуполь власть откровенно врет. И врет она в своем любимом стиле. Цинично и безоглядно. А это означает, что в недалеком будущем Мариуполь для Зеленского станет тем же, чем для Порошенко стал Иловайск. В ОП прекрасно знают, что вопросов к ним более чем достаточно. Врага останавливали не на границах, а в застройке крупных городов, где каждый снаряд находил и убивал женщину, старика или ребенка. Без разбора. О том, что россияне подозрительно быстро дошли до Херсона и дальше на Мариуполь, уже кричит весь Фейсбук.

😮И вот тут интересны несколько деталей. Госпожа Михайлова это та самая, которая снималась в новогоднем поздравлении президента Зеленского. Это та самая помощница депутата Устиновой, боровшейся за руководство в "Голосе" с помощью Офиса президента. Перед самой войной госпожа Устинова уехала в Соединенные Штаты, рожать там нового гражданина США… извините, Украины. Госпожа Михайлова это гражданская жена героического лидера добровольцев из "Правого сектора" Дмитрия Коцюбайло, известного как Да Винчи. Того самого, которому президент Зеленский присвоил звание Героя Украины, чем вызвал волну недовольства в Вооруженных силах, т к многие ветераны из ВСУ представленные к наградам много лет назад, своих наград не дождались до сих пор. По меркам власти, госпожа Михайлова обязана им выше всяких норм, и потому демонстрировать недовольство она не имеет ни малейшего морального права. В реальности же все наоборот. Власть пыталась сообщество добровольцев приручить подачками, а это практически невозможно. Добровольцы признают только одну целесообразность. Свою собственную. Они не доверяют любой власти, кроме, опять же своих лидеров. Лидеры, т е такие люди как Ярош и Белецкий точно воспользуются ситуацией. Тем более что подразделение "Азов" это в основном Нацкорпус. А с Белецким власть крупно поссорилась еще до вторжения. Белецкий крайне злопамятен, он ничего не забыл. Просто сейчас Белецкий и подобые ему, помалкивают. Пока.
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26.04.2022 18:49 Відповісти
сколкьо этот петух будет ***** от своей внезапной звездной болезни? может уже зельц снимет с него корону? или это делать военным?
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26.04.2022 18:49 Відповісти
а з зєльца когда снимут корону?
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26.04.2022 20:18 Відповісти
На нормальному блокпосту його б на гівно перевели! Так ні ж. 206 то депутатсько-бандюче показушне формування. Нікого зі своїх не зачіпаємо...ні шуфрича,ні цього тепер, ні взагалі....
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26.04.2022 18:53 Відповісти
Ну нічого не виправить ціх 75% ...люся та піздоляки все зроблять для бені коломойського . Буде другий тур Г+Г
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26.04.2022 18:58 Відповісти
пьяное ДТП не доказали? дачу взятки (плюшки) должностному лицу (копу) при исполнении не доказали? перевозку "кассы" не запротоколировали?...какие претензии к ангелоподобному????
вот и борзеет тварь (думает бессмертен???)
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26.04.2022 18:58 Відповісти
Не пора ли перестать бояться этих уродов с корочками , полез не туда куда надо , пристрелили и забыли ,по законам военного времени! Пусть не том свете заявления подает! Гнида!
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26.04.2022 19:01 Відповісти
Щось не видно жодного депутата із ,, слуг ур @@@@ ів", які би брали участь у Теробороні або на фронті !

Бидло гуляє по блокпостах і знімає на відео наші пости ,
для чого???

Пристрелити потрвбно було цю падлюку юрченка на місці злочину 😡
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26.04.2022 19:06 Відповісти
Нардеп від "слуг" Юрченко у Львові вчинив ДТП під дією наркотиків
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26.04.2022 19:06 Відповісти
Нардеп від "слуг" Юрченко у Львові вчинив ДТП під дією наркотиків https://youtu.be/FXwfAK13L50
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26.04.2022 19:07 Відповісти
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26.04.2022 19:08 Відповісти
А чому вартовий не завалив його? Якийсь поц прийшов на блокпост та почав наводити "порядки" Попередження, постріл у повітря, вогонь на враження. Часовий особа недоторканна! Чи може щось не так я розумію?
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26.04.2022 19:09 Відповісти
не розумію ось чого цього юрченко не пристрелили?!
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26.04.2022 19:12 Відповісти
Надо было пристрелить это ЗЕлёное говно. Нападение на часового - полное право стрелять на поражение. Повезло этому вонючему пивокраду.
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26.04.2022 19:39 Відповісти
А мамі з татом не пожалівся? Бидло шмаркате...
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26.04.2022 19:42 Відповісти
Яка хата - такий тин, який батько - такий син.
Какой депутат - такие и его избиратели.
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26.04.2022 20:08 Відповісти
Українці,ну чому ми такі толерантні до всілякого лайна?...У мене є все таки відчуття,що гівнюків,не зважаючи на ранги,будуть бити,і не тільки руками.
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26.04.2022 19:42 Відповісти
так пофіг яке посвідчення, ніхто не має права у військового на посту намагатися забрати зброю, тим паче у військовий час
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26.04.2022 19:52 Відповісти
лавры шуфрича не дают покоя.
Время сейчас военное, так шо если кто его увидит - ******* непременно.
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26.04.2022 20:04 Відповісти
Юрченка в тюрягу!
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26.04.2022 20:04 Відповісти
Цех підарів тра на блокпостах відстрілювати. Напад на чатового був? Був. Які питання.
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26.04.2022 20:09 Відповісти
Подібних зебілів на блокпостах слід брати за загривок і товкти пикою об землю до кровавої юшки.
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26.04.2022 20:10 Відповісти
Объясните кто ни будь этим дебилам, что лезть к людям при исполнении обязанностей нельзя. Если есть какие то вопросы-есть командиры. Почему каждый прыщ на жопе считает себя бессмертным?
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26.04.2022 20:46 Відповісти
Не задовбала ще ця демократія, особливо під час війни?
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26.04.2022 20:58 Відповісти
А які процесуальні дії стосовно цього підараса *********,хто знає?Є якісь розгляди?Стосовно його дій на блокпосту?
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26.04.2022 21:09 Відповісти
сьогодні ситуація така, що якщо депутату ОПЗЖ або СН проламають голову на блок посту, то ніхто особливо проти не буде. Та й писати заяви нікому більше буде.
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26.04.2022 21:13 Відповісти
Юрченко решил, что он бессмертный?
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26.04.2022 22:37 Відповісти
Схоже привід для дострокового, скажу толерантно, припинення повноважень шапіто силами ЗСУ, організовують самі члени циркової труппи ( хто таке слово придума?, мабуть не всім в цирку весело ). Зелена борзота так проситься на фронт аж зброю з рук вириває.
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26.04.2022 23:35 Відповісти
Та хоть поржем, не? Паприколу...
СТРЕЛЯТЬ НА МЕСТЕ ******! Чтоб без проволочек и другим неповадно было.
Б'емо? То бий!
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27.04.2022 00:56 Відповісти
 
 