Екс"слуга народу" Юрченко, якого затримали на посту, написав заяву на військових: Погребиського викликають на допит в якості свідка

Депутата "Європейської Солідарності" в Київраді Олександр Погребиського викликають на допит

Про це він розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі на повному серьйозі, щоб ви розуміли, військова прокуратура сьогодні вручила повістку, де мене викликають на допит в якості свідка, за фактом можливих неправомірних дій ( я так розумію військових, що були на блокпості ) коли затримали нардепа Юрченка.

Тобто Юрченко реально написав заяву на військових! Класних нардепів сьобі обрали правда?" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Погребиський повідомив, що екс"слугу народу" Олександра Юрченка затримали на блокпосту.

"Сьогодні нардеп Юрченко підійшовши до чатового, який виконував свої обов‘язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника", - розповів тоді він.

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