Екс"слуга народу" Юрченко, якого затримали на посту, написав заяву на військових: Погребиського викликають на допит в якості свідка
Депутата "Європейської Солідарності" в Київраді Олександр Погребиського викликають на допит
Про це він розповів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі на повному серьйозі, щоб ви розуміли, військова прокуратура сьогодні вручила повістку, де мене викликають на допит в якості свідка, за фактом можливих неправомірних дій ( я так розумію військових, що були на блокпості ) коли затримали нардепа Юрченка.
Тобто Юрченко реально написав заяву на військових! Класних нардепів сьобі обрали правда?" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Погребиський повідомив, що екс"слугу народу" Олександра Юрченка затримали на блокпосту.
"Сьогодні нардеп Юрченко підійшовши до чатового, який виконував свої обов‘язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника", - розповів тоді він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Схопилося падло за зброю - гадаю, цього було достатньо!
Мадам бенЯдіктова, льоха-зіллі, скільки ще часу цей зебіл буде паплюжити українців?
А в схемці рошенкв-медведчука через корупційну складову цикл зменшився до 1-2 років.. от і відповідь звідки ріст 2020 році надприбутків..
Простокраїна має знати своїх хероів…
Грьобана толерантність
Ну і гнида!
🤬Депутат Киеврады от партии "Голос" Алина Михайлова несколько дней назад в своем Twitter выложила жизнеутверждающий пост о том, что "когда пацаны вырвутся из Мариуполя они Арестовичу набьют…", одним словом, лицо. Госпожа Михайлова так же намекнула, что "пацанами" будет оглашено очень много интереснейшей информации. А поскольку, секретом Полишинеля является то, что Алексей Арестович всего лишь повторяет на камеру тезисы конторы гения политтехнологий Миши Подоляка, очевидно. Проблемами госпожа Михайлова грозит не Арестовичу, а всему Офису президента.
🗣️И не нужно думать, что это частное мнение госпожи Михайловой. Мы точно знаем, что в реальности недовольство властью уже просто кипит в организациях типа "Правого сектора", "Национального корпуса" и подобных. Госпожа Михайлова просто в силу своего юнного максимализма и военной прямоты (она на войне с 19 лет) не умеет хитрить, и потому режет правду-матку. Она вслух сказала то, о чем другие помалкивают. Пока.
️Сразу оговоримся. Мы точно знаем, что защитников Мариуполя не деблокируют не по причине информации которую они могут огласить. Все проще. Против деблокады Мариуполя сейчас решительно выступает главком Залужный. Более того. Деблокада Мариуполя это то, на что украинское командование тщательно пытались спровоцировать российские генералы. Прорыв на Мариуполь сейчас убьет все украинские резервы и приведет к военной катастрофе. Но.
😴Это не отменяет того факта, что в попытке оправдаться за Мариуполь власть откровенно врет. И врет она в своем любимом стиле. Цинично и безоглядно. А это означает, что в недалеком будущем Мариуполь для Зеленского станет тем же, чем для Порошенко стал Иловайск. В ОП прекрасно знают, что вопросов к ним более чем достаточно. Врага останавливали не на границах, а в застройке крупных городов, где каждый снаряд находил и убивал женщину, старика или ребенка. Без разбора. О том, что россияне подозрительно быстро дошли до Херсона и дальше на Мариуполь, уже кричит весь Фейсбук.
😮И вот тут интересны несколько деталей. Госпожа Михайлова это та самая, которая снималась в новогоднем поздравлении президента Зеленского. Это та самая помощница депутата Устиновой, боровшейся за руководство в "Голосе" с помощью Офиса президента. Перед самой войной госпожа Устинова уехала в Соединенные Штаты, рожать там нового гражданина США… извините, Украины. Госпожа Михайлова это гражданская жена героического лидера добровольцев из "Правого сектора" Дмитрия Коцюбайло, известного как Да Винчи. Того самого, которому президент Зеленский присвоил звание Героя Украины, чем вызвал волну недовольства в Вооруженных силах, т к многие ветераны из ВСУ представленные к наградам много лет назад, своих наград не дождались до сих пор. По меркам власти, госпожа Михайлова обязана им выше всяких норм, и потому демонстрировать недовольство она не имеет ни малейшего морального права. В реальности же все наоборот. Власть пыталась сообщество добровольцев приручить подачками, а это практически невозможно. Добровольцы признают только одну целесообразность. Свою собственную. Они не доверяют любой власти, кроме, опять же своих лидеров. Лидеры, т е такие люди как Ярош и Белецкий точно воспользуются ситуацией. Тем более что подразделение "Азов" это в основном Нацкорпус. А с Белецким власть крупно поссорилась еще до вторжения. Белецкий крайне злопамятен, он ничего не забыл. Просто сейчас Белецкий и подобые ему, помалкивают. Пока.
вот и борзеет тварь (думает бессмертен???)
Бидло гуляє по блокпостах і знімає на відео наші пости ,
для чого???
Пристрелити потрвбно було цю падлюку юрченка на місці злочину 😡
Какой депутат - такие и его избиратели.
Время сейчас военное, так шо если кто его увидит - ******* непременно.
СТРЕЛЯТЬ НА МЕСТЕ ******! Чтоб без проволочек и другим неповадно было.
Б'емо? То бий!