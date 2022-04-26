Гутерріш - Лаврову: ООН та Червоний Хрест готові забезпечити роботу гуманітарного коридору із "Азовсталі"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся у Москві з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і на підсумковій пресконференції заявив, що ООН готова направити всі свої зусилля на порятунок життів людей у Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Гутерріш заявив про готовність разом із Комітетом Червоного Хреста забезпечити роботу гуманітарного коридору з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тривають бої і де залишаються сотні мирних жителів. Генсек ООН також закликав до незалежного розслідування повідомлень про воєнні злочини в Україні.
У свою чергу, Лавров вчергове безпідставно звинуватив представників України у недобросовісному веденні переговорів, а країни Заходу – у тому, що вони "накачують" Україну зброєю, щоб досягти її переваги на полі бою.
"Якщо це триватиме, переговори навряд чи матимуть якийсь результат. Але ми віддані переговорному рішенню" - запевняє глава російського МЗС.
Водночас він говорив, що зміст майбутнього мирного договору залежатиме від ходу бойових дій. Лавров також назвав перспективу ядерної війни реальною, хоча і додав, що для росії така війна "неприйнятна".
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Какой механизм его идеи - попистеть ????
https://www.aa.com.tr/en/world/12-billion-people-are-impacted-by-ukraine-war-un-chief/2556075
просять в донорів 1.2 млрд в зв'язку з гуманітарною кризою в Україні через війну, причому самій Україні виділили аж 50 млн.
"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.
В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".