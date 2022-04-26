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Новини Війна
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Гутерріш - Лаврову: ООН та Червоний Хрест готові забезпечити роботу гуманітарного коридору із "Азовсталі"

маріуполь

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся у Москві з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і на підсумковій пресконференції заявив, що ООН готова направити всі свої зусилля на порятунок життів людей у ​​Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Гутерріш заявив про готовність разом із Комітетом Червоного Хреста забезпечити роботу гуманітарного коридору з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тривають бої і де залишаються сотні мирних жителів. Генсек ООН також закликав до незалежного розслідування повідомлень про воєнні злочини в Україні.

У свою чергу, Лавров вчергове безпідставно звинуватив представників України у недобросовісному веденні переговорів, а країни Заходу – у тому, що вони "накачують" Україну зброєю, щоб досягти її переваги на полі бою.

"Якщо це триватиме, переговори навряд чи матимуть якийсь результат. Але ми віддані переговорному рішенню" - запевняє глава російського МЗС.

Водночас він говорив, що зміст майбутнього мирного договору залежатиме від ходу бойових дій. Лавров також назвав перспективу ядерної війни реальною, хоча і додав, що для росії така війна "неприйнятна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш пропонує створити тристоронню контактну групу для вирішення гуманітарних питань в Україні

Автор: 

Лавров Сергій (1592) Маріуполь (3236) ООН (3361) евакуація (2323) Гутерріш Антоніу (391)


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Топ коментарі
+3
Червоний Хрест вже відзначився організацією торгівлі людьми і особливо дітьми - саме він допомагає викрадати людей зі сходу України і вивозити їх в рашку. Червоний хрест необхідно оголосити посібником терористів, а його керівників судити
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26.04.2022 18:45
+2
ГУТТЕРЕШ собирается миротворцев ООН привезти ?

Какой механизм его идеи - попистеть ????
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26.04.2022 17:53
+2
Гуттерішу-стара лапотна кляча без дозволу сцаря навіть срать не ходить...
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26.04.2022 17:55
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ГУТТЕРЕШ собирается миротворцев ООН привезти ?

Какой механизм его идеи - попистеть ????
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26.04.2022 17:53 Відповісти
Грузія 76 % waaaat?
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26.04.2022 17:54 Відповісти
Гуттерішу-стара лапотна кляча без дозволу сцаря навіть срать не ходить...
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26.04.2022 17:55 Відповісти
Ні Лавров Ні слизняк Гутерріш нічого не вирішують, тільки ***** Путін
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26.04.2022 18:08 Відповісти
Тільки давайте без ***** типу Червоний Хрест допомагає евакуювати українців до підоросіїї
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26.04.2022 18:08 Відповісти
Старий, зношений до лисака іш... імпотенти **********!
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26.04.2022 18:19 Відповісти
От і поговорили сліпий з глухим...
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26.04.2022 18:23 Відповісти
пишіть як є - він поїхав клянчити гроші в росіії для ООН, як в одного з донорів.
https://www.aa.com.tr/en/world/12-billion-people-are-impacted-by-ukraine-war-un-chief/2556075

просять в донорів 1.2 млрд в зв'язку з гуманітарною кризою в Україні через війну, причому самій Україні виділили аж 50 млн.
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26.04.2022 18:24 Відповісти
Скоро в тому оон залищиться кінь, гутереш та ще десяток дебілів
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26.04.2022 18:30 Відповісти
Червоний Хрест вже відзначився організацією торгівлі людьми і особливо дітьми - саме він допомагає викрадати людей зі сходу України і вивозити їх в рашку. Червоний хрест необхідно оголосити посібником терористів, а його керівників судити
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26.04.2022 18:45 Відповісти
Кацапы ложили с прибором, и на Антона, и на его предложения..
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26.04.2022 20:51 Відповісти
Якщо гуманітарний корридор не в змозі організувати ООН, то тоді Україна має повне право залишити таку організацію та закликати всіх членів ООН до створення дійсно міжнародної організації яка має силу і можливості організувати такі корридори...
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26.04.2022 21:44 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3288 Петро Порошенко: Гутерреш повинен перебувати в Маріуполі, а не на касапії

"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.

В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".
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26.04.2022 23:10 Відповісти
 
 