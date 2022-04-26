Гутерріш - Лаврову: ООН та Червоний Хрест готові забезпечити роботу гуманітарного коридору із "Азовсталі"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся у Москві з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і на підсумковій пресконференції заявив, що ООН готова направити всі свої зусилля на порятунок життів людей у ​​Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Гутерріш заявив про готовність разом із Комітетом Червоного Хреста забезпечити роботу гуманітарного коридору з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тривають бої і де залишаються сотні мирних жителів. Генсек ООН також закликав до незалежного розслідування повідомлень про воєнні злочини в Україні.

У свою чергу, Лавров вчергове безпідставно звинуватив представників України у недобросовісному веденні переговорів, а країни Заходу – у тому, що вони "накачують" Україну зброєю, щоб досягти її переваги на полі бою.

"Якщо це триватиме, переговори навряд чи матимуть якийсь результат. Але ми віддані переговорному рішенню" - запевняє глава російського МЗС.

Водночас він говорив, що зміст майбутнього мирного договору залежатиме від ходу бойових дій. Лавров також назвав перспективу ядерної війни реальною, хоча і додав, що для росії така війна "неприйнятна".

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