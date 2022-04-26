Міноборони РФ погрожує обстрілами Києва у випадку ударів Україною по об'єктах у Росії

Міноборони країни-агресора погрожує наносити удари по "центрам ухвалень рішень" у Києві, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости із посиланням на Міноборони РФ.

"У Міноборони Росії звернули увагу на заяву заступника міністра оборони Великої Британії Хіпі про нанесення Києвом ударів по об'єктах у РФ британською зброєю.

Міноборони зазначило, що пряме провокування Лондоном Києва на завдання таких ударів, у разі спроби їх реалізації, негайно призведе до пропорційної відповіді. Російські ЗС знаходяться в цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю по центрах ухвалень рішень у Києві", - пише видання.

Нагадаємо, раніше у Британії заявили, що Україна може цілком законно атакувати військові об'єкти в Росії

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