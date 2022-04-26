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Міноборони РФ погрожує обстрілами Києва у випадку ударів Україною по об'єктах у Росії

ракета

Міноборони країни-агресора погрожує наносити удари по "центрам ухвалень рішень" у Києві, якщо Україна атакуватиме об'єкти на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости із посиланням на Міноборони РФ.

"У Міноборони Росії звернули увагу на заяву заступника міністра оборони Великої Британії Хіпі про нанесення Києвом ударів по об'єктах у РФ британською зброєю.

Міноборони зазначило, що пряме провокування Лондоном Києва на завдання таких ударів, у разі спроби їх реалізації, негайно призведе до пропорційної відповіді. Російські ЗС знаходяться в цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю по центрах ухвалень рішень у Києві", - пише видання.

Нагадаємо, раніше у Британії заявили, що Україна може цілком законно атакувати військові об'єкти в Росії

Також читайте: У Міноборони РФ заявили, що Росія "евакуювала" вже майже мільйон українців, зокрема 174 689 дітей

Автор: 

обстріл (28700) Міноборони рф (710)


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Топ коментарі
+96
Типа их и не было.. Грозить напасть, когда уже напал.. как то это уже.. не работает
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26.04.2022 18:03
+85
Самое лучшее и самое мощное современное оружие против рашки и рашистов это "обесчеловечивание" - Эта недонация выдуманная Петром в 1756 году, должна исчезнуть с лица земли, а то что от нее останется будут показывать по Дискавери.

То что они творят сегодня, это далеко не первое их преступление в таких масштабах. Новгородская резня, репрессии против крымских татар, геноцид украинцев и казахов, истребление целых наций на севере, преступления против чеченцев.
Они будут продолжать свои кровавые традиции до тех пор, пока в конце концов не понесут справедливое наказание, а этого они боятся больше всего; они этого боятся больше чем атомного оружия.

Против этих ублюдков, никогда и никто не применял такое психологическое оружие как "обесчеловечивание" чтобы весь мир от мала до велика ненавидел этих мразей за все их преступления против человечества. Украина просто обязана это сделать ведь именно мы их породили и именно украинцы должны за собой убрать.

Приглашать всех историков мира, чтобы они фиксировали зверства этих животных и со временем во всех учебниках истории о русских должны писать как о дикарях и живодерах, чтобы каждый житель планеты Земля, обходил русского ублюдка стороной. Нам нужно приглашать следователей, кинематографов, журналистов, блогеров и всех кто работает с публикой для более обширного ознакомления людей с таким диким феноменом как рюсськэ.
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26.04.2022 18:02
+62
ніколи не було і ось знову..
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26.04.2022 18:03
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Так вы ж и так уже обстреливаете наши города, самое брехливое стадо в мире.
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26.04.2022 20:27 Відповісти
А до чого тут Київ-ці ж кацапські мавпи кажуть,що Україна-під управлінням Вашингтону знаходиться,тобто й рішення ухвалюються у Штатах.нехай тварі спробують по Вашингтону "нанести удари"
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26.04.2022 20:46 Відповісти
Так це ж було вже ! Після цього мааацква потонула - Бугага !
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26.04.2022 20:46 Відповісти
КАцапы засцали и обосрались.
каЦАПЫ, не волнуйтесь - вас будут ипашить негры
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26.04.2022 20:50 Відповісти
А ху-ху, ни хо-хо, значит вам можно обстреливать Украину, а Украине нельзя вашу сраную *********? Да ваш сраный кремль, надо вообще стареть с земли, чтоб и следа от него не осталось, твари, захватчики хреновы.
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26.04.2022 20:54 Відповісти
по-моєму, я такі погрози вже читав ))
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26.04.2022 20:57 Відповісти
Виходить, раныше вони били по Киэву "авансом", а ми могли майже майже два місяці з чистим сумлінням фігачити по "об'єктах" у Zапорєбрікє?
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26.04.2022 21:07 Відповісти
А разве эти ублюдки по Киеву до этого не били? В конце февраля по 20 сирен в день было, ПВО работало постоянно
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26.04.2022 21:07 Відповісти
рузькэ, иди на ****!

Резать будем по всему миру. Готовьтесь орки.
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26.04.2022 21:10 Відповісти
А детки *****, пескова, соловьева, живущие в Европе, жить хотят? Похоже нет......
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26.04.2022 21:12 Відповісти
Стрельнут по Киеву - получат по Москве.... ПРичём, откуда не ждут.
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26.04.2022 22:27 Відповісти
ТАК ***** ПО ПИТЕРУ И МОСКВЕ !)
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26.04.2022 22:35 Відповісти
Минобороны грозит. До этого они конфеты над Киевом разбрасывали.
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26.04.2022 22:39 Відповісти
Здохні дєдушка ***** підарюга ватний ,та ракету получай свинопес проклятий.
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26.04.2022 22:39 Відповісти
Украине нужно столько ПРО и ПВО, что все русские ракеты должны сбиваться, как только они подлетают к территории Украины, а места откуда вылетают ракеты, должны быть разнесены в хлам!!!
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26.04.2022 23:03 Відповісти
ніколи би не подумав, що в Україні так багато 'центрів прийняття рішень'. Москалі вже другий місяць ******** і щось ніяк не попадуть в ті центри! Чи то ракети в них криві, чи центри ніяк не можуть знайти, чи ще щось....
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26.04.2022 23:11 Відповісти
А коли орки в*бали по Миколаївській і Харківській ОДА, то це просто так, бо не по Києву.
Бити по інфраструктурі кацапів необхідно, інакше воюючи за їх правилами перемоги не отримати.
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27.04.2022 00:07 Відповісти
блд центр принятия решений под ОП выдержит удар термоядерной боеголовкой до 2.5 мт. 70% Киева перестанет существовать на многие годы. Но Украина останется и будет жить всегда
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27.04.2022 01:10 Відповісти
москалі називають Київ "матір'ю городов русскіх" : вдарити матір - це так по-русскі, така глубоко-русская достоєвщіна.
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27.04.2022 04:18 Відповісти
Значит все в порядке, ответить рашке нечем.
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27.04.2022 07:15 Відповісти
шоб вам стреляло по жизни.
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27.04.2022 07:16 Відповісти
А что, орки обещали не бомбить Киев при условии, что украинцы не будут вести огонь по территории Мордора?
Я тут пару раз за эти два месяца в магазин отлучался, неужели пропустил?
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27.04.2022 07:40 Відповісти
Та вы шо..... Уже можно бояться?
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27.04.2022 07:45 Відповісти
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