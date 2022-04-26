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Новини Війна
16 007 34

Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення, - ГУР МО

придністровя

Жителі невизнаної "Придністровської молдовської республіки" отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".

Про це у Telegram повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки", - йдеться в СМС.

Ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.

"Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови", - наголосили в Головному управлінні розвідки.

Також читайте: Окупанти намагаються залучити до війни з Україною курсантів з Лівії та учасників бойових дій в Сирії та Чечні, - ГУР

Росія готує ракетний удар по Придністровю з жертвами серед мирного населення, - ГУР МО 01

Автор: 

Молдова (2076) Придністров’я (474) розвідка (3867)


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Топ коментарі
+29
"Слава Украине! Слава ВСУ" - дебіли навіть не знають як у нас відповідають на ЦЕ привітання!
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26.04.2022 18:16
+21
Останій рядок від орків це щось із чимось
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26.04.2022 18:14
+20
Скрепя сердце выдавили
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26.04.2022 18:15
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Останій рядок від орків це щось із чимось
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26.04.2022 18:14 Відповісти
Скрепя сердце выдавили
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26.04.2022 18:15 Відповісти
Аж скрєпи луснули
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26.04.2022 18:32 Відповісти
А где "ПМР" в кавычках?
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26.04.2022 18:14 Відповісти
Треба забирати Придністров`є під контроль, доки орки не почали хапати місцевих жителів в якості "гарматного м`яса" під приводом "мобілізації", яку вони намагаються зараз проштовхнути своїми провокаціями. Тобто, тут річ вже йде не лише про демілітаризацію російсько-терористичного анклаву "ПМР" а й про елементарний порятунок його жителів від російсько-терорестичних військ.
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26.04.2022 18:14 Відповісти
"Слава Украине! Слава ВСУ" - дебіли навіть не знають як у нас відповідають на ЦЕ привітання!
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26.04.2022 18:16 Відповісти
На бутылку ВСУньтесь,по донышко...
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26.04.2022 18:32 Відповісти
Смерть москалям!
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26.04.2022 18:44 Відповісти
Вони не можуть, їм Роскомнадзор забороняє таке писати...
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26.04.2022 19:02 Відповісти
Опять спалились на гопнической фразе "вас предупредили"
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26.04.2022 18:17 Відповісти
Дай Бог нашій ППО збити ту ракету, і унеможливити таким чином створення приводу для вторгнення з"придністров'я"
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26.04.2022 18:19 Відповісти
В 1992-м в Дубоссарах всё началось с того, что КГБ-сты осбтреливали обе стороны с жертвами по обоим берегам Днестра.
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26.04.2022 18:20 Відповісти
Алльо, ГУР МО !!!!! Ми не москальська біомаса щоб схавати цю інфу без солі. Покажіть з якого номера і оператора прийшла смс. По друге, а де наші невєбені спецзвязок, кіберзахист і реб, хіба надто складно виявити авторів смс і заглушити канал ?
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26.04.2022 18:22 Відповісти
Процес пішов. "Москвичі недостойні свого Великого диктатора. То здохніть разом зі мною, найвеличнішим". Все за сценарієм гітлерівської кончини.
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26.04.2022 18:23 Відповісти
Та хай заряджають. Самі очищують Придністров'я від вати. Що ми так запарюємося?
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26.04.2022 18:28 Відповісти
Відколи б це ЗСУ з повагою до кацапських новоутворень зверталися, та й ще без лапок та з великої літери
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26.04.2022 18:30 Відповісти
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26.04.2022 18:33 Відповісти
тебе какое дело7 ты цензурой заведуешь у нас. бутусову я больше доверяю чем люсе аристовичу
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26.04.2022 19:24 Відповісти
руский мир наближаеться...
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26.04.2022 18:40 Відповісти
Нехай підривають усе пмр! Я за.
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26.04.2022 18:47 Відповісти
Наши бы не писали - Республики. Боже яки конченые. Спалились.
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26.04.2022 18:53 Відповісти
Рекомендую: провести референдум у Придністров'ї, як найшвидше, і приєднатися до рідної країни Молдови.
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26.04.2022 18:54 Відповісти
Рідна країна для Лівобережжя Дністра - УКРАЇНА. Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Учи матчасть в частині історії.
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30.04.2022 18:33 Відповісти
Цікаво. 5 хвилин залишилось.
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26.04.2022 18:56 Відповісти
Наче якась шкодлива дитина написала, невже хтось повірить.Ще й такий корявий текст.
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26.04.2022 18:57 Відповісти
Та хай лупашить - якось байдуже.
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26.04.2022 19:10 Відповісти
НАДЕЮСЬ НАША ВЛАДА ГОТОВА. ИЛИ ОПЯТЬ ВСЕ РАЗМИНИРОВАЛИ. И НЕ ОЖИДАЮТ.
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26.04.2022 19:22 Відповісти
Ну и как? Ну и чо?
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26.04.2022 19:42 Відповісти
А як вони образяться та знимуть війська з Маріуполя на захист всраного анклаву?)))
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26.04.2022 20:20 Відповісти
Телефонные террористы, в дурдоме полные палаты
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26.04.2022 20:27 Відповісти
Треба показати Борису і Йосипу - хай теж посміються.
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26.04.2022 20:52 Відповісти
Лично я за.... Надо разворошить это болото... Бейте прямо по складах...
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27.04.2022 07:46 Відповісти
 
 