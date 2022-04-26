Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення, - ГУР МО

Жителі невизнаної "Придністровської молдовської республіки" отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".

Про це у Telegram повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки", - йдеться в СМС.

Ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.

"Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови", - наголосили в Головному управлінні розвідки.

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