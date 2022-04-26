Оборонці Маріуполя повинні вижити – інакше жодних переговорів з РФ, - голова Донецької ОВА Кириленко
Росія завдала 35 авіаударів по "Азовсталі" тільки за вчора.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"І це вже після того, як їхній диктатор публічно оголосив, що ніякого штурму не буде. Але росіяни все одно б’ють. Б’ють, знаючи, що на заводі перебуває більше тисячі цивільних. Бо, власне, саме за цим вони сюди й прийшли: бити, вбивати і руйнувати.
Ми це чудово розуміємо. І в таких умовах ми не припиняємо спроб визволити наших людей із блокадного міста – і цивільних, і військових. Оборонці Маріуполя повинні вижити – інакше ні про які переговори з росією не може бути й мови!
Геноцид українського народу в Маріуполі ніколи не забудемо і не пробачимо", - наголосив він.
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повторюсь, останні два місяці...
що означає повинні вижити???
поясніть яка робота була проведена
проводиться
буде проводитися по знищення блокади, крім закликів до орків, дати коредор???
де те все, чим хваляться союзники та й наші???
В Україні вистачає добровольців які б добралися до Маріуополя та допомогли його захистникам, но для цього треба мати політичну волю створити такі сили і дати їм наказ допомогти. Зараз всюди всі показують, як важко Маріуполю, но невже немає 5-10 тисяч добровольців які можуть їх захистити та допомогти...