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Новини Війна
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Ядерна риторика РФ дуже небезпечна, в атомній війні програють усі, - очільник Пентагону Остін

зброя,ядерна

Міністр оборони США Ллойд Остін наполягає, що ядерна риторика російської сторони "дуже небезпечна" – в атомній війні програють усі сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви чули, як я не одноразово казав, що така риторика дуже небезпечна і не допомагає. Ніхто не хоче бачити, щоб атомна війна відбулася. Це – війна, у якій усі сторони програють", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остін про історичну зустріч на базі "Рамштайн": Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ядерна зброя (1157) ядерна безпека (565) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+10
nuzhna preventivom zanjatsa - u Ameriki estj opit - Hiroshima i Nagasaki......moskva.... piter....
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26.04.2022 18:34
+8
Шведы такие вот штучки нам дают: FH77 BW Archer в количестве хз....
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26.04.2022 18:39
+7
Так ******* по бункеру превентивно.
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26.04.2022 18:35
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nuzhna preventivom zanjatsa - u Ameriki estj opit - Hiroshima i Nagasaki......moskva.... piter....
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26.04.2022 18:34 Відповісти
Воронеж... :
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26.04.2022 18:47 Відповісти
МоZZковити на це тільки й вичікують, щоб геть розв'язати руки їм.
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26.04.2022 18:58 Відповісти
Так ******* по бункеру превентивно.
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26.04.2022 18:35 Відповісти
запомните.. гопник берёт на слабо и смотрит на реакцию.. Видит страх.. повышает градус
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26.04.2022 18:36 Відповісти
********* не станет,это главное!
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26.04.2022 18:38 Відповісти
***** не страшно, воно сидить в бункері на Уралі.
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26.04.2022 18:39 Відповісти
А дышать будет радиоактивным пеплом когда ипанут по бункеру? Никого не обойдет чаша сия. 🔴
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26.04.2022 19:36 Відповісти
Шведы такие вот штучки нам дают: FH77 BW Archer в количестве хз....
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26.04.2022 18:39 Відповісти
но обезьяна с гранатой этого не понимает... она же помнит что у нее еще есть гранаты...
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26.04.2022 18:40 Відповісти
треба привінтивно знищити росію, ці підараси нікому життя не дадуть
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26.04.2022 18:40 Відповісти
програють ти шо будуть довго сопли жовать...
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26.04.2022 18:42 Відповісти
...Коли зараз намагаються пробити "броню рашизму", розказуючи про нові та нові злочини недодержави, то у відповідь особливої реакції й немає. Вони формально відповідають, що вбивства у Бучі - це "фейк". А самі дуже задоволені тим, що не фейк, бо це, з точки зору викривленої рашизмом свідомості, є свідченням "сили".

Вони чинять злочини у чужій державі - вони "сильні". Вони ******** чужі міста - вони "сильні". Вони мають бути сильними, їх мають боятися. Це головне. Це відчуття приналежності до сильної зграї, яка буде "рвати усіх", а тому й тобі, як учаснику зграї, щось перепаде.

А от що їх реально хвилює? Приміром, історія "Москви" (що крейсер). Не дивно, що саме ситуацію з флагманом флоту найбільше секретять, приховуючи не просто кількість жертв, а саму можливість жертв. Це ж слабкість, виразна слабкість недоімперії, а слабкість породжує страх. А страх - це розпад усієї конструкції, бо виконувати злочинні накази дуже легко лише тоді, коли переконаний, що не будеш нести відповідальність.

З цього культу сили походить і відкидання розвитку та цивілізації (це ж "слабкість"), відкидання нормальних людських відносин, моралі, норм... Вони відкидають сторіччя прогресу людства, аби повернутися у зрозумілий та близький палеоліт, доповнений ракетами та танками. Рашизм - це, по суті, і є палеоліт з танками, ракетами та маєтками для вождів.

… Але що буде, коли носії "культу сили" збагнуть, що ніяка вони не сила? На що тоді спрямують свою звірячу лють, на кого? Видовище буде справді дуже і дуже цікаве. https://gazeta.ua/blog/56961/rashizm-zdayetsya-kultom-sili-ale-lishe-na-pershij-poglyad
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26.04.2022 18:45 Відповісти
куйло хоче побільше забрати з собою.. він же зразу попаде в рай ...
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26.04.2022 18:45 Відповісти
Пентагон але ж якщо здати кацапам Україну , кацапи не перемтануть махати булавою це ще з часів хрущова цей прищ ріс тому тільки превентивний удар москаа 4 одночасних удари, пітер 3 одночасних удари, бункер 4 глибинних ударів
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26.04.2022 18:46 Відповісти
Все так, але коли ти вже скрізь програв то може виникнути думка що втрачати вже нічого, нехай іншим буде теж погано та й вони втратять більше.

Тому що інша країна вже б зупинила війну зазнавши таких втрат, а у рашки хвора логика: нехай загинемо а українцям нагадимо, а краще ще й всьому іншому світу.
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26.04.2022 18:49 Відповісти
Ну путин же сказал , "Что зачем нам нужна эта планета если там не будет росии?" Так что вы правы.
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26.04.2022 19:54 Відповісти
путен сидить на відстані 5-7 метрів від своєї челяді, боїться зарази, біля нього постійно купа лікарів - і тут раптом такий рубаха-парень що не боїться смерті?
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26.04.2022 20:31 Відповісти
Є росія - є небезпечна риторика, нема росії - нема небезпечної риторики.
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26.04.2022 18:49 Відповісти
Мордор и так проиграет, такие слова только подстрекнут его использовать, чтобы проиграли все.
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26.04.2022 18:51 Відповісти
Хай не лякають своїми надувними пукалками. Їхні гівно зіб*ють ще на зльоті. Це у журналістів в голові не вміщаються масштаби тепло виведення. США кацапам запросто влаштують аналог Нагасакі чи похлеще.
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26.04.2022 18:51 Відповісти
Во первих у них більше нічого немає, во вторих піздят, пугают, см. Пункт 1.
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26.04.2022 19:17 Відповісти
Если Европа схавает ядерный удар по Украине то сливаем в Днепр всьо отработанное ядерное топливо и взрываем атомные станции. После нас хоть потоп!!!
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26.04.2022 19:26 Відповісти
Нет, не все - только раша, потому что ее добьёт цивилизованный мир. Конечно, ценою больших потерь. Но они не дают другого выхода, кроме подчинения себе, сраным оркам.
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26.04.2022 19:29 Відповісти
Пора превентивно ИПАНУТЬ по Москве. 🔴
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26.04.2022 19:34 Відповісти
Страсти накаляются. Эксклюзив сезона!
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26.04.2022 19:35 Відповісти
Мне кажется, россия таки допросится превентивного удара. И это хорошо. Вернее, это плохо, но лучше, чем существование россии, как фашистского государства с ядерным оружием. Иначе они никогда не дадут соседям нормально жить. Никогда россия не станет цивилизованной страной.
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26.04.2022 20:00 Відповісти
Dear Sir Ostin!!!
To prevent atomic war in whole world USA must to tell Putin, that you will start first to destroy all russian defence strategy using all available means. Only your brave efforts will stop this war. We are ukrainians do not have have nuclear weapon to protect Ukraine. You can say thanks to Bill Clinton for his efforts to made Ukraine weak country without nuclear weapon...
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26.04.2022 22:09 Відповісти
Ты думаешь что он тебя прочитает?
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26.04.2022 23:18 Відповісти
 
 