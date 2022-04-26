Ядерна риторика РФ дуже небезпечна, в атомній війні програють усі, - очільник Пентагону Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін наполягає, що ядерна риторика російської сторони "дуже небезпечна" – в атомній війні програють усі сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви чули, як я не одноразово казав, що така риторика дуже небезпечна і не допомагає. Ніхто не хоче бачити, щоб атомна війна відбулася. Це – війна, у якій усі сторони програють", - наголосив він.

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