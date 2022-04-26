Ядерна риторика РФ дуже небезпечна, в атомній війні програють усі, - очільник Пентагону Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін наполягає, що ядерна риторика російської сторони "дуже небезпечна" – в атомній війні програють усі сторони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ви чули, як я не одноразово казав, що така риторика дуже небезпечна і не допомагає. Ніхто не хоче бачити, щоб атомна війна відбулася. Це – війна, у якій усі сторони програють", - наголосив він.
Топ коментарі
+10 nav svargi
показати весь коментар26.04.2022 18:34
+8 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар26.04.2022 18:39
+7 Алексей Рябов #486332
показати весь коментар26.04.2022 18:35
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Вони чинять злочини у чужій державі - вони "сильні". Вони ******** чужі міста - вони "сильні". Вони мають бути сильними, їх мають боятися. Це головне. Це відчуття приналежності до сильної зграї, яка буде "рвати усіх", а тому й тобі, як учаснику зграї, щось перепаде.
А от що їх реально хвилює? Приміром, історія "Москви" (що крейсер). Не дивно, що саме ситуацію з флагманом флоту найбільше секретять, приховуючи не просто кількість жертв, а саму можливість жертв. Це ж слабкість, виразна слабкість недоімперії, а слабкість породжує страх. А страх - це розпад усієї конструкції, бо виконувати злочинні накази дуже легко лише тоді, коли переконаний, що не будеш нести відповідальність.
З цього культу сили походить і відкидання розвитку та цивілізації (це ж "слабкість"), відкидання нормальних людських відносин, моралі, норм... Вони відкидають сторіччя прогресу людства, аби повернутися у зрозумілий та близький палеоліт, доповнений ракетами та танками. Рашизм - це, по суті, і є палеоліт з танками, ракетами та маєтками для вождів.
… Але що буде, коли носії "культу сили" збагнуть, що ніяка вони не сила? На що тоді спрямують свою звірячу лють, на кого? Видовище буде справді дуже і дуже цікаве. https://gazeta.ua/blog/56961/rashizm-zdayetsya-kultom-sili-ale-lishe-na-pershij-poglyad
Тому що інша країна вже б зупинила війну зазнавши таких втрат, а у рашки хвора логика: нехай загинемо а українцям нагадимо, а краще ще й всьому іншому світу.
To prevent atomic war in whole world USA must to tell Putin, that you will start first to destroy all russian defence strategy using all available means. Only your brave efforts will stop this war. We are ukrainians do not have have nuclear weapon to protect Ukraine. You can say thanks to Bill Clinton for his efforts to made Ukraine weak country without nuclear weapon...