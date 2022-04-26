Зеленський в річницю катастрофи на ЧАЕС: Нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою

Президент Володимир Зеленський у 36-ту річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС нагадав, що дії російських окупантів на АЕС загрожують новою катастрофою.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні трагедії на ЧАЕС – 36 років. Вона забрала життя десятків тисяч людей і змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з "мирним атомом". Шкода, що усвідомили не всі. І нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою", - йдеться в повідомленні.

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