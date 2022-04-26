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Новини Війна
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Можливості РФ зараз менші, ніж коли вона почала війну проти України, - глава Пентагону Остін

путін

Міністр оборони США Ллойд Остін стверджує, що через значні втрати військові можливості Росії наразі набагато слабші, ніж коли вона почала війну проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо зробити так, щоб для Росії було складніше загрожувати своїм сусідам, щоб у них для цього було менше можливостей", - наголосив він.

За його словами, за 62 дні війни, яку Росія веде проти України, її армія зазнала "значних втрат" як у плані особового складу, так і в плані озброєння.

"Вони, насправді, у плані військових можливостей (зараз) слабші, ніж тоді, коли вони розпочали. Їм буде важче замінити деякі з цих здібностей через санкції та торгові обмеження, які до них застосовуються. Тому ми хочемо гарантувати, що у них немає таких можливостей, щоб загрожувати їхнім сусідам", - пояснив міністр оборони США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерна риторика РФ дуже небезпечна, в атомній війні програють усі, - очільник Пентагону Остін

Автор: 

армія рф (17538) Остін Ллойд (521)


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расеяне за путлеру здохнуть всі.. разом.. і больше нихто уже не нарожает
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26.04.2022 18:50 Відповісти
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26.04.2022 19:07 Відповісти
А він капітан очевидність. То, чого так за ЯО хвилюєтесь? Чи просто треба дурним, сірим та убогім по вухах їздити та?
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26.04.2022 18:53 Відповісти
Ну, скажімо так, америку він не відкрив...
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26.04.2022 18:54 Відповісти
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26.04.2022 18:56 Відповісти
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26.04.2022 18:57 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=556227496064642 hКрейсер «Маасква»! Іспано-українська версія ))))))))!!!!!
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26.04.2022 19:07 Відповісти
https://fb.watch/cDQGvESWbg/ Слава Україні !!!!!
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26.04.2022 19:09 Відповісти
це ще не ті втрати коли ми і ВСІ КРАЇНИ можемо відчувати себе спокійно,на жаль...
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26.04.2022 19:23 Відповісти
 
 