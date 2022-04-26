Можливості РФ зараз менші, ніж коли вона почала війну проти України, - глава Пентагону Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін стверджує, що через значні втрати військові можливості Росії наразі набагато слабші, ніж коли вона почала війну проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо зробити так, щоб для Росії було складніше загрожувати своїм сусідам, щоб у них для цього було менше можливостей", - наголосив він.

За його словами, за 62 дні війни, яку Росія веде проти України, її армія зазнала "значних втрат" як у плані особового складу, так і в плані озброєння.

"Вони, насправді, у плані військових можливостей (зараз) слабші, ніж тоді, коли вони розпочали. Їм буде важче замінити деякі з цих здібностей через санкції та торгові обмеження, які до них застосовуються. Тому ми хочемо гарантувати, що у них немає таких можливостей, щоб загрожувати їхнім сусідам", - пояснив міністр оборони США.

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