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Повна незалежність Німеччини від російської нафти - питання кількох днів, - міністр економіки Габек

россия,нефть

Німеччина готова припинити поставки російської нафти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "ЄП" із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Габек після зустрічі зі своєю польською колегою Анною Москвою у Варшаві.

Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12 відсотків. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері.

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"Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива - завдання найближчих днів" - сказав Габек.

Він припускає, що питання вирішиться за декілька днів. Перед зустріччю у Варшаві говорилося, що польський порт Гданськ може зіграти важливу роль у забезпеченні постачання Шведта. Шведт підключений до трубопроводу з Росії і контролюється російською компанією "Роснефть".

Досі Габек завжди наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть серйозної шкоди німецькій економіці.

Автор: 

Німеччина (7390) нафта (5537) росія (65394) Габек Роберт (78)


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Топ коментарі
+27
Отлично. Габек самый адекватный из немецких министров. Надеюсь придумает что-то и с газом, что бы радикально сократить объемы закупок кацапского газа
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26.04.2022 19:10
+20
Сейчас вылезет шмольц и скажет, что не все так однозначно...
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26.04.2022 19:11
+15
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26.04.2022 19:13
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Отлично. Габек самый адекватный из немецких министров. Надеюсь придумает что-то и с газом, что бы радикально сократить объемы закупок кацапского газа
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26.04.2022 19:10 Відповісти
Якщо ця новина - правда, то гарна новина. Мабуть знайшовся хтось дуже кмітливий і пояснив панам німцям, що якщо вони не хочуть знову в НДР (з радянською в ті часи і російською у можливому майбутньому зоною окупації, та Штазі (КДБ по-німецькому)), то треба думати і робити все швидше, бо однією своєю ногою вони, можливо того не розуміючи, вже майже в те НДР влізли(або й розуміючи бо пані Меркель можливо і була частиною того Штазі).
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26.04.2022 19:28 Відповісти
Габек над газом работал с первых недель - уже с Катаром договорился.
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26.04.2022 19:39 Відповісти
Він з партії "Зелених", а вони останні роки були найбільш прихильні до України в Німеччині. І СДеки, і ХДС дуже сильно замазані у стосунках з Оркостаном.
Бажання у пана міністра економіки є, а ось дозвлять йому Шольц та міністр фінансів (та сволота, що цинічно кепкувала з нашого посла) - х.з.
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26.04.2022 20:14 Відповісти
Хай запускають свої АЕС, котрі прикрила фрау-Штазі. От і всьо, шо тут думать.
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26.04.2022 20:28 Відповісти
С аэс проблема не в меркель. "Atomkraft - nein Danke" - "Атомная энергия - нет, спасибо" - это у нас тут слоган очень давно, со времён задолго до воссоединения. Молодое поколение правда уже спокойнее относится к такой перспективе с куда меньшим скеписом, учитывая, что и безопасность выросла, и торий можно использовать, который в принципе не взрывается, и много чего ещё. Но инерцию преодолеть пока сложно - и Меркель в данном случае лишь следовала за потоком.
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26.04.2022 20:40 Відповісти
траншик в карман немецких бюргеров не закинули вовремя рашисты?
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26.04.2022 19:11 Відповісти
Как это ни странно прозвучит, но зелёные, похоже, не покупаются.
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26.04.2022 21:40 Відповісти
Это зеленые в Германии. А что нам доложит начальник транспортного цеха, г-н Коломойский? Как у него дела?
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26.04.2022 23:55 Відповісти
Сейчас вылезет шмольц и скажет, что не все так однозначно...
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26.04.2022 19:11 Відповісти
Ага, только не надо на следующий день, после звонка Адольфа Путина, трусливо навалив в штанцы писать ровно противоположное: "Германия не может отказаться ......... частка рос нефти не 12% а 122% и пр. и пр."
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26.04.2022 19:12 Відповісти
Хабек был за отказ от российских энергоносителей уже годы как, и именно из-за угрозы Украине. Зелёные были до начала войны единственные, кто последовательно выстпупал против трубы. Настолько последовательно, что, чтобы они не стали правящей партией, против них перед самыми выборами устроили массовую кампанию по дискредитации, строго по кремлёвским методичкам. Настолько сложно их, в отличие от остальных, оказалось купить.
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26.04.2022 19:45 Відповісти
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26.04.2022 19:13 Відповісти
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26.04.2022 19:13 Відповісти
От, що встрєчі животворящіє творять
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26.04.2022 19:14 Відповісти
кіздьож повна!!!
майже квітень на дворі, а німці думають про гарячу воду.
про свою економіку, про оборону в 100 ярдів евро.
і їм глибоко покуй, життя чи смерть УКРАЇНЦІВ!!!!
від кого ви, суки маєте оборонятися як що ***** в УКРАЇНІ обісралося по вуха.
хто, навіть подумає напасти на держави нато???
чи не краще забезпечити на 50-70 мільярдів нас, поляків, словаків, румунів, фінів та норвегію
хорошими про та пво, та жити спокійно бо на других напрямках сша англія японія.
ідіотізм повний.
між собою не можуть домовитись
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26.04.2022 19:18 Відповісти
Хех ... Бюргеру важко поясити чому він повинен поляку і українцю віддавати купу грошей.
Ми ж вами зараз молдаванам навряд чи віддали б ?? Далі побачим, мо ще прийдеться за них воювати.
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26.04.2022 21:14 Відповісти
трубопровод в брянске по которому к ним нефть ишла - все, кончился. так что хотят, не хотят - а эмбарго прийдется.
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26.04.2022 19:19 Відповісти
Я говорил с самого начала войны, что немцы долго запрягают, но потом качество даёт результат👍❗
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26.04.2022 19:33 Відповісти
мой маленький анализ. сгорел крупнейший хаб нефти в брянске. т.е. нефть сейчас поставлена быть тупо не может. на его возобновление уйдут годы. а других путей поставки нет. порты закрыты, босфор закрыт. на оленях повезут? так что немцы сберегают хорошую мину при плохой игре. и мое мнение, что они не сами отказались, а понимают что просто не будет поставок. и вот жест доброй воли от немцев. ну и сейчас посыпятся заявы от многих стран об отказе от расийской нефти. имхо.
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26.04.2022 19:35 Відповісти
Вчора вже написали, що скоро відремонтують трубу.
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26.04.2022 21:31 Відповісти
Смотрите мой комментарий ниже, где я привожу перевод речи Хабека в Варшаве. Он там говорит о конкретных цифрах и конкретных перерабатывающих заводах.

Хабек работал над диверсификацией с начала войны, в первые же недели заключив контракт на поставки газа из Катар. Это было задолго до взрыва в брянске.

Насчёт восстановления в течение лет - бабушка надвое. Во время второй мировой немцы разбомбленные перерабатывающие заводы в Плоешти восстановили за 2 недели.
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26.04.2022 21:39 Відповісти
Невже ганси..протрезвіли !?
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26.04.2022 19:39 Відповісти
Если это правда то Германия приятно удивила.
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26.04.2022 19:39 Відповісти
Это не столько Германия, сколько наши Зелёные, которые всегда были принципиальны и последовательны в вопросе поддержки Украины как оплота демократии. Последовательны до такой степени, что на прошлой неделе другой лидер зелёных - Хофрайтер - заявил, что они согласны продлить срок эксплуатации угольных электростанций, лишь бы ускорить отказ от российского газа. Ну, и Бербок, несмотря на её заявления о "российских бабушках" в первые дни войны, перед самой войной по сути закрыла сп2 на встрече с грустной лошадью в москве.
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26.04.2022 20:55 Відповісти
А не зелёная Бербок выступала в последнее время против эмбарго?
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26.04.2022 21:04 Відповісти
Выступала. Против одномоментного эмбарго и за последовательное. "Уж если отказываться - то навсегда"
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26.04.2022 21:31 Відповісти
всем ботам германофобам предлагаю скинутся из своих карманов что-бы компенсировать повышение цен в Германии простым немцам - на которые они сознательно пошли ради Украины
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26.04.2022 19:42 Відповісти
Смотрел сейчас интервью Хабека в Варшаве. Вот что он сказал:

"Речь в основном шла о том, чтобы преодолеть зависимость от российских энергоносителей - в данном случае нефти. Германия значительно снизила свою зависимость от российского угля и, как только в скором времени вступит в силу европейское эмбарго, сведёт её на нуль. По газу - мы под сильным давлением снижаем огромную зависимость от российского газа - это была наша большая ошибка - за счёт нарасчивания возможностей терминалов сжиженного газа. Уже сейчас наша зависимость по газу значительно снизилась. По нефти - нам удалось снизить зависимость с 35% до начала войны за восемь прошедших недель до примерно 12%. Порты, импортировавшие русскую нефть, заключили новые контракты, перерабатывающий завот Лёйнер в Восточной Германии также сменил контракты. Сегодня мы говорили в первую очередь по перерабатывающему заводу Швед, который по большей части управляется русской фирмой. Это - последний шаг на пути к полному обеспечению энергопоставок [независимых от россии]. Уже сейчас об эмбагро в Германии можно договориться, его можно осуществить."
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26.04.2022 20:21 Відповісти
Вот так и есть, если над проблемой работает, не крича "зрада" через каждые 5 минут. А Хабек сегодня действительно самый толковый из немецкого правительства.
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26.04.2022 20:35 Відповісти
Я голосовал за него. Моя жена была на его митингах. 15 мая у нас выборы в федеральной земле - буду снова голосовать за зелёных.
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26.04.2022 20:41 Відповісти
Кстати, именно Хабек национализовал российские дочки газпрома, когда россия попыталась переписать их на какого-то диджея с немецким гражданствм.
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26.04.2022 20:36 Відповісти
не, ну молодцы фашисты. Уважаю
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27.04.2022 00:05 Відповісти
Фашисты у нас - "алтернатива для германии". И ещё базис - "партия за основы демократии": отрицательи холокоста, прививки вызывают аутизм, 5г распространяет коронавирус.
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27.04.2022 00:52 Відповісти
А толку?

Ну согласны немцы, но австрияки и венгры встанут в позу и усё.. нэма эмбарго.
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26.04.2022 21:01 Відповісти
Просто посмотрите мой комментарий выше - я смотрел пресс-конференцию на немецком и как мог перевёл. Хабек решает этот вопрос для Германии. Причём вполне конкретными шагами.
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26.04.2022 21:26 Відповісти
А що ся трапило? То, можливо я з газом поплутав. І саме з газом ембарго було немодливе до 2023 року? Чи Шольцу нарешті додибалось, що може у відставку заграти?
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26.04.2022 21:40 Відповісти
Хабек шольцу не союзник, а вынужденный партнёр по коалиции.
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27.04.2022 00:54 Відповісти
Как говорили в советской школе - вот ведь можешь, если захочешь
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27.04.2022 08:23 Відповісти
 
 