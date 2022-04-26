Повна незалежність Німеччини від російської нафти - питання кількох днів, - міністр економіки Габек

Німеччина готова припинити поставки російської нафти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "ЄП" із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Габек після зустрічі зі своєю польською колегою Анною Москвою у Варшаві.

Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12 відсотків. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері.

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"Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива - завдання найближчих днів" - сказав Габек.

Він припускає, що питання вирішиться за декілька днів. Перед зустріччю у Варшаві говорилося, що польський порт Гданськ може зіграти важливу роль у забезпеченні постачання Шведта. Шведт підключений до трубопроводу з Росії і контролюється російською компанією "Роснефть".

Досі Габек завжди наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть серйозної шкоди німецькій економіці.