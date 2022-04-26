Повна незалежність Німеччини від російської нафти - питання кількох днів, - міністр економіки Габек
Німеччина готова припинити поставки російської нафти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "ЄП" із посиланням на Süddeutsche Zeitung.
"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Габек після зустрічі зі своєю польською колегою Анною Москвою у Варшаві.
Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12 відсотків. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері.
"Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива - завдання найближчих днів" - сказав Габек.
Він припускає, що питання вирішиться за декілька днів. Перед зустріччю у Варшаві говорилося, що польський порт Гданськ може зіграти важливу роль у забезпеченні постачання Шведта. Шведт підключений до трубопроводу з Росії і контролюється російською компанією "Роснефть".
Досі Габек завжди наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть серйозної шкоди німецькій економіці.
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Бажання у пана міністра економіки є, а ось дозвлять йому Шольц та міністр фінансів (та сволота, що цинічно кепкувала з нашого посла) - х.з.
майже квітень на дворі, а німці думають про гарячу воду.
про свою економіку, про оборону в 100 ярдів евро.
і їм глибоко покуй, життя чи смерть УКРАЇНЦІВ!!!!
від кого ви, суки маєте оборонятися як що ***** в УКРАЇНІ обісралося по вуха.
хто, навіть подумає напасти на держави нато???
чи не краще забезпечити на 50-70 мільярдів нас, поляків, словаків, румунів, фінів та норвегію
хорошими про та пво, та жити спокійно бо на других напрямках сша англія японія.
ідіотізм повний.
між собою не можуть домовитись
Ми ж вами зараз молдаванам навряд чи віддали б ?? Далі побачим, мо ще прийдеться за них воювати.
Хабек работал над диверсификацией с начала войны, в первые же недели заключив контракт на поставки газа из Катар. Это было задолго до взрыва в брянске.
Насчёт восстановления в течение лет - бабушка надвое. Во время второй мировой немцы разбомбленные перерабатывающие заводы в Плоешти восстановили за 2 недели.
"Речь в основном шла о том, чтобы преодолеть зависимость от российских энергоносителей - в данном случае нефти. Германия значительно снизила свою зависимость от российского угля и, как только в скором времени вступит в силу европейское эмбарго, сведёт её на нуль. По газу - мы под сильным давлением снижаем огромную зависимость от российского газа - это была наша большая ошибка - за счёт нарасчивания возможностей терминалов сжиженного газа. Уже сейчас наша зависимость по газу значительно снизилась. По нефти - нам удалось снизить зависимость с 35% до начала войны за восемь прошедших недель до примерно 12%. Порты, импортировавшие русскую нефть, заключили новые контракты, перерабатывающий завот Лёйнер в Восточной Германии также сменил контракты. Сегодня мы говорили в первую очередь по перерабатывающему заводу Швед, который по большей части управляется русской фирмой. Это - последний шаг на пути к полному обеспечению энергопоставок [независимых от россии]. Уже сейчас об эмбагро в Германии можно договориться, его можно осуществить."
Ну согласны немцы, но австрияки и венгры встанут в позу и усё.. нэма эмбарго.