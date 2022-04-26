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10 млн безкоштовних продуктових наборів сформують для українців, - Шмигаль

продукти

Для українців сформують 10 мільйонів продуктових наборів. Кабмін удосконалив процедуру їхнього формування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"10 мільйонів безкоштовних продуктових наборів для українців будуть сформовані швидко та в повному обсязі. Уряд удосконалив процедуру формування продуктових наборів для людей у прифронтових містах, аби в разі необхідності оперативно забезпечити населення такими товарами", - йдеться в повідомленні.

Для формування наборів військові адміністрації тепер зможуть використовувати товари, отримані як гуманітарна допомога. Також військові адміністрації формуватимуть продуктові резерви та за необхідності зможуть спрямовувати допомогу одна одній. Це дозволить забезпечити продовольчу безпеку для мільйонів українців, додав глава уряду.

Також читайте: Шмигаль розповів конгресменам США про потреби України для відновлення економіки

Автор: 

допомога (8378) продукти (1151) Шмигаль Денис (4609)


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Топ коментарі
+4
Ніякого контролю. Декілька тижнів тому зайшли з друзями у супермаркет Novus у Києві. З дивом побачили у продажу шоколадки з різними наповнювачами з Литви . А чому з дивом ? Бо саме ці шоколадки на початку війни безкоштовно видавали усім, хто залишився і не виїхав. Я вже не кажу про рибні та інші консерви з Прибалтики. Впевнена, що і їх пустили у продаж. Ми сфоткали і написали на сайт маркета. Поки що без відповіді. Потім звернемось у відповідні органи.
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26.04.2022 19:51
+4
як тільки чую що хтось, щось формує, організовує або налаштовує від імені держави
відразу в голову, БОМ....
скільки суки вкрадуть.
половину, чи більше???
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26.04.2022 19:57
+2
Вчера волонтёрил ,громадную фуру разгрузили со спагетти и маслом растительным .Подгон сей был из Румынии .
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26.04.2022 19:41
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А какой контроль ?
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26.04.2022 19:39 Відповісти
Ніякого контролю. Декілька тижнів тому зайшли з друзями у супермаркет Novus у Києві. З дивом побачили у продажу шоколадки з різними наповнювачами з Литви . А чому з дивом ? Бо саме ці шоколадки на початку війни безкоштовно видавали усім, хто залишився і не виїхав. Я вже не кажу про рибні та інші консерви з Прибалтики. Впевнена, що і їх пустили у продаж. Ми сфоткали і написали на сайт маркета. Поки що без відповіді. Потім звернемось у відповідні органи.
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26.04.2022 19:51 Відповісти
Иллария, потому что ты дура - тебе невдомек что владельцы Novus как раз литовцы Они и раздавали те шоколадки, и торгуют ими.
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27.04.2022 01:17 Відповісти
А ты - точно лишнехромосомный, судя по твоим кацапским манерам.
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27.04.2022 17:38 Відповісти
Ты уж точно тупой, если не понимаешь элементарных вещей. Магазин НЕ ПРОИЗВОДИТ шоколадки и НЕ ИМЕЕТ ПРАВА продавать их в том случае, если производитель через магазин их отправил как гуманитарную помощь. Это решение производителя, а не магазина. Хоть что-то понял ?
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27.04.2022 18:53 Відповісти
...обратись сразу в медицинские органы, возможно там тебе еще успеют помочь
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27.04.2022 01:18 Відповісти
Пшел за своим кораблем, лишнехромосомный.
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27.04.2022 17:39 Відповісти
Никакой
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26.04.2022 19:41 Відповісти
Вчера волонтёрил ,громадную фуру разгрузили со спагетти и маслом растительным .Подгон сей был из Румынии .
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26.04.2022 19:41 Відповісти
а треба робити фото товарів та викидати в тікток.
щоб люди побачивши цей товар в продажі, питали накладні і фоткали.
крадіжка гуманітарки, це мародерство.
воно підпадає під в,язницю з конфіскацією.
так що, як закінчиться війна, все буде випливати
і то чмо, яке заробило десятку баксів сяде, щк й просере своє майно.
головне не бути байдужим в тилу, раз воювати не беруть
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26.04.2022 20:02 Відповісти
як тільки чую що хтось, щось формує, організовує або налаштовує від імені держави
відразу в голову, БОМ....
скільки суки вкрадуть.
половину, чи більше???
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26.04.2022 19:57 Відповісти
і ще,
набор, це десяток найменувань.
одиниця коштує не нижче 1-2 баксів.
одна одиниця не докладена і результат 10-20 мілбйонів баксів.
а тому потрібно перелік товара в кожному наборі
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26.04.2022 20:06 Відповісти
2 мая будет как 6 месяцев просил сделать вакцинацию-- в семье 2 старых, не ходячих. Сказали --" ждите " .Взяли все данные --паспота , инд.кода. Но
никто не позвонил. Видно наша деревня не ослуживается.
А по поводу гуманитари вообще бардак.
За ней стояли постоянные клиенты со всего города, не только с нашего района. Соседка выстояла 4 часа. Когда принесла домой, то там не хватало несколько позиций. Пошла в Штаб депутата с жалобой. А там её упрекнули --" что вы хотите -- бесплатно " .Молодые , здоровые,
черноротые кобылы. В Киеве нет порядка. Если оказывать помощь--
составляете списки- старики, инвалиды, кормящие матери , оставшиеся дома. Матери 97 лет она прошла войну а Сеня Зайчик в 2015 снял льготы
у участников. Вот так сейчас. Нужны были памперсы, а там ответили--
" Ищите сами". Помощь - Картофель предлагали по 35грв, морков-32грв.
Вот и вся реальная картина. Выехать никуда в нашем состоянии, да и
некуда. Даже кладбище и то разбомбили частично.
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26.04.2022 20:42 Відповісти
Набутылочник, ты же не вкурсе что в Украине нет "деревень" и такой денежной единицы как "грв."?
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27.04.2022 01:22 Відповісти
а где эти все наборы - раздайте всем по одному - мужчинам без работы и без денег тоже есть хочется
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27.04.2022 00:37 Відповісти
 
 