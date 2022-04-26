10 млн безкоштовних продуктових наборів сформують для українців, - Шмигаль

Для українців сформують 10 мільйонів продуктових наборів. Кабмін удосконалив процедуру їхнього формування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"10 мільйонів безкоштовних продуктових наборів для українців будуть сформовані швидко та в повному обсязі. Уряд удосконалив процедуру формування продуктових наборів для людей у прифронтових містах, аби в разі необхідності оперативно забезпечити населення такими товарами", - йдеться в повідомленні.

Для формування наборів військові адміністрації тепер зможуть використовувати товари, отримані як гуманітарна допомога. Також військові адміністрації формуватимуть продуктові резерви та за необхідності зможуть спрямовувати допомогу одна одній. Це дозволить забезпечити продовольчу безпеку для мільйонів українців, додав глава уряду.

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