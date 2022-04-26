10 млн безкоштовних продуктових наборів сформують для українців, - Шмигаль
Для українців сформують 10 мільйонів продуктових наборів. Кабмін удосконалив процедуру їхнього формування.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"10 мільйонів безкоштовних продуктових наборів для українців будуть сформовані швидко та в повному обсязі. Уряд удосконалив процедуру формування продуктових наборів для людей у прифронтових містах, аби в разі необхідності оперативно забезпечити населення такими товарами", - йдеться в повідомленні.
Для формування наборів військові адміністрації тепер зможуть використовувати товари, отримані як гуманітарна допомога. Також військові адміністрації формуватимуть продуктові резерви та за необхідності зможуть спрямовувати допомогу одна одній. Це дозволить забезпечити продовольчу безпеку для мільйонів українців, додав глава уряду.
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щоб люди побачивши цей товар в продажі, питали накладні і фоткали.
крадіжка гуманітарки, це мародерство.
воно підпадає під в,язницю з конфіскацією.
так що, як закінчиться війна, все буде випливати
і то чмо, яке заробило десятку баксів сяде, щк й просере своє майно.
головне не бути байдужим в тилу, раз воювати не беруть
відразу в голову, БОМ....
скільки суки вкрадуть.
половину, чи більше???
набор, це десяток найменувань.
одиниця коштує не нижче 1-2 баксів.
одна одиниця не докладена і результат 10-20 мілбйонів баксів.
а тому потрібно перелік товара в кожному наборі
никто не позвонил. Видно наша деревня не ослуживается.
А по поводу гуманитари вообще бардак.
За ней стояли постоянные клиенты со всего города, не только с нашего района. Соседка выстояла 4 часа. Когда принесла домой, то там не хватало несколько позиций. Пошла в Штаб депутата с жалобой. А там её упрекнули --" что вы хотите -- бесплатно " .Молодые , здоровые,
черноротые кобылы. В Киеве нет порядка. Если оказывать помощь--
составляете списки- старики, инвалиды, кормящие матери , оставшиеся дома. Матери 97 лет она прошла войну а Сеня Зайчик в 2015 снял льготы
у участников. Вот так сейчас. Нужны были памперсы, а там ответили--
" Ищите сами". Помощь - Картофель предлагали по 35грв, морков-32грв.
Вот и вся реальная картина. Выехать никуда в нашем состоянии, да и
некуда. Даже кладбище и то разбомбили частично.