Зустріч Контактної групи з оборони України за участю західних країн тепер відбуватиметься щомісяця, - Остін

На зустрічі обговорювалися питання щодо довгострокової підтримки обороноздатності України.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ.

"Я з гордістю повідомляю, що сьогоднішня зустріч стане щомісячною Контактною групою з оборони України. Контактна група стане засобом для країн доброї волі, щоб активізувати зусилля, координувати допомогу та зосередитися на перемозі у сьогоднішній боротьбі та боротьбі у майбутньому", - наголосив він.

За словами Остіна, на сьогоднішній зустрічі обговорювалися питання щодо довгострокової підтримки обороноздатності України, у тому числі про те, що для цього потрібно від оборонно-промислових сфер країн-учасниць.

Інші деталі учасники повідомлять згодом.

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