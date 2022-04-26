Зустріч Контактної групи з оборони України за участю західних країн тепер відбуватиметься щомісяця, - Остін
На зустрічі обговорювалися питання щодо довгострокової підтримки обороноздатності України.
Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ.
"Я з гордістю повідомляю, що сьогоднішня зустріч стане щомісячною Контактною групою з оборони України. Контактна група стане засобом для країн доброї волі, щоб активізувати зусилля, координувати допомогу та зосередитися на перемозі у сьогоднішній боротьбі та боротьбі у майбутньому", - наголосив він.
За словами Остіна, на сьогоднішній зустрічі обговорювалися питання щодо довгострокової підтримки обороноздатності України, у тому числі про те, що для цього потрібно від оборонно-промислових сфер країн-учасниць.
Інші деталі учасники повідомлять згодом.
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30 стран членов НАТО.
Украина (МО Резников).
Финляндия и Швеция, конечно.
Ключевые тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Представители Ближнего Востока: Израиль, Катар и Иордания.
Квартет африканских стран: Кения, Либерия, Марокко и Тунис.
https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/ https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/