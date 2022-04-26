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Новини Війна
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Зустріч Контактної групи з оборони України за участю західних країн тепер відбуватиметься щомісяця, - Остін

На зустрічі обговорювалися питання щодо довгострокової підтримки обороноздатності України.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ.

"Я з гордістю повідомляю, що сьогоднішня зустріч стане щомісячною Контактною групою з оборони України. Контактна група стане засобом для країн доброї волі, щоб активізувати зусилля, координувати допомогу та зосередитися на перемозі у сьогоднішній боротьбі та боротьбі у майбутньому", - наголосив він.

За словами Остіна, на сьогоднішній зустрічі обговорювалися питання щодо довгострокової підтримки обороноздатності України, у тому числі про те, що для цього потрібно від оборонно-промислових сфер країн-учасниць.

Інші деталі учасники повідомлять згодом.

Також читайте: Остін про історичну зустріч на базі "Рамштайн": Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Пентагон (1432) Остін Ллойд (521)


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26.04.2022 20:13 Відповісти
По сутті ці сорок країн - це буде коаліція країн однієї зі сторін розпочатої 24/02.22р. касапами і її сателітами третьої світової війни.
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26.04.2022 20:15 Відповісти
Итак, вот список стран, которые собрались в Рамштайне (в основном министры обороны либо высокий чиновник из МО, как Израиль, например).
30 стран членов НАТО.
Украина (МО Резников).
Финляндия и Швеция, конечно.
Ключевые тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Представители Ближнего Востока: Израиль, Катар и Иордания.
Квартет африканских стран: Кения, Либерия, Марокко и Тунис.

https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/ https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/

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26.04.2022 21:20 Відповісти
Гарний сигнал мордору. Дякуємо за підтримку!
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26.04.2022 20:15 Відповісти
"https://www.ponomaroleg.com/zayavka-na-chlenstvo-v-nato/ Министр обороны США Ллойд Остин ожидает, что Украина в будущем снова подаст заявку на членство в НАТО! "
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26.04.2022 20:17 Відповісти
Тихо, бо зараз ботів нато-неберульників знову набіжить.
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26.04.2022 20:33 Відповісти
Ось це і є гарантія безпеки. Більша від тої, яку вимагає ОПа Зєлєнского. І головне - без кацапії. І я так розумію, що вона буде діяти і після закінчення війни - до часу, доки ми межуватимемо з цією агресивною ордою. Звичайно, це не зовсім НАТО, але все-таки і не нейтралітет. Я так розумію, що Захід не готовий знищувати кацапію, як монокраїну, боячись її розпаду і розповзанню ядерної зброї по її осколках. Але тактика аноконди теж добре. Можливо кацапію доведуть до стану, коли вона не зможе обслуговувати і оновлювати власний ядерний арсенал і просто віддасть його в обмін на їжу.
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26.04.2022 20:20 Відповісти
Вообще "ежемесячная встреча" - это хороший знак и посыл путлеру. Он как бы говорит: "Украина теперь настолько сильна и мы настолько уверены в её победе и столько делаем для неё, что встречаться чаще уже и не имеет смысла"
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26.04.2022 20:25 Відповісти
 
 