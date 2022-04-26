Країни по всьому світу активізуються, щоби задовольнити нагальні оборонні потреби України, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників і партнерів прискорити надання оборонної допомоги Україні, заявивши, що час в нинішній ситуації відіграє велике значення.

З такою заявою він виступив за підсумками зустрічі у Німеччині, присвяченій підтримці України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо втрачати час", - наголосив глава Пентагону, підкресливши, що зброя та обладнання потрібні Україні негайно.

Він зазначив, що завдяки всім країнам, які відгукнулися негайно та надали ЗСУ вкрай необхідну допомогу, це мало велике значення на полі битви.

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"Тож країни по всьому світу активізуються, щоби задовольнити нагальні потреби України", - зауважив Остін.

У цьому зв’язку він привітав рішення Німеччини про готовність передати Україні 50 зенітних броньованих установок, а також останню заяву британського уряду про забезпечення України додатковими засобами ППО, назвавши це "важливим кроком".

Глава Пентагону також зауважив, що під час зустрічі у Рамштайні та заслуховування доповідей військових керівників пояснили, чому найближчі тижні будуть вирішальними для України.

"Отже, ми маємо рухатися далі. І я знаю, що всі лідери (присутні на зустрічі. - Ред.) сьогодні матимуть більшу ніж будь-коли рішучість підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії та звірств", - наголосив Остін.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що союзники збиратимуться на зустрічі щомісяця, щоби обговорювати стратегію війни в Україні.

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