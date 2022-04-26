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Країни по всьому світу активізуються, щоби задовольнити нагальні оборонні потреби України, - Остін

остін,рамштайн

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників і партнерів прискорити надання оборонної допомоги Україні, заявивши, що час в нинішній ситуації відіграє велике значення.

З такою заявою він виступив за підсумками зустрічі у Німеччині, присвяченій підтримці України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо втрачати час", - наголосив глава Пентагону, підкресливши, що зброя та обладнання потрібні Україні негайно.

Він зазначив, що завдяки всім країнам, які відгукнулися негайно та надали ЗСУ вкрай необхідну допомогу, це мало велике значення на полі битви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливості РФ зараз менші, ніж коли вона почала війну проти України, - глава Пентагону Остін

"Тож країни по всьому світу активізуються, щоби задовольнити нагальні потреби України", - зауважив Остін.

У цьому зв’язку він привітав рішення Німеччини про готовність передати Україні 50 зенітних броньованих установок, а також останню заяву британського уряду про забезпечення України додатковими засобами ППО, назвавши це "важливим кроком".

Глава Пентагону також зауважив, що під час зустрічі у Рамштайні та заслуховування доповідей військових керівників пояснили, чому найближчі тижні будуть вирішальними для України.

"Отже, ми маємо рухатися далі. І я знаю, що всі лідери (присутні на зустрічі. - Ред.) сьогодні матимуть більшу ніж будь-коли рішучість підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії та звірств", - наголосив Остін.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що союзники збиратимуться на зустрічі щомісяця, щоби обговорювати стратегію війни в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Остін про історичну зустріч на базі "Рамштайн": Понад 40 країн зібрались, щоб допомогти Україні перемогти РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

зброя (7478) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+8
дякуємо від імені України і українців...
ваша допомога неоціненна... і можливо недооцінена...
але дякуємо за кожну одиницю зброї, яка вбиває русню...
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26.04.2022 20:39
+5
мадярам видно закарпатье пообещали в ходе блицкрига.... сейчас сидят орбан с лукашенко обосраные ,в ****.
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26.04.2022 20:39
+3
Дякуємо.
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26.04.2022 21:29
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а мадяри що? перевзулись?
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26.04.2022 20:38 Відповісти
мадярам видно закарпатье пообещали в ходе блицкрига.... сейчас сидят орбан с лукашенко обосраные ,в ****.
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26.04.2022 20:39 Відповісти
Мадяры 🐔🐔👎
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26.04.2022 20:52 Відповісти
дякуємо від імені України і українців...
ваша допомога неоціненна... і можливо недооцінена...
але дякуємо за кожну одиницю зброї, яка вбиває русню...
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26.04.2022 20:39 Відповісти
Без авиации не обойтись. Противолодочной хотя бы.
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26.04.2022 20:55 Відповісти
Кажуть закордонна арта ще до цього часу не на переду нашим тяжкувато:

https://youtu.be/7udtMPNdFwI
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26.04.2022 21:04 Відповісти
Итак, вот список стран, которые собрались в Рамштайне (в основном министры обороны либо высокий чиновник из МО, как Израиль, например).
30 стран членов НАТО.
Украина (МО Резников).
Финляндия и Швеция, конечно.
Ключевые тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Представители Ближнего Востока: Израиль, Катар и Иордания.
Квартет африканских стран: Кения, Либерия, Марокко и Тунис.

https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/
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26.04.2022 21:24 Відповісти
Дякуємо.
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26.04.2022 21:29 Відповісти
Три рази "щоби " - це що , новий український ?
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26.04.2022 22:23 Відповісти
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26.04.2022 22:55 Відповісти
 
 