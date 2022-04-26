На Східному напрямку 26 квітня відбито 5 атак окупантів, знищено до 100 рашистів, 6 танків, 1 САУ, 5 БТР-БМП, - ОТУ "Схід"
26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено: особового складу – до 100; танків – 6; БМП – 4; БТР – 1; МТЛБ – 1; САУ – 1; мінометів – 3; АТ – 13; ЗУ – 1".
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