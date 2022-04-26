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На Східному напрямку 26 квітня відбито 5 атак окупантів, знищено до 100 рашистів, 6 танків, 1 САУ, 5 БТР-БМП, - ОТУ "Схід"

схід,армія,втрати

26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських фашистських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено: особового складу – до 100; танків – 6; БМП – 4; БТР – 1; МТЛБ – 1; САУ – 1; мінометів – 3; АТ – 13; ЗУ – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 25 квітня знищено 160 рашистів, 3 танки, 4 БМП, 2 артсистеми, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

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техніка (1834) втрати (4415) ЗСУ (7592)


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Величезна вдячність всім захисникам України...
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26.04.2022 20:46 Відповісти
Уже на нескольких ресурсах прочитал, что вчера и сегодня ВСУ успешно перемалывают кацапов на восточном направлении. Пусть Господь хранит воинов Украины.
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26.04.2022 20:49 Відповісти
Ви - найкращі ! Ви - наша гордість ! Будь ласка, Боже, поверни їх живими !
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26.04.2022 20:56 Відповісти
Захисникам України Слава і Пошана!
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26.04.2022 21:00 Відповісти
А це визначні кацапські трофеї.

Яка армія, такі й трофеї.

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26.04.2022 21:01 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам ! Слава ЗСУ !
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26.04.2022 21:33 Відповісти
 
 