Під час вибуху у мерії Кремінної загинув окупаційний "мер" та близько 30 його охоронців, - Гайдай
Під час вибуху в тимчасово окупованій Кремінній загинув так званий "народний мер".
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Цифра рашистів, що завітали на концерт кобзона у Кремінській мерії, солідна. Лише охоронців було близько 30 осіб. Рашисти зосередили свої зусилля на Рубіжному та Попасній. Зокрема жадають підійти до Сєвєродонецька та Лисичанська через Золоте. Але Наші війська всі їхні атаки відбивають. росіяни не можуть просунутися.
В будівлі Кремінської мерії загинув так званий "народний мер". Запасного мера в орків нема", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+49 Oleksandr Onys
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+48 Иллария Соняшникова
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+45 Dust
показати весь коментар26.04.2022 21:07
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ЗСУ побутові травми не коментуює.
Но и с радиодетонаторами в СБУ строгая отчётность - выдают со скрипом под роспись, и требуют фотоподтверждение.
Слава ССО Украины!
Можливо за таких умов в Україні і справді щось змінилося б до кращого.