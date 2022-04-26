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Новини Війна
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Під час вибуху у мерії Кремінної загинув окупаційний "мер" та близько 30 його охоронців, - Гайдай

кремінна

Під час вибуху в тимчасово окупованій Кремінній загинув так званий "народний мер".

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Цифра рашистів, що завітали на концерт кобзона у Кремінській мерії, солідна. Лише охоронців було близько 30 осіб. Рашисти зосередили свої зусилля на Рубіжному та Попасній. Зокрема жадають підійти до Сєвєродонецька та Лисичанська через Золоте. Але Наші війська всі їхні атаки відбивають. росіяни не можуть просунутися.

В будівлі Кремінської мерії загинув так званий "народний мер". Запасного мера в орків нема", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: З постійно обстрілюваного села на Луганщині евакуйовано 49 людей, серед яких 8 дітей, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+49
30 охоронців. Он воно як, коли тебе дійсно народ любить
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26.04.2022 20:59
+48
Карма наздогнала виродків.
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26.04.2022 20:57
+45
це не карма, це - газова плита....

ЗСУ побутові травми не коментуює.
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26.04.2022 21:07
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Карма наздогнала виродків.
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26.04.2022 20:57 Відповісти
це не карма, це - газова плита....

ЗСУ побутові травми не коментуює.
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26.04.2022 21:07 Відповісти
Навіть і плита проти них, що тут скажеш.
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26.04.2022 21:31 Відповісти
скоріше за все дбайливо закладена перед відходом радіокерована бімба. .
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26.04.2022 21:43 Відповісти
так, але радіокерована бімба була схована в духовці плити. Я наполягаю на такій версії!
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26.04.2022 21:49 Відповісти
Головне - результат. Сподіваюсь щиро, що не останній.
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26.04.2022 22:03 Відповісти
та че все вцепились в газ и плиту. Надо писать прямо - сработала наша спецура, убила предателей. Со следующими будет то же самое, пусть сидят обсираются
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27.04.2022 00:40 Відповісти
Не, неизвестное пугает сильней. Воображение дорисует картины страшнее ада.
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27.04.2022 02:13 Відповісти
Все чудово але в ********* мяса ще на 10 років війни навіть при таких втратах тому тверезо потрібно сприймати
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26.04.2022 20:59 Відповісти
это наши гниды, их не так много. Да и после этого многие затаились.
Но и с радиодетонаторами в СБУ строгая отчётность - выдают со скрипом под роспись, и требуют фотоподтверждение.
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26.04.2022 21:18 Відповісти
сейчас много натовских и американских игрушек есть, загугли хотя бы про дроны-камикадзе Switchblade, так что скрип и роспись - это для мирного времени. Сейчас дают столько, сколько надо для спецоперации...
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26.04.2022 23:42 Відповісти
30 охоронців. Он воно як, коли тебе дійсно народ любить
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26.04.2022 20:59 Відповісти
Кабздун в дікам васторгє...
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26.04.2022 21:00 Відповісти
Красота - лепота!
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26.04.2022 21:00 Відповісти
Здоров'я йому
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26.04.2022 21:01 Відповісти
собакам собача смерть
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26.04.2022 21:02 Відповісти
30 охранников - это наверняка местные из числа предателей.
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26.04.2022 21:02 Відповісти
скорее орки. они одновременно выполняют функции и охраны и конвоиров, а при нужде, и приговоры исполняют. предателям никто не доверяет, даже те, к кому они примкнули в результате своего предательства.
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26.04.2022 21:15 Відповісти
Тоже мне, новость. Он стал трупом с момента назначения.
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26.04.2022 21:02 Відповісти
Газ был росийский? За рубли?
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26.04.2022 21:03 Відповісти
ні... свій газ, животний...але хтось захотів закурити
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26.04.2022 21:25 Відповісти
Туди їм і дорога. А хто це зробив?
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26.04.2022 21:03 Відповісти
Тоже интересно. Но, ваще-то, это стандартный протокол. Предатель = жмурик.
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26.04.2022 21:07 Відповісти
пацаны приходили колонки ремонтировать в актовом зале.
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26.04.2022 21:20 Відповісти
После совещания планировалась дискотэка?
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26.04.2022 22:34 Відповісти
нет, планировали местных жителей согнать перед исполкомом, и объявить про новый орднунг.
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27.04.2022 00:08 Відповісти
Хороший витік хорошого газу. Після такого нещасного випадку лава "запасних мерів і депутатів міськради" миттево спорожніла.
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26.04.2022 21:07 Відповісти
Прелестно
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26.04.2022 21:10 Відповісти
и эти, походу, курили в неположенном месте
Слава ССО Украины!
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26.04.2022 21:12 Відповісти
Этот мэр сломался - несите нового!
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26.04.2022 21:13 Відповісти
собаке собачья смерть!
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26.04.2022 21:15 Відповісти
вот на что хлопки газа животворящие способны!
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26.04.2022 21:16 Відповісти
На 9 мая йосе для празднования нужен стадион. А то желающих много.
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26.04.2022 21:19 Відповісти
И так должно быть со всеми кто решил изменить Украине!!!
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26.04.2022 21:35 Відповісти
а хто це зробив? невже газ знову?
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26.04.2022 21:35 Відповісти
Куріння...
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26.04.2022 22:33 Відповісти
Ще б такі нещасні випадки з тими високопосадовими і "обраними" колаборантами, які відсиджуються у безпечних місцях і вже починають повертатися на звільнені території.
Можливо за таких умов в Україні і справді щось змінилося б до кращого.
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26.04.2022 21:37 Відповісти
Инфаркт
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26.04.2022 21:37 Відповісти
""
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26.04.2022 21:49 Відповісти
кондиціонер несправний бабахнув
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26.04.2022 21:51 Відповісти
Хлопок, несколько бурятов потеряли трудоспособность и уехали на концерт Кобздуна.
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26.04.2022 21:51 Відповісти
YESS !!!
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26.04.2022 21:56 Відповісти
теперь эти ******* зрадники крепко подумают прежде чем идти в мэры всяких недообразований.
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26.04.2022 22:04 Відповісти
я надеюсь ,что родственники убиенных коллаборантов не получат от нашей ущербной власти никаких пенсий и компенсаций?
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26.04.2022 22:05 Відповісти
Гарно . Дуже дуже гарно . Надзвичайно гарно . ))) Слава Нації ! 🇺🇦😎👍
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26.04.2022 22:10 Відповісти
Крепкого им здоровья.
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26.04.2022 22:24 Відповісти
шакалу шакаляча - смерть!
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27.04.2022 00:18 Відповісти
Огненный подарок оставили..
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27.04.2022 00:21 Відповісти
Пламенный привет
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27.04.2022 00:41 Відповісти
Так охранники или перешедшие на сторону рашистов предатели из силовых структур? Это большая разница.
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27.04.2022 00:49 Відповісти
Радость то какая
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27.04.2022 01:11 Відповісти
 
 