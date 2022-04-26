Путін: Без вирішення питання Криму та Донбасу надання Україні гарантій безпеки неможливе

Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальне питання Криму та Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент країни-агресора Путін.

"На переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву, тому що вимоги міжнародної безпеки України наші українські колеги не стали пов'язувати з таким поняттям як міжнародно визнані кордони України, винісши за дужки Крим, Севастополь та визнані Росією республіки Донбасу з певними застереженнями", - сказав він.

На жаль, додав Путін, після досягнення цих домовленостей Росія зіткнулася з "провокацією" у Бучі, до якої, як він стверджує, "російська армія не має жодного стосунку".

"Ми знаємо, хто це робив. І позиція наших переговорників з України щодо подальшого врегулювання кардинально після цього змінилася. Вони відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питань гарантій безпеки (проблеми) територій Криму, Севастополя та республік Донбасу. Вони просто від цього відмовилися. І у своєму проєкті угоди з цього приводу, нам представленому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватися на зустрічі глав держав", - сказав Путін.

"Для нас зрозуміло, що якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не вирішивши їх попередньо хоча б у рамках проекту угоди, ніколи вирішені і не будуть. У цьому випадку підписуватись під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу ми просто не можемо", - додав він.

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