Путін: Без вирішення питання Криму та Донбасу надання Україні гарантій безпеки неможливе
Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальне питання Криму та Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент країни-агресора Путін.
"На переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву, тому що вимоги міжнародної безпеки України наші українські колеги не стали пов'язувати з таким поняттям як міжнародно визнані кордони України, винісши за дужки Крим, Севастополь та визнані Росією республіки Донбасу з певними застереженнями", - сказав він.
На жаль, додав Путін, після досягнення цих домовленостей Росія зіткнулася з "провокацією" у Бучі, до якої, як він стверджує, "російська армія не має жодного стосунку".
"Ми знаємо, хто це робив. І позиція наших переговорників з України щодо подальшого врегулювання кардинально після цього змінилася. Вони відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питань гарантій безпеки (проблеми) територій Криму, Севастополя та республік Донбасу. Вони просто від цього відмовилися. І у своєму проєкті угоди з цього приводу, нам представленому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватися на зустрічі глав держав", - сказав Путін.
"Для нас зрозуміло, що якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не вирішивши їх попередньо хоча б у рамках проекту угоди, ніколи вирішені і не будуть. У цьому випадку підписуватись під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу ми просто не можемо", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому що це питання треба було з самого початку чітко окреслити, щоб кацапи і весь цивілізований світ розуміли, що ми справді хочемо вирішити цей конфлікт на нашу користь. Кацапи б фиркали та кривилися, а от колективний Захід би був правильно зорієнтований, наскільки серйозно ми відносимося до територіальної цілісності та суверенітету.
Це як перше враження при знайомстві - воно справляється тільки один раз, думка про людину може потім змінюватися, але початкова точка визначає межі, в яких рухаються ці зміни. Якщо ми відразу починаємо перемовини з позиції, що Крим і ОРДЛО виносяться за дужки, то це і для світу сигнал, що Україна на офіційному рівні тупить та влазить в якісь незрозумілі манівці (особливо після численних залаштункових оманських мутняків з кацапами), і для кацапів це один із варіантів вхопитися за слова та тепер не відпускати.
Сталося саме те (що й мало статися), з приводу чого я турбувався та намагався пояснити, що це спрацює саме так. На жаль, знову. І це вже ж не "кляті порохоботи" розхитують позиції делегації, з нами легко боротися, бо ми також і найперше бажаємо більш сильної та послідовної позиції нашим перемовникам. Це вже кацапи б'ють в абсолютно очевидні та безглуздо підставлені місця, а кацапи, як люд вже пересвідчився, сентиментів та жалю не мають...