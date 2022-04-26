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Новини Війна
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Путін: Без вирішення питання Криму та Донбасу надання Україні гарантій безпеки неможливе

путін

Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальне питання Криму та Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент країни-агресора Путін.

"На переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву, тому що вимоги міжнародної безпеки України наші українські колеги не стали пов'язувати з таким поняттям як міжнародно визнані кордони України, винісши за дужки Крим, Севастополь та визнані Росією республіки Донбасу з певними застереженнями", - сказав він.

На жаль, додав Путін, після досягнення цих домовленостей Росія зіткнулася з "провокацією" у Бучі, до якої, як він стверджує, "російська армія не має жодного стосунку".

"Ми знаємо, хто це робив. І позиція наших переговорників з України щодо подальшого врегулювання кардинально після цього змінилася. Вони відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питань гарантій безпеки (проблеми) територій Криму, Севастополя та республік Донбасу. Вони просто від цього відмовилися. І у своєму проєкті угоди з цього приводу, нам представленому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватися на зустрічі глав держав", - сказав Путін.

"Для нас зрозуміло, що якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не вирішивши їх попередньо хоча б у рамках проекту угоди, ніколи вирішені і не будуть. У цьому випадку підписуватись під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу ми просто не можемо", - додав він.

Читайте: Генштаб про прорив росіян з Криму на початку вторгнення: Міст був замінований, але нам протистояло у 15 разів більше сил окупантів

Автор: 

Крим (14176) путін володимир (23889) росія (65415) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+123
ну таки да !

ДОНБАС ЦЕ УКРАЇНА !
КРИМ ЦЕ УКРАЇНА !
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26.04.2022 21:04
+116
НЕПОРЯДОЧНОСТЬ ХУТИНА В КАЖДОМ ЕГО СЛОВЕ.

Но как смел абхазец Арахамия ( не защищавший свою Абхазию) теперь решать за Украину ? АРАХАМИЮ под суд .
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26.04.2022 21:04
+91
От кого гарантий? От тебя обезьяна облезлая? Да лучше гарантии от крокодила получить засовывая ему руку в пасть чем от тебя. Ты уже гарантировало о неприкасаемости границ Украины. А позавчера гарантировало что Мариуполь и его жителей перестанешь обстреливать. Так что иди нах.
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26.04.2022 21:05
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Иди *****, *****
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27.04.2022 08:48 Відповісти
Єтот вопрос решен... И вообще, гам теперь похх... что там и кому рашка будет гарантировать. Плевать и на нее и ее гарантии..
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27.04.2022 08:53 Відповісти
Як би не химерно це звучало, але в цьому ***** просто 100% правий. Не те що я був вдячний йому за це (чим раніше це падло здохне, тим чистішим буде світ), проте треба визнати, що абсолютно ідіотська позиція, яку спочатку зайняла наша делегація на чолі з Подоляком та Арахамією щодо Криму та ОРДЛО, і яку потім змінила (знову він правий), якраз і призводить до того, що дуже сильно підриваються наші переговорні позиції.
Тому що це питання треба було з самого початку чітко окреслити, щоб кацапи і весь цивілізований світ розуміли, що ми справді хочемо вирішити цей конфлікт на нашу користь. Кацапи б фиркали та кривилися, а от колективний Захід би був правильно зорієнтований, наскільки серйозно ми відносимося до територіальної цілісності та суверенітету.
Це як перше враження при знайомстві - воно справляється тільки один раз, думка про людину може потім змінюватися, але початкова точка визначає межі, в яких рухаються ці зміни. Якщо ми відразу починаємо перемовини з позиції, що Крим і ОРДЛО виносяться за дужки, то це і для світу сигнал, що Україна на офіційному рівні тупить та влазить в якісь незрозумілі манівці (особливо після численних залаштункових оманських мутняків з кацапами), і для кацапів це один із варіантів вхопитися за слова та тепер не відпускати.
Сталося саме те (що й мало статися), з приводу чого я турбувався та намагався пояснити, що це спрацює саме так. На жаль, знову. І це вже ж не "кляті порохоботи" розхитують позиції делегації, з нами легко боротися, бо ми також і найперше бажаємо більш сильної та послідовної позиції нашим перемовникам. Це вже кацапи б'ють в абсолютно очевидні та безглуздо підставлені місця, а кацапи, як люд вже пересвідчився, сентиментів та жалю не мають...
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27.04.2022 08:54 Відповісти
Багато написано ні про що! Це була переговорна позиція президента! Кому це не ясно - нехай не марає бумагу!
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27.04.2022 09:20 Відповісти
Гарантії від педофіла нам не потрібні
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27.04.2022 09:08 Відповісти
Які "гарантії" від Росії! Що за абсурд? Що взагалі відбувається? Що вони вже надумали про Бучу і Ірпень? Хіба можна розмовляти з ненормальними?
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27.04.2022 09:17 Відповісти
ЗЗа дужки винесеться московія в кордонах КИЇВСЬКИХ ВЕЛИКИХ КНЯЗІВ, а ординця скаженого на шибеницю!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 09:25 Відповісти
Будапештский меморандум уже подписывали И? вслед за кораблем!
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27.04.2022 09:31 Відповісти
саме як каже Джонсон - Україна має стати настільки СИЛЬНОЮ (ядерною) шоб унеможливити агресію взагалі
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27.04.2022 10:12 Відповісти
И ведь все верно сказал - пока это падло не уберется из украинского Крыма и Донбасса - безопасности не будет.
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27.04.2022 09:33 Відповісти
Одразу Крим і Донбас повернуть, тоді переговори! Переговори про репарації та контрибуції. А тоді про безпеку.
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27.04.2022 10:10 Відповісти
Так там их нелюдей, 139.850.000. ,я делаю поправку , может быть, есть ещё 150000 нормальных в пределах статистической погрешности
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27.04.2022 10:40 Відповісти
По данным Центрального отдела ЗАГС России на 1 июня 2010 года числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 человек.
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27.04.2022 12:17 Відповісти
Это же зловонное существо говорило, что вопрос крыма закрыт.
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27.04.2022 11:15 Відповісти
як Штати та ЄС вирішать так і буде, скажуть без Криму та Донбасу, буде без Криму та Донбасу, бо Україна вже на віка Західу забовязана, бо то гроші дай, зброю дай, санкції дай), тому їм вирішувати коли і як війна закінчиться, тобто як не крути, а без Західу Україна ніхто.
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27.04.2022 11:23 Відповісти
Тварь ботоксная, отдай немцам Кенигсберг, японцам - КурильІ, финам - Карелию, верни Грузии Абхазию и Южную Осететию, Молдове - Приднестровье, Украине - КрьІм и Донбасс, а потом будеш лепетать про гарантии. А ти мельник можеш відс...и пуйлу.
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27.04.2022 11:53 Відповісти
В свете такого "вынесения за скобок вопроса о международно признанных границах" украинской Агпрхимией и Порожняком теперь совершенно ясно становится почему до сих пор не атакован Крымский мост. А поиск коллаборантов продолжается везде , кроме места их нахождения.
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27.04.2022 11:59 Відповісти
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27.04.2022 12:03 Відповісти
Это прямо какой то парадокс - агрессор, оккупант, убийца варнякает про гарантии безопасности.
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27.04.2022 12:10 Відповісти
плешивий, які ти можеш дати гарантії? ти вчорашній день, тебе смерть посрать відпустила.
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27.04.2022 12:17 Відповісти
Такое ощущение что ПУтин верит в наступление ВСУ в Крым больше чем украинцы 🤣
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27.04.2022 13:11 Відповісти
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