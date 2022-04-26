Противник веде активні дії на всій лінії зіткнення на Донбасі. По Маріуполю стріляють з артилерії та скидають авіабомби, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєтьься у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.

На Сєверодонецькому напрямку, в рамках перегрупування військ, у напрямку Кремінної окупантами переміщено до танкового батальйону зі складу частин 90-ї танкової дивізії, а також понтонно-мостовий підрозділ зі складу 12-ї окремої інженерної бригади Центрального військового округу.

Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.

Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 6 атак ворога. Знищено 4 танки, 5 артсистем, 13 одиниць бронетехніки, - ООС