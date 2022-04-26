Противник веде активні дії на всій лінії зіткнення на Донбасі. По Маріуполю стріляють з артилерії та скидають авіабомби, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєтьься у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.
На Сєверодонецькому напрямку, в рамках перегрупування військ, у напрямку Кремінної окупантами переміщено до танкового батальйону зі складу частин 90-ї танкової дивізії, а також понтонно-мостовий підрозділ зі складу 12-ї окремої інженерної бригади Центрального військового округу.
Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.
Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь"".
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Спецслужбы Приднестровья раскрыли имена тех, чьими руками накаляется обстановка в регионе.
Спецслужбы Приднестровья из так называемого Министерства Госбезопасности (МГБ), где в последние дни серьезно обострилась ситуация, раскрыли имена тех, чьими руками накаляется обстановка в регионе.
Об этом сообщает https://ava.md/2022/04/26/oficery-mgb-razoblachayut-provokacii/ ava.md со ссылкой на соответствующее письмо работников спецслужб.
«Мы приняли решение о раскрытии установочных данных агентурной сети Главного Управления Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации, в цели и задачи которого входит подготовка провокаций в регионе», - говорится в нем.
По словам авторов письма, координацию дестабилизации выполняет советник президента ПМР генерал-майор Виталий Разгонов, прибывший в ПМР в 2019 году, по которому нет приказа об увольнении со службы в ВС РФ.
«Была поставлена задача подготовки на территории региона диверсионных групп, создание агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ, дестабилизации политической ситуации в Молдове и ряде регионов Украины, проведении информационно психологических операций в регионе, обеспечении информационной поддержки проведения специальной военной операции в Украине», - делятся работники спецслужб.
В письме также раскрываются имена членов агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ. Всего в этом списке 8 человек.
В письме подчеркивают, что это лишь часть информации. Если их обращение не будет принято во внимание, будут предприняты «другие шаги для полной остановки их действий».