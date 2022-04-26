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Новини Війна
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Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині загинули три особи, шестеро отримали поранення, - Кириленко

донеччина

Російські окупанти продовжують обстрілювати територі Донецької області. Три особи загинули, а шестеро отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 26 квітня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Лимані, Нью-Йорку та Травневому. Ще шестеро отримали поранення.

Вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ завдали ракетних авіаційних ударів по Авдіївці. На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили спробу наступу окупантів, - Кириленко. ФОТО

Автор: 

Донецька область (8595) Кириленко Павло (907)


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