ООН готова працювати і з російськими, і з українськими військовими для створення гуманітарного коридору з "Азовсталі", - Гутерріш на зустрічі з Путіним

Генсек ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з Путіним запропонував створити спільну групу із представників всесвітньої організації, Росії та України для забезпечення функціонування гуманітарних коридорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.

За словами Гуттеріша, ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) готові працювати з військовими Росії та України для евакуації цивільного населення з Маріуполя.

"Ідея в тому, що нам потрібно працювати спільно, разом із збройними силами як Росії, так і України, щоб раз і назавжди вирішити проблему. Це буде початкова операція з евакуації цивільних осіб із заводу ("Азовсталь")", – пояснив. Гутерріш.

Він також заявив, що порушення територіальної цілісності України не відповідає статуту ООН.

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"Ми твердо віримо, що порушення територіальної цілісності будь-якої країни повністю не відповідає статуту ООН. Ми глибоко стурбовані у зв'язку з тим, що зараз відбувається. Ми вважаємо, що відбулося вторгнення на територію України", - заявив Гутерріш.

Він також висловив занепокоєння з гуманітарною ситуацією в Україні. "Ми підтримуємо діалог між двома країнами та підтримуємо добру волю Туреччини у просуванні цього підходу. Але наше головне завдання у тому, що стосується гуманітарної ситуації в Україні, це вирішити та покращити цю ситуацію", - наголосив він.

"Я розумію невдоволення, яке у вас є. На наш погляд, ці невдоволення необхідно вирішувати, ґрунтуючись на різних інструментах, запропонованих статутом ООН", - наголосив Гуттеріш.

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