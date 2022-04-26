ООН готова працювати і з російськими, і з українськими військовими для створення гуманітарного коридору з "Азовсталі", - Гутерріш на зустрічі з Путіним
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Генсек ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з Путіним запропонував створити спільну групу із представників всесвітньої організації, Росії та України для забезпечення функціонування гуманітарних коридорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.
За словами Гуттеріша, ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) готові працювати з військовими Росії та України для евакуації цивільного населення з Маріуполя.
"Ідея в тому, що нам потрібно працювати спільно, разом із збройними силами як Росії, так і України, щоб раз і назавжди вирішити проблему. Це буде початкова операція з евакуації цивільних осіб із заводу ("Азовсталь")", – пояснив. Гутерріш.
Він також заявив, що порушення територіальної цілісності України не відповідає статуту ООН.
"Ми твердо віримо, що порушення територіальної цілісності будь-якої країни повністю не відповідає статуту ООН. Ми глибоко стурбовані у зв'язку з тим, що зараз відбувається. Ми вважаємо, що відбулося вторгнення на територію України", - заявив Гутерріш.
Він також висловив занепокоєння з гуманітарною ситуацією в Україні. "Ми підтримуємо діалог між двома країнами та підтримуємо добру волю Туреччини у просуванні цього підходу. Але наше головне завдання у тому, що стосується гуманітарної ситуації в Україні, це вирішити та покращити цю ситуацію", - наголосив він.
"Я розумію невдоволення, яке у вас є. На наш погляд, ці невдоволення необхідно вирішувати, ґрунтуючись на різних інструментах, запропонованих статутом ООН", - наголосив Гуттеріш.
Будь ласка, зачекайте...
ну вы понели...
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з рашиськими військами наші ЗСУ і без оон попрацює.
І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.
Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
Дофіга їх сидить на лаві підсудних...
Хотя Германия и собирается поставлять Украине бронемашины Гепард - до 50 штук - в настоящее время в наличии имеется лишь 23.000 снарядов к ним. Это притом, что скорострельность двух пушек гепарда - примерно 1100 снарядов в минуту. То есть всех снарядов гепардам не хватит и на полминуты каждому.
В общем, шольц верен себе.
Також, туди слід піти ВОЗ, МАГАТЕ, ОБСЄ, Червоний Хрест!
Це структури, що повністю деградували, перетворившись у наскрізь корумпованих бюрократичних монстрів, що існують виключно заради себе!
Вони просрали та спаплюжили всі можливі принципи, та ідеї, що закладались в ці структури при їх створенні!
"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.
В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".
Ага. Ця тварь =невдоволена=, що не вийшло "Киев за два дня".
Если бы с 14 го года не жевали сопли и оьразовывали группы и комитеты а готовились, то может и обострения бы не было...
Пришло время выходить из такой организации и создавать нечто иное ... подобие лиги наций
Пусть в ООН останется рф и Китай, продолжают совещаться и накладывать вето друг на друга, целоваться в десны с гуттэришами и т.д.