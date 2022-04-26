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Новини Війна в Україні
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Маріуполь (2038) Путін (19398) Гутерріш Антоніу (234)

ООН готова працювати і з російськими, і з українськими військовими для створення гуманітарного коридору з "Азовсталі", - Гутерріш на зустрічі з Путіним

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з Путіним запропонував створити спільну групу із представників всесвітньої організації, Росії та України для забезпечення функціонування гуманітарних коридорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс. 

За словами Гуттеріша, ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) готові працювати з військовими Росії та України для евакуації цивільного населення з Маріуполя.

"Ідея в тому, що нам потрібно працювати спільно, разом із збройними силами як Росії, так і України, щоб раз і назавжди вирішити проблему. Це буде початкова операція з евакуації цивільних осіб із заводу ("Азовсталь")", – пояснив. Гутерріш.

Він також заявив, що порушення територіальної цілісності України не відповідає статуту ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш пропонує створити тристоронню контактну групу для вирішення гуманітарних питань в Україні

"Ми твердо віримо, що порушення територіальної цілісності будь-якої країни повністю не відповідає статуту ООН. Ми глибоко стурбовані у зв'язку з тим, що зараз відбувається. Ми вважаємо, що відбулося вторгнення на територію України", - заявив Гутерріш.

Він також висловив занепокоєння з гуманітарною ситуацією в Україні. "Ми підтримуємо діалог між двома країнами та підтримуємо добру волю Туреччини у просуванні цього підходу. Але наше головне завдання у тому, що стосується гуманітарної ситуації в Україні, це вирішити та покращити цю ситуацію", - наголосив він.

"Я розумію невдоволення, яке у вас є. На наш погляд, ці невдоволення необхідно вирішувати, ґрунтуючись на різних інструментах, запропонованих статутом ООН", - наголосив Гуттеріш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш - Лаврову: ООН та Червоний Хрест готові забезпечити роботу гуманітарного коридору із "Азовсталі"
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Топ коментарі
+16
ООН готова працювати і з російськими і з українськими військовими
=================
з рашиськими військами наші ЗСУ і без оон попрацює.
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26.04.2022 21:52
+15
Не н*бали. Он с пуйлом де факто договорились на депортацию гражданских и уничтожение военных.
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26.04.2022 21:50
+13
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26.04.2022 21:54
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Антоша, вот увидишь - тебя на.бали с эти коридором.
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26.04.2022 21:49 Відповісти
Не н*бали. Он с пуйлом де факто договорились на депортацию гражданских и уничтожение военных.
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26.04.2022 21:50 Відповісти
Знову ця *****, російські військові, прикриваючись червоним хрестом почнуть наших вбивати
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26.04.2022 22:08 Відповісти
"путин дал согласие на участие ООН и Международного Красного Креста в эвакуации Мариуполя"

ну вы понели...
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26.04.2022 21:49 Відповісти
Да, корридор будет из докучаевска в хабаровск
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26.04.2022 21:56 Відповісти
Вже років 40, як цей бюрократичний монстр повинен бути ліквідований.
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26.04.2022 21:49 Відповісти
ООН готова працювати і з російськими і з українськими військовими
=================
з рашиськими військами наші ЗСУ і без оон попрацює.
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26.04.2022 21:52 Відповісти
Як і керівництво Червого хреста, наскрізь корумпованого, яке пропонувало Україні розташувати для українських біженців табори в Ростовській області.
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26.04.2022 21:57 Відповісти
Калідор... пупєн...
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26.04.2022 21:53 Відповісти
...ржачка. Хто йому повірить ?
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26.04.2022 21:59 Відповісти
Попистел старый маразматик . Сейчас начнёт говорить про вяликую русскую культуру
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26.04.2022 21:53 Відповісти
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26.04.2022 21:54 Відповісти
Может такую марку Укрпочте выпустить ?!
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26.04.2022 21:59 Відповісти
Ні, занадто мала буде, ніхто нічого не роздивиться. Тут не марка, а картина велетенського розміру потрібна. Щоб усе, в усіх найдрібніших подробицях було видно. Щоб ніхто не міг казати, що не роздивився.
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26.04.2022 22:25 Відповісти
...Повоєнна колаборація західних еліт із Кремлем досі не заслужила собі на скільки-небудь вичерпне дослідження: ну Сартр, з'ясували, був аґентом КҐБ, ну Гемінґвея чекісти завербували ще в Іспанії й зрештою довели до психозу, ну зі славістичними кафедрами по західних університетах теж неприємних історій було чимало, а гуру американської славістики, 91- літня Сюзанна Массі, авторка бестселлера «Земля Жар-птиці», з якого вчився любити Росію Рональд Рейґан і його наступники, взагалі цієї зими отримала російське громадянство, вочевидь зваживши, що краще доживати у власній квартирі в Петербурзі, ніж у в'язниці за державну зраду, - але це все поодиничні інсайти, а цілісної картини послідовного, кількапоколіннєвого збезчещення Заходу Кремлем, як Катюші Маслової Нехлюдовим у «Воскресінні» Льва Толстого, ми не бачимо й досі.

І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.

Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
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26.04.2022 22:56 Відповісти
Нахрена вы вообще общаетесь с этим опущенным чмом после всех его зверств.
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26.04.2022 21:53 Відповісти
До нього приїхав такий самий опущенець. Послухав казки, розвісів вуха, щось трохи попердів та поїхав обісраний до дому.
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26.04.2022 22:02 Відповісти
Може знижку на газ та нафту надасть...
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26.04.2022 23:42 Відповісти
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26.04.2022 21:54 Відповісти
Два ******...
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26.04.2022 21:57 Відповісти
*****, якщо ці ****** візьмуть людей з Азовсталі у заручники і почнуть погрожувати нашим, то Гутеріша потрібно на лаву підсудних одразу
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26.04.2022 21:56 Відповісти
Аха...
Дофіга їх сидить на лаві підсудних...
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26.04.2022 22:07 Відповісти
Яке в біса кацапське "невдоволення" ця стара згутерешена жаба "розуміє"
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26.04.2022 21:56 Відповісти
да-да, и в спешном порядке за две недели утвердите списочный состав группы. Маршрут движения группы разработать не позднее конца мая.
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26.04.2022 21:59 Відповісти
Маршрут уже проработан: ростов - сыктывкар.
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26.04.2022 22:37 Відповісти
Из немецких новостей:

Хотя Германия и собирается поставлять Украине бронемашины Гепард - до 50 штук - в настоящее время в наличии имеется лишь 23.000 снарядов к ним. Это притом, что скорострельность двух пушек гепарда - примерно 1100 снарядов в минуту. То есть всех снарядов гепардам не хватит и на полминуты каждому.

В общем, шольц верен себе.
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26.04.2022 22:02 Відповісти
Вони навіть не на ходу, їх треба ще відновлювати після консервації, що займе часу як раз до кінця війни. Шольц ***** не зробить.
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26.04.2022 22:04 Відповісти
Апдейт. Ещё в середине апреля правительство Германии делало запрос у Швейцарии на передачу этих снарядов, но Швейцария отказалась, сославшись на нейтралитет. Идут переговоры о покупке этих снарядов у других стран, использующих Гепарды - в частности Бразилии и Иордании.
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26.04.2022 22:04 Відповісти
Легализовал рашистов в марике. Для того и летел из словении
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26.04.2022 22:06 Відповісти
ООН слід піти за кацапським кораблем.
Також, туди слід піти ВОЗ, МАГАТЕ, ОБСЄ, Червоний Хрест!
Це структури, що повністю деградували, перетворившись у наскрізь корумпованих бюрократичних монстрів, що існують виключно заради себе!
Вони просрали та спаплюжили всі можливі принципи, та ідеї, що закладались в ці структури при їх створенні!
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26.04.2022 22:07 Відповісти
Той випадок, коли дебілу платять за те, що він дебіл.
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26.04.2022 22:08 Відповісти
В списку намаханих Пуйлом не було генсека ООН. А тепер є
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26.04.2022 22:09 Відповісти
не принимайте этого пока в Украине, от него путинским гавном смердит
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26.04.2022 22:09 Відповісти
ООН - дряблая висячка
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26.04.2022 22:58 Відповісти
Петро Порошенко: Гутерреш повинен перебувати в Маріуполі, а не на касапії

"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.

В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".
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26.04.2022 23:08 Відповісти
Цей гуттеріш разом зі своєю ООН викликає блювотний рефлекс. Він, бачите, "готовий"! І Червоний хрест працює, схоже на рашку, допомагаючи депортувати біженців в кацапську Тьмутаракань
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26.04.2022 23:55 Відповісти
Гандон. Без const вектора и размера. ПНХ! ХЛО!
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27.04.2022 00:22 Відповісти
ООН - абсолютно бесполезная, продажная, коррумпированная организация. А ее генсек натуральное чмо
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27.04.2022 01:34 Відповісти
"Я розумію невдоволення, яке у вас є. Джерело: https://censor.net/ua/n3337060


Ага. Ця тварь =невдоволена=, що не вийшло "Киев за два дня".
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27.04.2022 01:57 Відповісти
Как всегда чинуши - ни о чем.....
Если бы с 14 го года не жевали сопли и оьразовывали группы и комитеты а готовились, то может и обострения бы не было...
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27.04.2022 07:38 Відповісти
ООН готова співпрацювати с россійськими військовими...? Сказав повертаючись дідусь Гутериш, та митєво вийнув з тренованой сраки черговий рулон новеньких євро
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27.04.2022 08:27 Відповісти
ООН как организация изжила себя!
Пришло время выходить из такой организации и создавать нечто иное ... подобие лиги наций
Пусть в ООН останется рф и Китай, продолжают совещаться и накладывать вето друг на друга, целоваться в десны с гуттэришами и т.д.
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27.04.2022 13:32 Відповісти
 
 